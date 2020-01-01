mCoin (MCOIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par mCoin (MCOIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
mCoin (MCOIN) informācija

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://m20chain.com/
Tehniskais dokuments:
https://m20chain.com/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://explorer.m20chain.com/

mCoin (MCOIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos mCoin (MCOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.64M
$ 14.64M
Kopējais apjoms:
$ 500.00M
$ 500.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 177.00M
$ 177.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 41.36M
$ 41.36M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.05
$ 3.05
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000084571521226012
$ 0.000084571521226012
Pašreizējā cena:
$ 0.08271
$ 0.08271

mCoin (MCOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

mCoin (MCOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MCOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MCOIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MCOIN tokenomiku, uzzini MCOIN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MCOIN

Vēlies iekļaut mCoin (MCOIN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MCOIN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

mCoin (MCOIN) cenas vēsture

MCOIN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MCOIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MCOIN? Mūsu MCOIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.