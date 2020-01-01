MINE COIN (MIH) tokenomika

MINE COIN (MIH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MINE COIN (MIH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

MINE COIN (MIH) informācija

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mineholdings.io/
Tehniskais dokuments:
https://mih.gitbook.io/mine-holdings
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF

MINE COIN (MIH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MINE COIN (MIH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 417.80M
$ 417.80M$ 417.80M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.3663
$ 0.3663$ 0.3663
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195$ 0.004984983031285195
Pašreizējā cena:
$ 0.2089
$ 0.2089$ 0.2089

MINE COIN (MIH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MINE COIN (MIH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MIH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MIH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MIH tokenomiku, uzzini MIH tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MIH

Vēlies iekļaut MINE COIN (MIH) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MIH iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

MINE COIN (MIH) cenas vēsture

MIH cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MIH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MIH? Mūsu MIH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

