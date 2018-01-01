MetYa (MET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MetYa (MET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MetYa (MET) informācija

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://metya.com/
Tehniskais dokuments:
https://metya.gitbook.io/metya
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8

MetYa (MET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MetYa (MET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 243.50M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.3552
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.06088509988318206
Pašreizējā cena:
$ 0.2435
MetYa (MET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MetYa (MET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MET tokenomiku, uzzini MET tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.