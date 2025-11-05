BiržaDEX+
Reāllaika Minutes Networ cena šodien ir 0.1644 USD. Seko līdzi reāllaika MNTX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MNTX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MNTX

MNTX Cenas informācija

Kas ir MNTX

MNTX Tehniskais dokuments

MNTX Oficiālā tīmekļa vietne

MNTX Tokenomika

MNTX Cenas prognoze

MNTX Vēsture

MNTX iegādes rokasgrāmata

MNTX uz bezseguma valūtu konvertētājs

MNTX Tūlītējie darījumi

Minutes Networ logotips

Minutes Networ kurss(MNTX)

1 MNTX uz USD reāllaika cena:

$0.1644
$0.1644$0.1644
+13.22%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:54:40 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1452
$ 0.1452$ 0.1452
24h zemākā
$ 0.1645
$ 0.1645$ 0.1645
24h augstākā

$ 0.1452
$ 0.1452$ 0.1452

$ 0.1645
$ 0.1645$ 0.1645

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

+13.22%

-14.51%

-14.51%

Minutes Networ (MNTX) reāllaika cena ir $ 0.1644. Pēdējo 24 stundu laikā MNTX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1452 līdz augstākajai $ 0.1645, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MNTX visu laiku augstākā cena ir $ 0.5035847309180984, savukārt zemākā - $ 0.12356632139260672.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MNTX ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +13.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Minutes Networ (MNTX) tirgus informācija

No.1045

$ 12.77M
$ 12.77M$ 12.77M

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

$ 82.20M
$ 82.20M$ 82.20M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,769,950.02592564
79,769,950.02592564 79,769,950.02592564

15.53%

ETH

Pašreizējais Minutes Networ tirgus maksimums ir $ 12.77M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.10K. MNTX apjoms apgrozībā ir 77.67M ar kopējo apjomu 79769950.02592564. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 82.20M.

Minutes Networ (MNTX) cenas vēsture USD

Seko Minutes Networ cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.019196+13.22%
30 dienas$ -0.0529-24.35%
60 dienas$ -0.1386-45.75%
90 dienas$ -0.1936-54.08%
Minutes Networ Cenas izmaiņas šodien

Šodien MNTX cena mainījās par $ +0.019196 (+13.22%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Minutes Networ 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0529 (-24.35%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Minutes Networ 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MNTX piedzīvoja izmaiņas $ -0.1386 (-45.75%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Minutes Networ 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.1936 (-54.08%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Minutes Networ (MNTX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Minutes Networ cenas vēstures lapu.

Kas ir Minutes Networ (MNTX)?

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Minutes Networ ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MNTX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Minutes Networ mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Minutes Networ pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Minutes Networ cenas prognoze (USD)

Kāda būs Minutes Networ (MNTX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Minutes Networ (MNTX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Minutes Networ prognozes.

Apskati Minutes Networ cenas prognozi!

Minutes Networ (MNTX) tokenomika

Minutes Networ (MNTX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MNTX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Minutes Networ (MNTX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Minutes Networ? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Minutes Networ MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MNTX uz vietējām valūtām

1 Minutes Networ(MNTX) uz VND
4,326.186
1 Minutes Networ(MNTX) uz AUD
A$0.253176
1 Minutes Networ(MNTX) uz GBP
0.124944
1 Minutes Networ(MNTX) uz EUR
0.143028
1 Minutes Networ(MNTX) uz USD
$0.1644
1 Minutes Networ(MNTX) uz MYR
RM0.688836
1 Minutes Networ(MNTX) uz TRY
6.916308
1 Minutes Networ(MNTX) uz JPY
¥25.1532
1 Minutes Networ(MNTX) uz ARS
ARS$239.649168
1 Minutes Networ(MNTX) uz RUB
13.314756
1 Minutes Networ(MNTX) uz INR
14.587212
1 Minutes Networ(MNTX) uz IDR
Rp2,739.998904
1 Minutes Networ(MNTX) uz PHP
9.64206
1 Minutes Networ(MNTX) uz EGP
￡E.7.777764
1 Minutes Networ(MNTX) uz BRL
R$0.88776
1 Minutes Networ(MNTX) uz CAD
C$0.231804
1 Minutes Networ(MNTX) uz BDT
20.04036
1 Minutes Networ(MNTX) uz NGN
237.2292
1 Minutes Networ(MNTX) uz COP
$634.7484
1 Minutes Networ(MNTX) uz ZAR
R.2.883576
1 Minutes Networ(MNTX) uz UAH
6.917952
1 Minutes Networ(MNTX) uz TZS
T.Sh.404.92542
1 Minutes Networ(MNTX) uz VES
Bs36.6612
1 Minutes Networ(MNTX) uz CLP
$155.5224
1 Minutes Networ(MNTX) uz PKR
Rs46.479168
1 Minutes Networ(MNTX) uz KZT
86.16204
1 Minutes Networ(MNTX) uz THB
฿5.356152
1 Minutes Networ(MNTX) uz TWD
NT$5.083248
1 Minutes Networ(MNTX) uz AED
د.إ0.603348
1 Minutes Networ(MNTX) uz CHF
Fr0.133164
1 Minutes Networ(MNTX) uz HKD
HK$1.277388
1 Minutes Networ(MNTX) uz AMD
֏62.89122
1 Minutes Networ(MNTX) uz MAD
.د.م1.530564
1 Minutes Networ(MNTX) uz MXN
$3.072636
1 Minutes Networ(MNTX) uz SAR
ريال0.6165
1 Minutes Networ(MNTX) uz ETB
Br25.090728
1 Minutes Networ(MNTX) uz KES
KSh21.238836
1 Minutes Networ(MNTX) uz JOD
د.أ0.1165596
1 Minutes Networ(MNTX) uz PLN
0.609924
1 Minutes Networ(MNTX) uz RON
лв0.726648
1 Minutes Networ(MNTX) uz SEK
kr1.574952
1 Minutes Networ(MNTX) uz BGN
лв0.27948
1 Minutes Networ(MNTX) uz HUF
Ft55.596792
1 Minutes Networ(MNTX) uz CZK
3.491856
1 Minutes Networ(MNTX) uz KWD
د.ك0.0504708
1 Minutes Networ(MNTX) uz ILS
0.535944
1 Minutes Networ(MNTX) uz BOB
Bs1.136004
1 Minutes Networ(MNTX) uz AZN
0.27948
1 Minutes Networ(MNTX) uz TJS
SM1.515768
1 Minutes Networ(MNTX) uz GEL
0.447168
1 Minutes Networ(MNTX) uz AOA
Kz150.687396
1 Minutes Networ(MNTX) uz BHD
.د.ب0.0619788
1 Minutes Networ(MNTX) uz BMD
$0.1644
1 Minutes Networ(MNTX) uz DKK
kr1.0686
1 Minutes Networ(MNTX) uz HNL
L4.330296
1 Minutes Networ(MNTX) uz MUR
7.54596
1 Minutes Networ(MNTX) uz NAD
$2.845764
1 Minutes Networ(MNTX) uz NOK
kr1.680168
1 Minutes Networ(MNTX) uz NZD
$0.289344
1 Minutes Networ(MNTX) uz PAB
B/.0.1644
1 Minutes Networ(MNTX) uz PGK
K0.692124
1 Minutes Networ(MNTX) uz QAR
ر.ق0.598416
1 Minutes Networ(MNTX) uz RSD
дин.16.783596
1 Minutes Networ(MNTX) uz UZS
soʻm1,980.722436
1 Minutes Networ(MNTX) uz ALL
L13.827684
1 Minutes Networ(MNTX) uz ANG
ƒ0.294276
1 Minutes Networ(MNTX) uz AWG
ƒ0.294276
1 Minutes Networ(MNTX) uz BBD
$0.3288
1 Minutes Networ(MNTX) uz BAM
KM0.27948
1 Minutes Networ(MNTX) uz BIF
Fr484.8156
1 Minutes Networ(MNTX) uz BND
$0.21372
1 Minutes Networ(MNTX) uz BSD
$0.1644
1 Minutes Networ(MNTX) uz JMD
$26.391132
1 Minutes Networ(MNTX) uz KHR
660.240264
1 Minutes Networ(MNTX) uz KMF
Fr70.0344
1 Minutes Networ(MNTX) uz LAK
3,573.912972
1 Minutes Networ(MNTX) uz LKR
රු50.105832
1 Minutes Networ(MNTX) uz MDL
L2.784936
1 Minutes Networ(MNTX) uz MGA
Ar737.21892
1 Minutes Networ(MNTX) uz MOP
P1.3152
1 Minutes Networ(MNTX) uz MVR
2.53176
1 Minutes Networ(MNTX) uz MWK
MK285.416484
1 Minutes Networ(MNTX) uz MZN
MT10.51338
1 Minutes Networ(MNTX) uz NPR
रु23.321784
1 Minutes Networ(MNTX) uz PYG
1,165.9248
1 Minutes Networ(MNTX) uz RWF
Fr238.2156
1 Minutes Networ(MNTX) uz SBD
$1.353012
1 Minutes Networ(MNTX) uz SCR
2.329548
1 Minutes Networ(MNTX) uz SRD
$6.3294
1 Minutes Networ(MNTX) uz SVC
$1.4385
1 Minutes Networ(MNTX) uz SZL
L2.845764
1 Minutes Networ(MNTX) uz TMT
m0.577044
1 Minutes Networ(MNTX) uz TND
د.ت0.4821852
1 Minutes Networ(MNTX) uz TTD
$1.114632
1 Minutes Networ(MNTX) uz UGX
Sh572.7696
1 Minutes Networ(MNTX) uz XAF
Fr93.8724
1 Minutes Networ(MNTX) uz XCD
$0.44388
1 Minutes Networ(MNTX) uz XOF
Fr93.8724
1 Minutes Networ(MNTX) uz XPF
Fr16.9332
1 Minutes Networ(MNTX) uz BWP
P2.2194
1 Minutes Networ(MNTX) uz BZD
$0.330444
1 Minutes Networ(MNTX) uz CVE
$15.843228
1 Minutes Networ(MNTX) uz DJF
Fr29.0988
1 Minutes Networ(MNTX) uz DOP
$10.5627
1 Minutes Networ(MNTX) uz DZD
د.ج21.508452
1 Minutes Networ(MNTX) uz FJD
$0.374832
1 Minutes Networ(MNTX) uz GNF
Fr1,429.458
1 Minutes Networ(MNTX) uz GTQ
Q1.259304
1 Minutes Networ(MNTX) uz GYD
$34.39248
1 Minutes Networ(MNTX) uz ISK
kr20.8788

Dziļākai izpratnei par Minutes Networ, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Minutes Networ vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Minutes Networ

Kāda ir Minutes Networ (MNTX) vērtība šodien?
Reāllaika MNTX cena USD ir 0.1644 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MNTX uz USD cena?
Pašreizējā MNTX uz USD cena ir $ 0.1644. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Minutes Networ tirgus maksimums?
MNTX tirgus maksimums ir $ 12.77M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MNTX apjoms apgrozībā?
MNTX apjoms apgrozībā ir 77.67M USD.
Kāda bija MNTX vēsturiski augstākā cena?
MNTX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.5035847309180984 USD apmērā.
Kāda bija MNTX vēsturiski zemākā cena?
MNTX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.12356632139260672 USD.
Kāds ir MNTX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MNTX tirdzniecības apjoms ir $ 1.10K USD.
Vai MNTX šogad kāps augstāk?
MNTX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MNTX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:54:40 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

