Metahero (METAHERO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Metahero (METAHERO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Metahero (METAHERO) informācija

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://metahero.io
Tehniskais dokuments:
https://www.metahero.io/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13

Metahero (METAHERO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Metahero (METAHERO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.74M
$ 4.74M
Kopējais apjoms:
$ 9.77B
$ 9.77B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.10B
$ 5.10B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.31M
$ 9.31M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1555
$ 0.1555
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00028889800020885
$ 0.00028889800020885
Pašreizējā cena:
$ 0.000931
$ 0.000931

Metahero (METAHERO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Metahero (METAHERO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais METAHERO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu METAHERO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti METAHERO tokenomiku, uzzini METAHERO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties METAHERO

Vēlies iekļaut Metahero (METAHERO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas METAHERO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Metahero (METAHERO) cenas vēsture

METAHERO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

METAHERO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas METAHERO? Mūsu METAHERO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

