Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Flamengo Fan Token (MENGO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Flamengo Fan Token (MENGO) informācija

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://socios.com
Bloku pārlūks:
https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 1.70M


Kopējais apjoms:


Apjoms apgrozībā:


FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 3.87M


Visu laiku augstākā cena: $ 2.455


Visu laiku zemākā cena: $ 0


Pašreizējā cena:



Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MENGO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MENGO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MENGO tokenomiku, uzzini MENGO tokena reāllaika cenu!

Flamengo Fan Token (MENGO) cenas vēsture

MENGO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MENGO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MENGO? Mūsu MENGO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

