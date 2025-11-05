BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Just Memecoin cena šodien ir 0.0002975 USD. Seko līdzi reāllaika MEMECOIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEMECOIN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Just Memecoin cena šodien ir 0.0002975 USD. Seko līdzi reāllaika MEMECOIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEMECOIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEMECOIN

MEMECOIN Cenas informācija

Kas ir MEMECOIN

MEMECOIN Tokenomika

MEMECOIN Cenas prognoze

MEMECOIN Vēsture

MEMECOIN iegādes rokasgrāmata

MEMECOIN uz bezseguma valūtu konvertētājs

MEMECOIN Tūlītējie darījumi

MEMECOIN USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Just Memecoin logotips

Just Memecoin kurss(MEMECOIN)

1 MEMECOIN uz USD reāllaika cena:

$0.0002975
$0.0002975$0.0002975
-5.40%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:24 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0002758
$ 0.0002758$ 0.0002758
24h zemākā
$ 0.0003171
$ 0.0003171$ 0.0003171
24h augstākā

$ 0.0002758
$ 0.0002758$ 0.0002758

$ 0.0003171
$ 0.0003171$ 0.0003171

--
----

--
----

-0.07%

-5.40%

-28.27%

-28.27%

Just Memecoin (MEMECOIN) reāllaika cena ir $ 0.0002975. Pēdējo 24 stundu laikā MEMECOIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0002758 līdz augstākajai $ 0.0003171, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEMECOIN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEMECOIN ir mainījies par -0.07% pēdējā stundā, par -5.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Just Memecoin (MEMECOIN) tirgus informācija

--
----

$ 53.00K
$ 53.00K$ 53.00K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Pašreizējais Just Memecoin tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 53.00K. MEMECOIN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Just Memecoin (MEMECOIN) cenas vēsture USD

Seko Just Memecoin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000016982-5.40%
30 dienas$ -0.0008255-73.51%
60 dienas$ -0.0013705-82.17%
90 dienas$ -0.0068825-95.86%
Just Memecoin Cenas izmaiņas šodien

Šodien MEMECOIN cena mainījās par $ -0.000016982 (-5.40%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Just Memecoin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0008255 (-73.51%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Just Memecoin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MEMECOIN piedzīvoja izmaiņas $ -0.0013705 (-82.17%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Just Memecoin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0068825 (-95.86%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Just Memecoin (MEMECOIN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Just Memecoin cenas vēstures lapu.

Kas ir Just Memecoin (MEMECOIN)?

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Just Memecoin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MEMECOIN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Just Memecoin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Just Memecoin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Just Memecoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Just Memecoin (MEMECOIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Just Memecoin (MEMECOIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Just Memecoin prognozes.

Apskati Just Memecoin cenas prognozi!

Just Memecoin (MEMECOIN) tokenomika

Just Memecoin (MEMECOIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEMECOIN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Just Memecoin (MEMECOIN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Just Memecoin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Just Memecoin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MEMECOIN uz vietējām valūtām

1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz VND
7.8287125
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz AUD
A$0.00045815
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz GBP
0.0002261
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz EUR
0.000258825
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz USD
$0.0002975
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MYR
RM0.001246525
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz TRY
0.012515825
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz JPY
¥0.0455175
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz ARS
ARS$0.4336717
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz RUB
0.024094525
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz INR
0.026397175
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz IDR
Rp4.95833135
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz PHP
0.017448375
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz EGP
￡E.0.014074725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BRL
R$0.0016065
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz CAD
C$0.000419475
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BDT
0.03626525
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz NGN
0.4292925
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz COP
$1.1486475
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz ZAR
R.0.00521815
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz UAH
0.0125188
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz TZS
T.Sh.0.732757375
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz VES
Bs0.0663425
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz CLP
$0.281435
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz PKR
Rs0.0841092
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz KZT
0.15591975
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz THB
฿0.00969255
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz TWD
NT$0.0091987
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz AED
د.إ0.001091825
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz CHF
Fr0.000240975
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz HKD
HK$0.002311575
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz AMD
֏0.113808625
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MAD
.د.م0.002769725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MXN
$0.005560275
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz SAR
ريال0.001115625
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz ETB
Br0.04540445
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz KES
KSh0.038434025
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz JOD
د.أ0.0002109275
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz PLN
0.001103725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz RON
лв0.00131495
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz SEK
kr0.00285005
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BGN
лв0.00050575
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz HUF
Ft0.10060855
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz CZK
0.0063189
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz KWD
د.ك0.0000913325
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz ILS
0.00096985
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BOB
Bs0.002055725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz AZN
0.00050575
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz TJS
SM0.00274295
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz GEL
0.0008092
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz AOA
Kz0.272685525
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BHD
.د.ب0.0001121575
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BMD
$0.0002975
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz DKK
kr0.00193375
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz HNL
L0.00783615
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MUR
0.01365525
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz NAD
$0.005149725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz NOK
kr0.00304045
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz NZD
$0.0005236
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz PAB
B/.0.0002975
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz PGK
K0.001252475
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz QAR
ر.ق0.0010829
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz RSD
дин.0.030371775
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz UZS
soʻm3.584336525
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz ALL
L0.025022725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz ANG
ƒ0.000532525
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz AWG
ƒ0.000532525
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BBD
$0.000595
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BAM
KM0.00050575
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BIF
Fr0.8773275
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BND
$0.00038675
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BSD
$0.0002975
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz JMD
$0.047757675
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz KHR
1.19477785
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz KMF
Fr0.126735
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz LAK
6.467391175
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz LKR
රු0.09067205
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MDL
L0.00503965
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MGA
Ar1.33407925
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MOP
P0.00238
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MVR
0.0045815
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MWK
MK0.516492725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz MZN
MT0.019025125
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz NPR
रु0.04220335
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz PYG
2.10987
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz RWF
Fr0.4310775
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz SBD
$0.002448425
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz SCR
0.004215575
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz SRD
$0.01145375
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz SVC
$0.002603125
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz SZL
L0.005149725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz TMT
m0.001044225
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz TND
د.ت0.0008725675
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz TTD
$0.00201705
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz UGX
Sh1.03649
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz XAF
Fr0.1698725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz XCD
$0.00080325
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz XOF
Fr0.1698725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz XPF
Fr0.0306425
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BWP
P0.00401625
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz BZD
$0.000597975
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz CVE
$0.028670075
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz DJF
Fr0.0526575
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz DOP
$0.019114375
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz DZD
د.ج0.038921925
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz FJD
$0.0006783
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz GNF
Fr2.5867625
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz GTQ
Q0.00227885
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz GYD
$0.062237
1 Just Memecoin(MEMECOIN) uz ISK
kr0.0377825

Just Memecoin resurss

Dziļākai izpratnei par Just Memecoin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Just Memecoin

Kāda ir Just Memecoin (MEMECOIN) vērtība šodien?
Reāllaika MEMECOIN cena USD ir 0.0002975 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEMECOIN uz USD cena?
Pašreizējā MEMECOIN uz USD cena ir $ 0.0002975. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Just Memecoin tirgus maksimums?
MEMECOIN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEMECOIN apjoms apgrozībā?
MEMECOIN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija MEMECOIN vēsturiski augstākā cena?
MEMECOIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija MEMECOIN vēsturiski zemākā cena?
MEMECOIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir MEMECOIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEMECOIN tirdzniecības apjoms ir $ 53.00K USD.
Vai MEMECOIN šogad kāps augstāk?
MEMECOIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEMECOIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:24 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MEMECOIN uz USD kalkulators

Summa

MEMECOIN
MEMECOIN
USD
USD

1 MEMECOIN = 0.0002975 USD

Tirgot MEMECOIN

MEMECOIN/USDT
$0.0002975
$0.0002975$0.0002975
-5.19%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,586.80
$100,586.80$100,586.80

-2.51%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,187.16
$3,187.16$3,187.16

-9.12%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.73
$152.73$152.73

-5.41%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1679
$2.1679$2.1679

-5.00%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,586.80
$100,586.80$100,586.80

-2.51%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,187.16
$3,187.16$3,187.16

-9.12%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.73
$152.73$152.73

-5.41%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1679
$2.1679$2.1679

-5.00%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15945
$0.15945$0.15945

-2.73%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21000
$0.21000$0.21000

+1,268.97%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1678
$2.1678$2.1678

+1,345.20%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000263
$0.0000000000000000000000000263$0.0000000000000000000000000263

+281.15%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000222
$0.000000000222$0.000000000222

+158.13%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%