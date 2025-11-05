BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika MORI COIN cena šodien ir 0.02561 USD. Seko līdzi reāllaika MORI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MORI cenas tendenci MEXC.Reāllaika MORI COIN cena šodien ir 0.02561 USD. Seko līdzi reāllaika MORI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MORI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MORI

MORI Cenas informācija

Kas ir MORI

MORI Oficiālā tīmekļa vietne

MORI Tokenomika

MORI Cenas prognoze

MORI Vēsture

MORI iegādes rokasgrāmata

MORI uz bezseguma valūtu konvertētājs

MORI Tūlītējie darījumi

MORI USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

MORI COIN logotips

MORI COIN kurss(MORI)

1 MORI uz USD reāllaika cena:

$0.02561
$0.02561$0.02561
-6.66%1D
USD
MORI COIN (MORI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:55:14 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
24h zemākā
$ 0.0277
$ 0.0277$ 0.0277
24h augstākā

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 0.0277
$ 0.0277$ 0.0277

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+0.74%

-6.66%

-28.23%

-28.23%

MORI COIN (MORI) reāllaika cena ir $ 0.02561. Pēdējo 24 stundu laikā MORI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.025 līdz augstākajai $ 0.0277, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MORI visu laiku augstākā cena ir $ 0.20062000753120068, savukārt zemākā - $ 0.02241657164171012.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MORI ir mainījies par +0.74% pēdējā stundā, par -6.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MORI COIN (MORI) tirgus informācija

No.774

$ 20.49M
$ 20.49M$ 20.49M

$ 582.60K
$ 582.60K$ 582.60K

$ 25.61M
$ 25.61M$ 25.61M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

Pašreizējais MORI COIN tirgus maksimums ir $ 20.49M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 582.60K. MORI apjoms apgrozībā ir 800.01M ar kopējo apjomu 999998186. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 25.61M.

MORI COIN (MORI) cenas vēsture USD

Seko MORI COIN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0018273-6.66%
30 dienas$ -0.01573-38.06%
60 dienas$ -0.02271-47.00%
90 dienas$ -0.03449-57.39%
MORI COIN Cenas izmaiņas šodien

Šodien MORI cena mainījās par $ -0.0018273 (-6.66%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MORI COIN 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01573 (-38.06%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MORI COIN 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MORI piedzīvoja izmaiņas $ -0.02271 (-47.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MORI COIN 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.03449 (-57.39%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MORI COIN (MORI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MORI COIN cenas vēstures lapu.

Kas ir MORI COIN (MORI)?

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MORI COIN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MORI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MORI COIN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MORI COIN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MORI COIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs MORI COIN (MORI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MORI COIN (MORI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MORI COIN prognozes.

Apskati MORI COIN cenas prognozi!

MORI COIN (MORI) tokenomika

MORI COIN (MORI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MORI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MORI COIN (MORI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MORI COIN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MORI COIN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MORI uz vietējām valūtām

1 MORI COIN(MORI) uz VND
673.92715
1 MORI COIN(MORI) uz AUD
A$0.0394394
1 MORI COIN(MORI) uz GBP
0.0194636
1 MORI COIN(MORI) uz EUR
0.0222807
1 MORI COIN(MORI) uz USD
$0.02561
1 MORI COIN(MORI) uz MYR
RM0.1073059
1 MORI COIN(MORI) uz TRY
1.0774127
1 MORI COIN(MORI) uz JPY
¥3.91833
1 MORI COIN(MORI) uz ARS
ARS$37.3322092
1 MORI COIN(MORI) uz RUB
2.07441
1 MORI COIN(MORI) uz INR
2.2723753
1 MORI COIN(MORI) uz IDR
Rp426.8331626
1 MORI COIN(MORI) uz PHP
1.5020265
1 MORI COIN(MORI) uz EGP
￡E.1.211353
1 MORI COIN(MORI) uz BRL
R$0.138294
1 MORI COIN(MORI) uz CAD
C$0.035854
1 MORI COIN(MORI) uz BDT
3.121859
1 MORI COIN(MORI) uz NGN
36.95523
1 MORI COIN(MORI) uz COP
$98.88021
1 MORI COIN(MORI) uz ZAR
R.0.4491994
1 MORI COIN(MORI) uz UAH
1.0776688
1 MORI COIN(MORI) uz TZS
T.Sh.63.0787105
1 MORI COIN(MORI) uz VES
Bs5.71103
1 MORI COIN(MORI) uz CLP
$24.22706
1 MORI COIN(MORI) uz PKR
Rs7.2404592
1 MORI COIN(MORI) uz KZT
13.422201
1 MORI COIN(MORI) uz THB
฿0.8343738
1 MORI COIN(MORI) uz TWD
NT$0.7918612
1 MORI COIN(MORI) uz AED
د.إ0.0939887
1 MORI COIN(MORI) uz CHF
Fr0.0207441
1 MORI COIN(MORI) uz HKD
HK$0.1989897
1 MORI COIN(MORI) uz AMD
֏9.7971055
1 MORI COIN(MORI) uz MAD
.د.م0.2384291
1 MORI COIN(MORI) uz MXN
$0.4786509
1 MORI COIN(MORI) uz SAR
ريال0.0960375
1 MORI COIN(MORI) uz ETB
Br3.9085982
1 MORI COIN(MORI) uz KES
KSh3.3085559
1 MORI COIN(MORI) uz JOD
د.أ0.01815749
1 MORI COIN(MORI) uz PLN
0.0950131
1 MORI COIN(MORI) uz RON
лв0.1131962
1 MORI COIN(MORI) uz SEK
kr0.2453438
1 MORI COIN(MORI) uz BGN
лв0.043537
1 MORI COIN(MORI) uz HUF
Ft8.6607898
1 MORI COIN(MORI) uz CZK
0.5439564
1 MORI COIN(MORI) uz KWD
د.ك0.00786227
1 MORI COIN(MORI) uz ILS
0.0834886
1 MORI COIN(MORI) uz BOB
Bs0.1769651
1 MORI COIN(MORI) uz AZN
0.043537
1 MORI COIN(MORI) uz TJS
SM0.2361242
1 MORI COIN(MORI) uz GEL
0.0696592
1 MORI COIN(MORI) uz AOA
Kz23.4738699
1 MORI COIN(MORI) uz BHD
.د.ب0.00965497
1 MORI COIN(MORI) uz BMD
$0.02561
1 MORI COIN(MORI) uz DKK
kr0.166465
1 MORI COIN(MORI) uz HNL
L0.6745674
1 MORI COIN(MORI) uz MUR
1.175499
1 MORI COIN(MORI) uz NAD
$0.4433091
1 MORI COIN(MORI) uz NOK
kr0.2617342
1 MORI COIN(MORI) uz NZD
$0.0450736
1 MORI COIN(MORI) uz PAB
B/.0.02561
1 MORI COIN(MORI) uz PGK
K0.1078181
1 MORI COIN(MORI) uz QAR
ر.ق0.0932204
1 MORI COIN(MORI) uz RSD
дин.2.6145249
1 MORI COIN(MORI) uz UZS
soʻm308.5541459
1 MORI COIN(MORI) uz ALL
L2.1540571
1 MORI COIN(MORI) uz ANG
ƒ0.0458419
1 MORI COIN(MORI) uz AWG
ƒ0.0458419
1 MORI COIN(MORI) uz BBD
$0.05122
1 MORI COIN(MORI) uz BAM
KM0.043537
1 MORI COIN(MORI) uz BIF
Fr75.52389
1 MORI COIN(MORI) uz BND
$0.033293
1 MORI COIN(MORI) uz BSD
$0.02561
1 MORI COIN(MORI) uz JMD
$4.1111733
1 MORI COIN(MORI) uz KHR
102.8512966
1 MORI COIN(MORI) uz KMF
Fr10.90986
1 MORI COIN(MORI) uz LAK
556.7391193
1 MORI COIN(MORI) uz LKR
රු7.8054158
1 MORI COIN(MORI) uz MDL
L0.4338334
1 MORI COIN(MORI) uz MGA
Ar114.842923
1 MORI COIN(MORI) uz MOP
P0.20488
1 MORI COIN(MORI) uz MVR
0.394394
1 MORI COIN(MORI) uz MWK
MK44.4617771
1 MORI COIN(MORI) uz MZN
MT1.6377595
1 MORI COIN(MORI) uz NPR
रु3.6330346
1 MORI COIN(MORI) uz PYG
181.62612
1 MORI COIN(MORI) uz RWF
Fr37.10889
1 MORI COIN(MORI) uz SBD
$0.2107703
1 MORI COIN(MORI) uz SCR
0.3628937
1 MORI COIN(MORI) uz SRD
$0.985985
1 MORI COIN(MORI) uz SVC
$0.2240875
1 MORI COIN(MORI) uz SZL
L0.4433091
1 MORI COIN(MORI) uz TMT
m0.0898911
1 MORI COIN(MORI) uz TND
د.ت0.07511413
1 MORI COIN(MORI) uz TTD
$0.1736358
1 MORI COIN(MORI) uz UGX
Sh89.22524
1 MORI COIN(MORI) uz XAF
Fr14.62331
1 MORI COIN(MORI) uz XCD
$0.069147
1 MORI COIN(MORI) uz XOF
Fr14.62331
1 MORI COIN(MORI) uz XPF
Fr2.63783
1 MORI COIN(MORI) uz BWP
P0.345735
1 MORI COIN(MORI) uz BZD
$0.0514761
1 MORI COIN(MORI) uz CVE
$2.4680357
1 MORI COIN(MORI) uz DJF
Fr4.53297
1 MORI COIN(MORI) uz DOP
$1.6454425
1 MORI COIN(MORI) uz DZD
د.ج3.3505563
1 MORI COIN(MORI) uz FJD
$0.0583908
1 MORI COIN(MORI) uz GNF
Fr222.67895
1 MORI COIN(MORI) uz GTQ
Q0.1961726
1 MORI COIN(MORI) uz GYD
$5.357612
1 MORI COIN(MORI) uz ISK
kr3.25247

MORI COIN resurss

Dziļākai izpratnei par MORI COIN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā MORI COIN vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MORI COIN

Kāda ir MORI COIN (MORI) vērtība šodien?
Reāllaika MORI cena USD ir 0.02561 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MORI uz USD cena?
Pašreizējā MORI uz USD cena ir $ 0.02561. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MORI COIN tirgus maksimums?
MORI tirgus maksimums ir $ 20.49M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MORI apjoms apgrozībā?
MORI apjoms apgrozībā ir 800.01M USD.
Kāda bija MORI vēsturiski augstākā cena?
MORI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.20062000753120068 USD apmērā.
Kāda bija MORI vēsturiski zemākā cena?
MORI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02241657164171012 USD.
Kāds ir MORI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MORI tirdzniecības apjoms ir $ 582.60K USD.
Vai MORI šogad kāps augstāk?
MORI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MORI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:55:14 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MORI uz USD kalkulators

Summa

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.02561 USD

Tirgot MORI

MORI/USDT
$0.02561
$0.02561$0.02561
-6.66%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,675.98
$100,675.98$100,675.98

-2.42%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,183.91
$3,183.91$3,183.91

-9.21%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.40
$152.40$152.40

-5.62%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1582
$2.1582$2.1582

-5.42%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,675.98
$100,675.98$100,675.98

-2.42%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,183.91
$3,183.91$3,183.91

-9.21%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.40
$152.40$152.40

-5.62%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1582
$2.1582$2.1582

-5.42%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15871
$0.15871$0.15871

-3.18%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8114
$2.8114$2.8114

+1,774.26%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.20797
$0.20797$0.20797

+1,255.73%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000234
$0.000000000234$0.000000000234

+172.09%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%