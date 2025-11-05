BiržaDEX+
Reāllaika MOMOFUN cena šodien ir 0.003004 USD. Seko līdzi reāllaika MM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MM cenas tendenci MEXC.

MOMOFUN logotips

MOMOFUN kurss(MM)

1 MM uz USD reāllaika cena:

$0.003004
$0.003004$0.003004
-3.74%1D
USD
MOMOFUN (MM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:54:19 (UTC+8)

MOMOFUN (MM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.003001
$ 0.003001$ 0.003001
24h zemākā
$ 0.003414
$ 0.003414$ 0.003414
24h augstākā

$ 0.003001
$ 0.003001$ 0.003001

$ 0.003414
$ 0.003414$ 0.003414

--
----

--
----

-2.09%

-3.74%

-16.70%

-16.70%

MOMOFUN (MM) reāllaika cena ir $ 0.003004. Pēdējo 24 stundu laikā MM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.003001 līdz augstākajai $ 0.003414, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MM visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MM ir mainījies par -2.09% pēdējā stundā, par -3.74% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.70% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MOMOFUN (MM) tirgus informācija

$ 23.43M
$ 23.43M$ 23.43M

$ 60.79K
$ 60.79K$ 60.79K

$ 90.12M
$ 90.12M$ 90.12M

7.80B
7.80B 7.80B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

26.00%

BSC

Pašreizējais MOMOFUN tirgus maksimums ir $ 23.43M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 60.79K. MM apjoms apgrozībā ir 7.80B ar kopējo apjomu 30000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 90.12M.

MOMOFUN (MM) cenas vēsture USD

Seko MOMOFUN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00011671-3.74%
30 dienas$ -0.000948-23.99%
60 dienas$ -0.001107-26.93%
90 dienas$ -0.00141-31.95%
MOMOFUN Cenas izmaiņas šodien

Šodien MM cena mainījās par $ -0.00011671 (-3.74%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MOMOFUN 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000948 (-23.99%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MOMOFUN 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MM piedzīvoja izmaiņas $ -0.001107 (-26.93%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MOMOFUN 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00141 (-31.95%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MOMOFUN (MM) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MOMOFUN cenas vēstures lapu.

Kas ir MOMOFUN (MM)?

MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools.

MOMOFUN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MOMOFUN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MM steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MOMOFUN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MOMOFUN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MOMOFUN cenas prognoze (USD)

Kāda būs MOMOFUN (MM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MOMOFUN (MM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MOMOFUN prognozes.

Apskati MOMOFUN cenas prognozi!

MOMOFUN (MM) tokenomika

MOMOFUN (MM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MM tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MOMOFUN (MM)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MOMOFUN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MOMOFUN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MM uz vietējām valūtām

1 MOMOFUN(MM) uz VND
79.05026
1 MOMOFUN(MM) uz AUD
A$0.00462616
1 MOMOFUN(MM) uz GBP
0.00228304
1 MOMOFUN(MM) uz EUR
0.00261348
1 MOMOFUN(MM) uz USD
$0.003004
1 MOMOFUN(MM) uz MYR
RM0.01258676
1 MOMOFUN(MM) uz TRY
0.12637828
1 MOMOFUN(MM) uz JPY
¥0.459612
1 MOMOFUN(MM) uz ARS
ARS$4.37899088
1 MOMOFUN(MM) uz RUB
0.24329396
1 MOMOFUN(MM) uz INR
0.26654492
1 MOMOFUN(MM) uz IDR
Rp50.06664664
1 MOMOFUN(MM) uz PHP
0.1761846
1 MOMOFUN(MM) uz EGP
￡E.0.14211924
1 MOMOFUN(MM) uz BRL
R$0.0162216
1 MOMOFUN(MM) uz CAD
C$0.00423564
1 MOMOFUN(MM) uz BDT
0.3661876
1 MOMOFUN(MM) uz NGN
4.334772
1 MOMOFUN(MM) uz COP
$11.598444
1 MOMOFUN(MM) uz ZAR
R.0.05269016
1 MOMOFUN(MM) uz UAH
0.12640832
1 MOMOFUN(MM) uz TZS
T.Sh.7.3990022
1 MOMOFUN(MM) uz VES
Bs0.669892
1 MOMOFUN(MM) uz CLP
$2.841784
1 MOMOFUN(MM) uz PKR
Rs0.84929088
1 MOMOFUN(MM) uz KZT
1.5743964
1 MOMOFUN(MM) uz THB
฿0.09787032
1 MOMOFUN(MM) uz TWD
NT$0.09288368
1 MOMOFUN(MM) uz AED
د.إ0.01102468
1 MOMOFUN(MM) uz CHF
Fr0.00243324
1 MOMOFUN(MM) uz HKD
HK$0.02334108
1 MOMOFUN(MM) uz AMD
֏1.1491802
1 MOMOFUN(MM) uz MAD
.د.م0.02796724
1 MOMOFUN(MM) uz MXN
$0.05614476
1 MOMOFUN(MM) uz SAR
ريال0.011265
1 MOMOFUN(MM) uz ETB
Br0.45847048
1 MOMOFUN(MM) uz KES
KSh0.38808676
1 MOMOFUN(MM) uz JOD
د.أ0.002129836
1 MOMOFUN(MM) uz PLN
0.01114484
1 MOMOFUN(MM) uz RON
лв0.01327768
1 MOMOFUN(MM) uz SEK
kr0.02877832
1 MOMOFUN(MM) uz BGN
лв0.0051068
1 MOMOFUN(MM) uz HUF
Ft1.01589272
1 MOMOFUN(MM) uz CZK
0.06380496
1 MOMOFUN(MM) uz KWD
د.ك0.000922228
1 MOMOFUN(MM) uz ILS
0.00979304
1 MOMOFUN(MM) uz BOB
Bs0.02075764
1 MOMOFUN(MM) uz AZN
0.0051068
1 MOMOFUN(MM) uz TJS
SM0.02769688
1 MOMOFUN(MM) uz GEL
0.00817088
1 MOMOFUN(MM) uz AOA
Kz2.75343636
1 MOMOFUN(MM) uz BHD
.د.ب0.001132508
1 MOMOFUN(MM) uz BMD
$0.003004
1 MOMOFUN(MM) uz DKK
kr0.019526
1 MOMOFUN(MM) uz HNL
L0.07912536
1 MOMOFUN(MM) uz MUR
0.1378836
1 MOMOFUN(MM) uz NAD
$0.05199924
1 MOMOFUN(MM) uz NOK
kr0.03070088
1 MOMOFUN(MM) uz NZD
$0.00528704
1 MOMOFUN(MM) uz PAB
B/.0.003004
1 MOMOFUN(MM) uz PGK
K0.01264684
1 MOMOFUN(MM) uz QAR
ر.ق0.01093456
1 MOMOFUN(MM) uz RSD
дин.0.30667836
1 MOMOFUN(MM) uz UZS
soʻm36.19276276
1 MOMOFUN(MM) uz ALL
L0.25266644
1 MOMOFUN(MM) uz ANG
ƒ0.00537716
1 MOMOFUN(MM) uz AWG
ƒ0.00537716
1 MOMOFUN(MM) uz BBD
$0.006008
1 MOMOFUN(MM) uz BAM
KM0.0051068
1 MOMOFUN(MM) uz BIF
Fr8.858796
1 MOMOFUN(MM) uz BND
$0.0039052
1 MOMOFUN(MM) uz BSD
$0.003004
1 MOMOFUN(MM) uz JMD
$0.48223212
1 MOMOFUN(MM) uz KHR
12.06424424
1 MOMOFUN(MM) uz KMF
Fr1.279704
1 MOMOFUN(MM) uz LAK
65.30434652
1 MOMOFUN(MM) uz LKR
රු0.91555912
1 MOMOFUN(MM) uz MDL
L0.05088776
1 MOMOFUN(MM) uz MGA
Ar13.4708372
1 MOMOFUN(MM) uz MOP
P0.024032
1 MOMOFUN(MM) uz MVR
0.0462616
1 MOMOFUN(MM) uz MWK
MK5.21527444
1 MOMOFUN(MM) uz MZN
MT0.1921058
1 MOMOFUN(MM) uz NPR
रु0.42614744
1 MOMOFUN(MM) uz PYG
21.304368
1 MOMOFUN(MM) uz RWF
Fr4.352796
1 MOMOFUN(MM) uz SBD
$0.02472292
1 MOMOFUN(MM) uz SCR
0.04256668
1 MOMOFUN(MM) uz SRD
$0.115654
1 MOMOFUN(MM) uz SVC
$0.026285
1 MOMOFUN(MM) uz SZL
L0.05199924
1 MOMOFUN(MM) uz TMT
m0.01054404
1 MOMOFUN(MM) uz TND
د.ت0.008810732
1 MOMOFUN(MM) uz TTD
$0.02036712
1 MOMOFUN(MM) uz UGX
Sh10.465936
1 MOMOFUN(MM) uz XAF
Fr1.715284
1 MOMOFUN(MM) uz XCD
$0.0081108
1 MOMOFUN(MM) uz XOF
Fr1.715284
1 MOMOFUN(MM) uz XPF
Fr0.309412
1 MOMOFUN(MM) uz BWP
P0.040554
1 MOMOFUN(MM) uz BZD
$0.00603804
1 MOMOFUN(MM) uz CVE
$0.28949548
1 MOMOFUN(MM) uz DJF
Fr0.531708
1 MOMOFUN(MM) uz DOP
$0.193007
1 MOMOFUN(MM) uz DZD
د.ج0.39301332
1 MOMOFUN(MM) uz FJD
$0.00684912
1 MOMOFUN(MM) uz GNF
Fr26.11978
1 MOMOFUN(MM) uz GTQ
Q0.02301064
1 MOMOFUN(MM) uz GYD
$0.6284368
1 MOMOFUN(MM) uz ISK
kr0.381508

MOMOFUN resurss

Dziļākai izpratnei par MOMOFUN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā MOMOFUN vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MOMOFUN

Kāda ir MOMOFUN (MM) vērtība šodien?
Reāllaika MM cena USD ir 0.003004 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MM uz USD cena?
Pašreizējā MM uz USD cena ir $ 0.003004. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MOMOFUN tirgus maksimums?
MM tirgus maksimums ir $ 23.43M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MM apjoms apgrozībā?
MM apjoms apgrozībā ir 7.80B USD.
Kāda bija MM vēsturiski augstākā cena?
MM sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija MM vēsturiski zemākā cena?
MM sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir MM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MM tirdzniecības apjoms ir $ 60.79K USD.
Vai MM šogad kāps augstāk?
MM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:54:19 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MM uz USD kalkulators

Summa

MM
MM
USD
USD

1 MM = 0.003004 USD

Tirgot MM

MM/USDT
$0.003004
$0.003004$0.003004
-3.71%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

