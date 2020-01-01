MINX TOKEN (MINX) tokenomika

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.minxtoken.io/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.minxtoken.io/
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2

MINX TOKEN (MINX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MINX TOKEN (MINX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 138.49K
$ 138.49K$ 138.49K
Kopējais apjoms:
$ 35.00M
$ 35.00M$ 35.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.05846
$ 0.05846$ 0.05846

MINX TOKEN (MINX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MINX TOKEN (MINX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MINX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MINX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MINX tokenomiku, uzzini MINX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MINX

Vēlies iekļaut MINX TOKEN (MINX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MINX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

MINX TOKEN (MINX) cenas vēsture

MINX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MINX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MINX? Mūsu MINX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

