Reāllaika MULTIVERSE MONKEY cena šodien ir 0.00218 USD. Seko līdzi reāllaika MMON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MMON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MMON

MMON Cenas informācija

Kas ir MMON

MMON Tehniskais dokuments

MMON Oficiālā tīmekļa vietne

MMON Tokenomika

MMON Cenas prognoze

MMON Vēsture

MMON iegādes rokasgrāmata

MMON uz bezseguma valūtu konvertētājs

MMON Tūlītējie darījumi

MULTIVERSE MONKEY kurss(MMON)

1 MMON uz USD reāllaika cena:

$0.00218
-9.54%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:54:26 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00166
24h zemākā
$ 0.00246
24h augstākā

$ 0.00166
$ 0.00246
$ 0.042695293829316555
$ 0.001606689268571319
-2.68%

-9.54%

-60.30%

-60.30%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) reāllaika cena ir $ 0.00218. Pēdējo 24 stundu laikā MMON tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00166 līdz augstākajai $ 0.00246, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MMON visu laiku augstākā cena ir $ 0.042695293829316555, savukārt zemākā - $ 0.001606689268571319.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MMON ir mainījies par -2.68% pēdējā stundā, par -9.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -60.30% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) tirgus informācija

No.4704

$ 0.00
$ 14.06K
$ 13.08M
0.00
5,999,999,999.5
5,999,999,999.5
0.00%

ETH

Pašreizējais MULTIVERSE MONKEY tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 14.06K. MMON apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 5999999999.5. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.08M.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) cenas vēsture USD

Seko MULTIVERSE MONKEY cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0002299-9.54%
30 dienas$ -0.00942-81.21%
60 dienas$ -0.02055-90.41%
90 dienas$ -0.01582-87.89%
MULTIVERSE MONKEY Cenas izmaiņas šodien

Šodien MMON cena mainījās par $ -0.0002299 (-9.54%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MULTIVERSE MONKEY 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00942 (-81.21%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MULTIVERSE MONKEY 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MMON piedzīvoja izmaiņas $ -0.02055 (-90.41%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MULTIVERSE MONKEY 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01582 (-87.89%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MULTIVERSE MONKEY (MMON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MULTIVERSE MONKEY cenas vēstures lapu.

Kas ir MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MULTIVERSE MONKEY ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MMON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MULTIVERSE MONKEY mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MULTIVERSE MONKEY pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MULTIVERSE MONKEY cenas prognoze (USD)

Kāda būs MULTIVERSE MONKEY (MMON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MULTIVERSE MONKEY (MMON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MULTIVERSE MONKEY prognozes.

Apskati MULTIVERSE MONKEY cenas prognozi!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) tokenomika

MULTIVERSE MONKEY (MMON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MMON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MULTIVERSE MONKEY? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MULTIVERSE MONKEY MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MMON uz vietējām valūtām

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) uz VND
MULTIVERSE MONKEY resurss

Dziļākai izpratnei par MULTIVERSE MONKEY, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā MULTIVERSE MONKEY vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MULTIVERSE MONKEY

Kāda ir MULTIVERSE MONKEY (MMON) vērtība šodien?
Reāllaika MMON cena USD ir 0.00218 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MMON uz USD cena?
Pašreizējā MMON uz USD cena ir $ 0.00218. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MULTIVERSE MONKEY tirgus maksimums?
MMON tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MMON apjoms apgrozībā?
MMON apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija MMON vēsturiski augstākā cena?
MMON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.042695293829316555 USD apmērā.
Kāda bija MMON vēsturiski zemākā cena?
MMON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.001606689268571319 USD.
Kāds ir MMON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MMON tirdzniecības apjoms ir $ 14.06K USD.
Vai MMON šogad kāps augstāk?
MMON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MMON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:54:26 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

