Reāllaika Marinade Finance cena šodien ir 0.07771 USD. Seko līdzi reāllaika MNDE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MNDE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MNDE

MNDE Cenas informācija

Kas ir MNDE

MNDE Tehniskais dokuments

MNDE Oficiālā tīmekļa vietne

MNDE Tokenomika

MNDE Cenas prognoze

MNDE Vēsture

MNDE iegādes rokasgrāmata

MNDE uz bezseguma valūtu konvertētājs

MNDE Tūlītējie darījumi

MNDE USDT-M Futures

Marinade Finance logotips

Marinade Finance kurss(MNDE)

1 MNDE uz USD reāllaika cena:

$0.07771
$0.07771
-8.05%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Tiešsaistes cenu diagramma
Marinade Finance (MNDE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.075
$ 0.075
24h zemākā
$ 0.0904
$ 0.0904
24h augstākā

$ 0.075
$ 0.075

$ 0.0904
$ 0.0904

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616

-2.55%

-8.05%

-29.17%

-29.17%

Marinade Finance (MNDE) reāllaika cena ir $ 0.07771. Pēdējo 24 stundu laikā MNDE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.075 līdz augstākajai $ 0.0904, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MNDE visu laiku augstākā cena ir $ 0.6674570026607753, savukārt zemākā - $ 0.028223705314342616.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MNDE ir mainījies par -2.55% pēdējā stundā, par -8.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Marinade Finance (MNDE) tirgus informācija

No.3707

$ 0.00
$ 0.00

$ 59.15K
$ 59.15K

$ 54.40M
$ 54.40M

0.00
0.00

700,000,000
700,000,000

SOL

Pašreizējais Marinade Finance tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 59.15K. MNDE apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 700000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 54.40M.

Marinade Finance (MNDE) cenas vēsture USD

Seko Marinade Finance cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0068033-8.05%
30 dienas$ -0.05489-41.40%
60 dienas$ -0.01229-13.66%
90 dienas$ -0.01229-13.66%
Marinade Finance Cenas izmaiņas šodien

Šodien MNDE cena mainījās par $ -0.0068033 (-8.05%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Marinade Finance 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.05489 (-41.40%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Marinade Finance 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MNDE piedzīvoja izmaiņas $ -0.01229 (-13.66%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Marinade Finance 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01229 (-13.66%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Marinade Finance (MNDE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Marinade Finance cenas vēstures lapu.

Kas ir Marinade Finance (MNDE)?

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Marinade Finance ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MNDE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Marinade Finance mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Marinade Finance pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Marinade Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Marinade Finance (MNDE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Marinade Finance (MNDE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Marinade Finance prognozes.

Apskati Marinade Finance cenas prognozi!

Marinade Finance (MNDE) tokenomika

Marinade Finance (MNDE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MNDE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Marinade Finance (MNDE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Marinade Finance? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Marinade Finance MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Marinade Finance resurss

Dziļākai izpratnei par Marinade Finance, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Marinade Finance vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Marinade Finance

Kāda ir Marinade Finance (MNDE) vērtība šodien?
Reāllaika MNDE cena USD ir 0.07771 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MNDE uz USD cena?
Pašreizējā MNDE uz USD cena ir $ 0.07771. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Marinade Finance tirgus maksimums?
MNDE tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MNDE apjoms apgrozībā?
MNDE apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija MNDE vēsturiski augstākā cena?
MNDE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.6674570026607753 USD apmērā.
Kāda bija MNDE vēsturiski zemākā cena?
MNDE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.028223705314342616 USD.
Kāds ir MNDE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MNDE tirdzniecības apjoms ir $ 59.15K USD.
Vai MNDE šogad kāps augstāk?
MNDE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MNDE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Marinade Finance (MNDE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

1 MNDE = 0.07771 USD

$0.07771
