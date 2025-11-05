BiržaDEX+
Papildinformācija par METAON

METAON Cenas informācija

Kas ir METAON

METAON Oficiālā tīmekļa vietne

METAON Tokenomika

METAON Cenas prognoze

METAON Vēsture

METAON iegādes rokasgrāmata

METAON uz bezseguma valūtu konvertētājs

METAON Tūlītējie darījumi

Meta Platforms logotips

Meta Platforms kurss(METAON)

1 METAON uz USD reāllaika cena:

$628.38
-1.07%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:39 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 626.4
24h zemākā
$ 640.82
24h augstākā

$ 626.4
$ 640.82
$ 783.5142352704004
$ 636.6433767153311
-0.06%

-1.06%

-16.59%

-16.59%

Meta Platforms (METAON) reāllaika cena ir $ 628.38. Pēdējo 24 stundu laikā METAON tika tirgots robežās no zemākās $ 626.4 līdz augstākajai $ 640.82, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. METAON visu laiku augstākā cena ir $ 783.5142352704004, savukārt zemākā - $ 636.6433767153311.

Īstermiņa veiktspējas ziņā METAON ir mainījies par -0.06% pēdējā stundā, par -1.06% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Meta Platforms (METAON) tirgus informācija

No.1842

$ 1.80M
$ 55.03K
$ 1.80M
2.87K
2,871.25771548
ETH

Pašreizējais Meta Platforms tirgus maksimums ir $ 1.80M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.03K. METAON apjoms apgrozībā ir 2.87K ar kopējo apjomu 2871.25771548. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.80M.

Meta Platforms (METAON) cenas vēsture USD

Seko Meta Platforms cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -6.7964-1.06%
30 dienas$ -77.26-10.95%
60 dienas$ -116.85-15.68%
90 dienas$ -51.62-7.60%
Meta Platforms Cenas izmaiņas šodien

Šodien METAON cena mainījās par $ -6.7964 (-1.06%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Meta Platforms 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -77.26 (-10.95%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Meta Platforms 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, METAON piedzīvoja izmaiņas $ -116.85 (-15.68%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Meta Platforms 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -51.62 (-7.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Meta Platforms (METAON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Meta Platforms cenas vēstures lapu.

Kas ir Meta Platforms (METAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Meta Platforms ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt METAON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Meta Platforms mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Meta Platforms pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Meta Platforms cenas prognoze (USD)

Kāda būs Meta Platforms (METAON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Meta Platforms (METAON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Meta Platforms prognozes.

Apskati Meta Platforms cenas prognozi!

Meta Platforms (METAON) tokenomika

Meta Platforms (METAON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par METAON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Meta Platforms (METAON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Meta Platforms? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Meta Platforms MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

METAON uz vietējām valūtām

1 Meta Platforms(METAON) uz VND
16,535,819.7
A$967.7052
477.5688
546.6906
$628.38
RM2,632.9122
26,435.9466
¥96,142.14
ARS$916,002.0936
50,892.4962
55,756.1574
Rp10,472,995.8108
36,854.487
￡E.29,728.6578
R$3,393.252
C$886.0158
76,599.522
906,752.34
$2,426,175.18
R.11,021.7852
26,442.2304
T.Sh.1,547,731.359
Bs140,128.74
$594,447.48
Rs177,655.5936
329,333.958
฿20,472.6204
NT$19,429.5096
د.إ2,306.1546
Fr508.9878
HK$4,882.5126
֏240,386.769
.د.م5,850.2178
$11,744.4222
ريال2,356.425
Br95,903.3556
KSh81,180.4122
د.أ445.52142
2,331.2898
лв2,777.4396
kr6,019.8804
лв1,068.246
Ft212,505.5484
13,346.7912
د.ك192.91266
2,048.5188
Bs4,342.1058
1,068.246
SM5,793.6636
1,709.1936
Kz575,966.8242
.د.ب236.89926
$628.38
kr4,084.47
L16,551.5292
28,842.642
$10,877.2578
kr6,422.0436
$1,105.9488
B/.628.38
K2,645.4798
ر.ق2,287.3032
дин.64,151.3142
soʻm7,570,841.6322
L52,853.0418
ƒ1,124.8002
ƒ1,124.8002
$1,256.76
KM1,068.246
Fr1,853,092.62
$816.894
$628.38
$100,873.8414
2,523,611.7828
Fr267,689.88
13,660,434.5094
රු191,517.6564
L10,644.7572
Ar2,817,844.434
P5,027.04
9,677.052
MK1,090,936.8018
MT40,184.901
रु89,141.9868
4,456,470.96
Fr910,522.62
$5,171.5674
8,904.1446
$24,192.63
$5,498.325
L10,877.2578
m2,205.6138
د.ت1,843.03854
$4,260.4164
Sh2,189,275.92
Fr358,804.98
$1,696.626
Fr358,804.98
Fr64,723.14
P8,483.13
$1,263.0438
$60,556.9806
Fr111,223.26
$40,373.415
د.ج82,210.9554
$1,432.7064
Fr5,463,764.1
Q4,813.3908
$131,457.096
kr79,804.26

Meta Platforms resurss

Dziļākai izpratnei par Meta Platforms, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Meta Platforms vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Meta Platforms

Kāda ir Meta Platforms (METAON) vērtība šodien?
Reāllaika METAON cena USD ir 628.38 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā METAON uz USD cena?
Pašreizējā METAON uz USD cena ir $ 628.38. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Meta Platforms tirgus maksimums?
METAON tirgus maksimums ir $ 1.80M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir METAON apjoms apgrozībā?
METAON apjoms apgrozībā ir 2.87K USD.
Kāda bija METAON vēsturiski augstākā cena?
METAON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 783.5142352704004 USD apmērā.
Kāda bija METAON vēsturiski zemākā cena?
METAON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 636.6433767153311 USD.
Kāds ir METAON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu METAON tirdzniecības apjoms ir $ 55.03K USD.
Vai METAON šogad kāps augstāk?
METAON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati METAON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Meta Platforms (METAON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

