Reāllaika MiL.k cena šodien ir 0.08209 USD. Seko līdzi reāllaika MLK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MLK cenas tendenci MEXC.Reāllaika MiL.k cena šodien ir 0.08209 USD. Seko līdzi reāllaika MLK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MLK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MLK

MLK Cenas informācija

Kas ir MLK

MLK Tehniskais dokuments

MLK Oficiālā tīmekļa vietne

MLK Tokenomika

MLK Cenas prognoze

MLK Vēsture

MLK iegādes rokasgrāmata

MLK uz bezseguma valūtu konvertētājs

MLK Tūlītējie darījumi

MiL.k logotips

MiL.k kurss(MLK)

1 MLK uz USD reāllaika cena:

$0.08209
-1.55%1D
USD
MiL.k (MLK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:53:56 (UTC+8)

MiL.k (MLK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.08163
24h zemākā
$ 0.08821
24h augstākā

$ 0.08163
$ 0.08821
$ 4.33902357
$ 0.08959894737743769
+0.28%

-1.55%

-18.94%

-18.94%

MiL.k (MLK) reāllaika cena ir $ 0.08209. Pēdējo 24 stundu laikā MLK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.08163 līdz augstākajai $ 0.08821, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MLK visu laiku augstākā cena ir $ 4.33902357, savukārt zemākā - $ 0.08959894737743769.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MLK ir mainījies par +0.28% pēdējā stundā, par -1.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MiL.k (MLK) tirgus informācija

No.509

$ 41.67M
$ 54.43K
$ 80.96M
507.63M
986,245,419
986,245,419
51.47%

ARB

Pašreizējais MiL.k tirgus maksimums ir $ 41.67M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.43K. MLK apjoms apgrozībā ir 507.63M ar kopējo apjomu 986245419. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 80.96M.

MiL.k (MLK) cenas vēsture USD

Seko MiL.k cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0012924-1.55%
30 dienas$ -0.05011-37.91%
60 dienas$ -0.05991-42.20%
90 dienas$ +0.03209+64.18%
MiL.k Cenas izmaiņas šodien

Šodien MLK cena mainījās par $ -0.0012924 (-1.55%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MiL.k 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.05011 (-37.91%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MiL.k 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MLK piedzīvoja izmaiņas $ -0.05991 (-42.20%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MiL.k 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.03209 (+64.18%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MiL.k (MLK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MiL.k cenas vēstures lapu.

Kas ir MiL.k (MLK)?

MiL.k ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MiL.k ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MLK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MiL.k mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MiL.k pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MiL.k cenas prognoze (USD)

Kāda būs MiL.k (MLK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MiL.k (MLK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MiL.k prognozes.

Apskati MiL.k cenas prognozi!

MiL.k (MLK) tokenomika

MiL.k (MLK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MLK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MiL.k (MLK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MiL.k? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MiL.k MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MLK uz vietējām valūtām

1 MiL.k(MLK) uz VND
2,160.19835
1 MiL.k(MLK) uz AUD
A$0.1264186
1 MiL.k(MLK) uz GBP
0.0623884
1 MiL.k(MLK) uz EUR
0.0714183
1 MiL.k(MLK) uz USD
$0.08209
1 MiL.k(MLK) uz MYR
RM0.3439571
1 MiL.k(MLK) uz TRY
3.4535263
1 MiL.k(MLK) uz JPY
¥12.55977
1 MiL.k(MLK) uz ARS
ARS$119.6642348
1 MiL.k(MLK) uz RUB
6.6484691
1 MiL.k(MLK) uz INR
7.2838457
1 MiL.k(MLK) uz IDR
Rp1,368.1661194
1 MiL.k(MLK) uz PHP
4.8145785
1 MiL.k(MLK) uz EGP
￡E.3.8836779
1 MiL.k(MLK) uz BRL
R$0.443286
1 MiL.k(MLK) uz CAD
C$0.1157469
1 MiL.k(MLK) uz BDT
10.006771
1 MiL.k(MLK) uz NGN
118.45587
1 MiL.k(MLK) uz COP
$316.94949
1 MiL.k(MLK) uz ZAR
R.1.4398586
1 MiL.k(MLK) uz UAH
3.4543472
1 MiL.k(MLK) uz TZS
T.Sh.202.1917745
1 MiL.k(MLK) uz VES
Bs18.30607
1 MiL.k(MLK) uz CLP
$77.65714
1 MiL.k(MLK) uz PKR
Rs23.2084848
1 MiL.k(MLK) uz KZT
43.023369
1 MiL.k(MLK) uz THB
฿2.6744922
1 MiL.k(MLK) uz TWD
NT$2.5382228
1 MiL.k(MLK) uz AED
د.إ0.3012703
1 MiL.k(MLK) uz CHF
Fr0.0664929
1 MiL.k(MLK) uz HKD
HK$0.6378393
1 MiL.k(MLK) uz AMD
֏31.4035295
1 MiL.k(MLK) uz MAD
.د.م0.7642579
1 MiL.k(MLK) uz MXN
$1.5342621
1 MiL.k(MLK) uz SAR
ريال0.3078375
1 MiL.k(MLK) uz ETB
Br12.5285758
1 MiL.k(MLK) uz KES
KSh10.6052071
1 MiL.k(MLK) uz JOD
د.أ0.05820181
1 MiL.k(MLK) uz PLN
0.3045539
1 MiL.k(MLK) uz RON
лв0.3628378
1 MiL.k(MLK) uz SEK
kr0.7864222
1 MiL.k(MLK) uz BGN
лв0.139553
1 MiL.k(MLK) uz HUF
Ft27.7611962
1 MiL.k(MLK) uz CZK
1.7435916
1 MiL.k(MLK) uz KWD
د.ك0.02520163
1 MiL.k(MLK) uz ILS
0.2676134
1 MiL.k(MLK) uz BOB
Bs0.5672419
1 MiL.k(MLK) uz AZN
0.139553
1 MiL.k(MLK) uz TJS
SM0.7568698
1 MiL.k(MLK) uz GEL
0.2232848
1 MiL.k(MLK) uz AOA
Kz75.2428731
1 MiL.k(MLK) uz BHD
.د.ب0.03094793
1 MiL.k(MLK) uz BMD
$0.08209
1 MiL.k(MLK) uz DKK
kr0.533585
1 MiL.k(MLK) uz HNL
L2.1622506
1 MiL.k(MLK) uz MUR
3.767931
1 MiL.k(MLK) uz NAD
$1.4209779
1 MiL.k(MLK) uz NOK
kr0.8389598
1 MiL.k(MLK) uz NZD
$0.1444784
1 MiL.k(MLK) uz PAB
B/.0.08209
1 MiL.k(MLK) uz PGK
K0.3455989
1 MiL.k(MLK) uz QAR
ر.ق0.2988076
1 MiL.k(MLK) uz RSD
дин.8.3805681
1 MiL.k(MLK) uz UZS
soʻm989.0359171
1 MiL.k(MLK) uz ALL
L6.9045899
1 MiL.k(MLK) uz ANG
ƒ0.1469411
1 MiL.k(MLK) uz AWG
ƒ0.1469411
1 MiL.k(MLK) uz BBD
$0.16418
1 MiL.k(MLK) uz BAM
KM0.139553
1 MiL.k(MLK) uz BIF
Fr242.08341
1 MiL.k(MLK) uz BND
$0.106717
1 MiL.k(MLK) uz BSD
$0.08209
1 MiL.k(MLK) uz JMD
$13.1779077
1 MiL.k(MLK) uz KHR
329.6783654
1 MiL.k(MLK) uz KMF
Fr34.97034
1 MiL.k(MLK) uz LAK
1,784.5651817
1 MiL.k(MLK) uz LKR
රු25.0193902
1 MiL.k(MLK) uz MDL
L1.3906046
1 MiL.k(MLK) uz MGA
Ar368.116187
1 MiL.k(MLK) uz MOP
P0.65672
1 MiL.k(MLK) uz MVR
1.264186
1 MiL.k(MLK) uz MWK
MK142.5172699
1 MiL.k(MLK) uz MZN
MT5.2496555
1 MiL.k(MLK) uz NPR
रु11.6452874
1 MiL.k(MLK) uz PYG
582.18228
1 MiL.k(MLK) uz RWF
Fr118.94841
1 MiL.k(MLK) uz SBD
$0.6756007
1 MiL.k(MLK) uz SCR
1.1632153
1 MiL.k(MLK) uz SRD
$3.160465
1 MiL.k(MLK) uz SVC
$0.7182875
1 MiL.k(MLK) uz SZL
L1.4209779
1 MiL.k(MLK) uz TMT
m0.2881359
1 MiL.k(MLK) uz TND
د.ت0.24076997
1 MiL.k(MLK) uz TTD
$0.5565702
1 MiL.k(MLK) uz UGX
Sh286.00156
1 MiL.k(MLK) uz XAF
Fr46.87339
1 MiL.k(MLK) uz XCD
$0.221643
1 MiL.k(MLK) uz XOF
Fr46.87339
1 MiL.k(MLK) uz XPF
Fr8.45527
1 MiL.k(MLK) uz BWP
P1.108215
1 MiL.k(MLK) uz BZD
$0.1650009
1 MiL.k(MLK) uz CVE
$7.9110133
1 MiL.k(MLK) uz DJF
Fr14.52993
1 MiL.k(MLK) uz DOP
$5.2742825
1 MiL.k(MLK) uz DZD
د.ج10.7398347
1 MiL.k(MLK) uz FJD
$0.1871652
1 MiL.k(MLK) uz GNF
Fr713.77255
1 MiL.k(MLK) uz GTQ
Q0.6288094
1 MiL.k(MLK) uz GYD
$17.173228
1 MiL.k(MLK) uz ISK
kr10.42543

MiL.k resurss

Dziļākai izpratnei par MiL.k, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā MiL.k vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MiL.k

Kāda ir MiL.k (MLK) vērtība šodien?
Reāllaika MLK cena USD ir 0.08209 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MLK uz USD cena?
Pašreizējā MLK uz USD cena ir $ 0.08209. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MiL.k tirgus maksimums?
MLK tirgus maksimums ir $ 41.67M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MLK apjoms apgrozībā?
MLK apjoms apgrozībā ir 507.63M USD.
Kāda bija MLK vēsturiski augstākā cena?
MLK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 4.33902357 USD apmērā.
Kāda bija MLK vēsturiski zemākā cena?
MLK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.08959894737743769 USD.
Kāds ir MLK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MLK tirdzniecības apjoms ir $ 54.43K USD.
Vai MLK šogad kāps augstāk?
MLK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MLK cenas prognozi dziļākai analīzei.
MiL.k (MLK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MLK uz USD kalkulators

Summa

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.08209 USD

Tirgot MLK

MLK/USDT
$0.08209
-1.48%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

