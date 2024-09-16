Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomika

Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Moodeng on Eth (MOODENGETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Moodeng on Eth (MOODENGETH) informācija

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://moodeng.vip/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad

Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.52M
$ 9.52M$ 9.52M
Kopējais apjoms:
$ 414.51B
$ 414.51B$ 414.51B
Apjoms apgrozībā:
$ 408.51B
$ 408.51B$ 408.51B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.81M
$ 9.81M$ 9.81M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00043539
$ 0.00043539$ 0.00043539
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000058464497807
$ 0.000000058464497807$ 0.000000058464497807
Pašreizējā cena:
$ 0.00002331
$ 0.00002331$ 0.00002331

Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MOODENGETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MOODENGETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MOODENGETH tokenomiku, uzzini MOODENGETH tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MOODENGETH

Vēlies iekļaut Moodeng on Eth (MOODENGETH) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MOODENGETH iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Moodeng on Eth (MOODENGETH) cenas vēsture

MOODENGETH cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MOODENGETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MOODENGETH? Mūsu MOODENGETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.