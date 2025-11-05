BiržaDEX+
Reāllaika Black Mirror cena šodien ir 0.007508 USD. Seko līdzi reāllaika MIRROR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MIRROR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MIRROR

MIRROR Cenas informācija

Kas ir MIRROR

MIRROR Tehniskais dokuments

MIRROR Oficiālā tīmekļa vietne

MIRROR Tokenomika

MIRROR Cenas prognoze

MIRROR Vēsture

MIRROR iegādes rokasgrāmata

MIRROR uz bezseguma valūtu konvertētājs

MIRROR Tūlītējie darījumi

MIRROR USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Black Mirror logotips

Black Mirror kurss(MIRROR)

1 MIRROR uz USD reāllaika cena:

$0.007507
$0.007507$0.007507
-1.49%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:53:16 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.007374
$ 0.007374$ 0.007374
24h zemākā
$ 0.008582
$ 0.008582$ 0.008582
24h augstākā

$ 0.007374
$ 0.007374$ 0.007374

$ 0.008582
$ 0.008582$ 0.008582

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.007964296563875654
$ 0.007964296563875654$ 0.007964296563875654

-1.05%

-1.49%

-30.26%

-30.26%

Black Mirror (MIRROR) reāllaika cena ir $ 0.007508. Pēdējo 24 stundu laikā MIRROR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.007374 līdz augstākajai $ 0.008582, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MIRROR visu laiku augstākā cena ir $ 0.08619121021102388, savukārt zemākā - $ 0.007964296563875654.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MIRROR ir mainījies par -1.05% pēdējā stundā, par -1.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Black Mirror (MIRROR) tirgus informācija

No.2255

$ 720.59K
$ 720.59K$ 720.59K

$ 83.51K
$ 83.51K$ 83.51K

$ 7.51M
$ 7.51M$ 7.51M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Pašreizējais Black Mirror tirgus maksimums ir $ 720.59K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 83.51K. MIRROR apjoms apgrozībā ir 95.98M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.51M.

Black Mirror (MIRROR) cenas vēsture USD

Seko Black Mirror cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00011355-1.49%
30 dienas$ -0.013352-64.01%
60 dienas$ -0.012492-62.46%
90 dienas$ -0.012492-62.46%
Black Mirror Cenas izmaiņas šodien

Šodien MIRROR cena mainījās par $ -0.00011355 (-1.49%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Black Mirror 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.013352 (-64.01%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Black Mirror 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MIRROR piedzīvoja izmaiņas $ -0.012492 (-62.46%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Black Mirror 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.012492 (-62.46%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Black Mirror (MIRROR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Black Mirror cenas vēstures lapu.

Kas ir Black Mirror (MIRROR)?

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Black Mirror ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MIRROR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Black Mirror mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Black Mirror pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Black Mirror cenas prognoze (USD)

Kāda būs Black Mirror (MIRROR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Black Mirror (MIRROR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Black Mirror prognozes.

Apskati Black Mirror cenas prognozi!

Black Mirror (MIRROR) tokenomika

Black Mirror (MIRROR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MIRROR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Black Mirror (MIRROR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Black Mirror? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Black Mirror MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MIRROR uz vietējām valūtām

Black Mirror resurss

Dziļākai izpratnei par Black Mirror, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Black Mirror vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Black Mirror

Kāda ir Black Mirror (MIRROR) vērtība šodien?
Reāllaika MIRROR cena USD ir 0.007508 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MIRROR uz USD cena?
Pašreizējā MIRROR uz USD cena ir $ 0.007508. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Black Mirror tirgus maksimums?
MIRROR tirgus maksimums ir $ 720.59K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MIRROR apjoms apgrozībā?
MIRROR apjoms apgrozībā ir 95.98M USD.
Kāda bija MIRROR vēsturiski augstākā cena?
MIRROR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.08619121021102388 USD apmērā.
Kāda bija MIRROR vēsturiski zemākā cena?
MIRROR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.007964296563875654 USD.
Kāds ir MIRROR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MIRROR tirdzniecības apjoms ir $ 83.51K USD.
Vai MIRROR šogad kāps augstāk?
MIRROR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MIRROR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:53:16 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MIRROR uz USD kalkulators

Summa

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.007508 USD

Tirgot MIRROR

MIRROR/USDT
$0.007507
$0.007507$0.007507
-1.49%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

