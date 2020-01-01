Infiblue World (MONIE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Infiblue World (MONIE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Infiblue World (MONIE) informācija

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://infiblue.world/
Tehniskais dokuments:
https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3

Infiblue World (MONIE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Infiblue World (MONIE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 44.44M
$ 44.44M$ 44.44M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.7599
$ 0.7599$ 0.7599
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00868728746424539
$ 0.00868728746424539$ 0.00868728746424539
Pašreizējā cena:
$ 0.02222
$ 0.02222$ 0.02222

Infiblue World (MONIE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Infiblue World (MONIE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MONIE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MONIE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MONIE tokenomiku, uzzini MONIE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MONIE

Vēlies iekļaut Infiblue World (MONIE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MONIE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību.

Infiblue World (MONIE) cenas vēsture

MONIE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MONIE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MONIE? Mūsu MONIE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.