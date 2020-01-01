Metafighter (MF) tokenomika

Metafighter (MF) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Metafighter (MF), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Metafighter (MF) informācija

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://metafighter.com
Tehniskais dokuments:
https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De

Metafighter (MF) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Metafighter (MF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 76.33K
$ 76.33K
Kopējais apjoms:
$ 1.50B
$ 1.50B
Apjoms apgrozībā:
$ 614.03M
$ 614.03M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 186.47K
$ 186.47K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.003438
$ 0.003438
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000033149154696201
$ 0.000033149154696201
Pašreizējā cena:
$ 0.00012431
$ 0.00012431

Metafighter (MF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Metafighter (MF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MF tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MF tokenomiku, uzzini MF tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MF

Vēlies iekļaut Metafighter (MF) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MF iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Metafighter (MF) cenas vēsture

MF cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MF cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MF? Mūsu MF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.