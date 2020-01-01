ME (ME) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ME (ME), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ME (ME) informācija

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mefoundation.com/
Tehniskais dokuments:
https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u

ME (ME) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ME (ME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 113.55M
$ 113.55M$ 113.55M
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 167.13M
$ 167.13M$ 167.13M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 679.40M
$ 679.40M$ 679.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 30
$ 30$ 30
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.6427142402325082
$ 0.6427142402325082$ 0.6427142402325082
Pašreizējā cena:
$ 0.6794
$ 0.6794$ 0.6794

ME (ME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ME (ME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ME tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ME tokenomiku, uzzini ME tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ME

Vēlies iekļaut ME (ME) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ME iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

ME (ME) cenas vēsture

ME cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ME cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ME? Mūsu ME cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.