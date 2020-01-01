MIU (MIU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MIU (MIU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

MIU (MIU) informācija

MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://miucoin.org
Tehniskais dokuments:
https://miucoinsui.medium.com/miu-tokenomics-distribution-everything-you-need-to-know-ffa6fe04cb7d
Bloku pārlūks:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x32a976482bf4154961bf20bfa3567a80122fdf8e8f8b28d752b609d8640f7846::miu::MIU/txs

MIU (MIU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MIU (MIU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 900.00T
$ 900.00T$ 900.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.79M
$ 20.79M$ 20.79M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000012
$ 0.00000012$ 0.00000012
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000007952973096
$ 0.000000007952973096$ 0.000000007952973096
Pašreizējā cena:
$ 0.0000000231
$ 0.0000000231$ 0.0000000231

MIU (MIU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MIU (MIU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MIU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MIU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MIU tokenomiku, uzzini MIU tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MIU

Vēlies iekļaut MIU (MIU) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MIU iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

MIU (MIU) cenas vēsture

MIU cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MIU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MIU? Mūsu MIU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.