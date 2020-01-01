Wise Monkey (MONKY) tokenomika

Wise Monkey (MONKY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wise Monkey (MONKY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Wise Monkey (MONKY) informācija

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://wisemonky.com
Tehniskais dokuments:
https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances

Wise Monkey (MONKY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wise Monkey (MONKY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M
Kopējais apjoms:
$ 8.50T
$ 8.50T$ 8.50T
Apjoms apgrozībā:
$ 8.50T
$ 8.50T$ 8.50T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.001998
$ 0.001998$ 0.001998
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000636854049651
$ 0.000000636854049651$ 0.000000636854049651
Pašreizējā cena:
$ 0.0000007121
$ 0.0000007121$ 0.0000007121

Wise Monkey (MONKY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wise Monkey (MONKY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MONKY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MONKY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MONKY tokenomiku, uzzini MONKY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MONKY

Vēlies iekļaut Wise Monkey (MONKY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MONKY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Wise Monkey (MONKY) cenas vēsture

MONKY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MONKY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MONKY? Mūsu MONKY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.