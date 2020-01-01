MongCoin (MONG) tokenomika

MongCoin (MONG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MongCoin (MONG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MongCoin (MONG) informācija

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mong.life
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c

MongCoin (MONG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MongCoin (MONG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Kopējais apjoms:
$ 690.00T
$ 690.00T$ 690.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 581.20T
$ 581.20T$ 581.20T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000000379982
$ 0.000000379982$ 0.000000379982
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000014558853
$ 0.000000000014558853$ 0.000000000014558853
Pašreizējā cena:
$ 0.000000003647
$ 0.000000003647$ 0.000000003647

MongCoin (MONG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MongCoin (MONG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MONG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MONG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MONG tokenomiku, uzzini MONG tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MONG

Vēlies iekļaut MongCoin (MONG) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MONG iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

MongCoin (MONG) cenas vēsture

MONG cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MONG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MONG? Mūsu MONG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.