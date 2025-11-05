BiržaDEX+
Reāllaika McDonald s xStock cena šodien ir 299.99 USD. Seko līdzi reāllaika MCDX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MCDX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MCDX

MCDX Cenas informācija

Kas ir MCDX

MCDX Oficiālā tīmekļa vietne

MCDX Tokenomika

MCDX Cenas prognoze

MCDX Vēsture

MCDX iegādes rokasgrāmata

MCDX uz bezseguma valūtu konvertētājs

MCDX Tūlītējie darījumi

McDonald s xStock logotips

McDonald s xStock kurss(MCDX)

1 MCDX uz USD reāllaika cena:

$300.04
$300.04$300.04
+0.22%1D
USD
McDonald s xStock (MCDX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:09 (UTC+8)

McDonald s xStock (MCDX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 296.25
$ 296.25$ 296.25
24h zemākā
$ 300.49
$ 300.49$ 300.49
24h augstākā

$ 296.25
$ 296.25$ 296.25

$ 300.49
$ 300.49$ 300.49

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859$ 293.2122259186859

+0.35%

+0.22%

-2.20%

-2.20%

McDonald s xStock (MCDX) reāllaika cena ir $ 299.99. Pēdējo 24 stundu laikā MCDX tika tirgots robežās no zemākās $ 296.25 līdz augstākajai $ 300.49, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MCDX visu laiku augstākā cena ir $ 319.1120635657469, savukārt zemākā - $ 293.2122259186859.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MCDX ir mainījies par +0.35% pēdējā stundā, par +0.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

McDonald s xStock (MCDX) tirgus informācija

No.2209

$ 878.41K
$ 878.41K$ 878.41K

$ 56.76K
$ 56.76K$ 56.76K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

2.93K
2.93K 2.93K

--
----

5,499.92035694
5,499.92035694 5,499.92035694

SOL

Pašreizējais McDonald s xStock tirgus maksimums ir $ 878.41K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.76K. MCDX apjoms apgrozībā ir 2.93K ar kopējo apjomu 5499.92035694. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.65M.

McDonald s xStock (MCDX) cenas vēsture USD

Seko McDonald s xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.6586+0.22%
30 dienas$ -0.47-0.16%
60 dienas$ -13.71-4.38%
90 dienas$ -7.44-2.43%
McDonald s xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien MCDX cena mainījās par $ +0.6586 (+0.22%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

McDonald s xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.47 (-0.16%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

McDonald s xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MCDX piedzīvoja izmaiņas $ -13.71 (-4.38%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

McDonald s xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -7.44 (-2.43%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu McDonald s xStock (MCDX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati McDonald s xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir McDonald s xStock (MCDX)?

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu McDonald s xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MCDX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par McDonald s xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu McDonald s xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

McDonald s xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs McDonald s xStock (MCDX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu McDonald s xStock (MCDX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa McDonald s xStock prognozes.

Apskati McDonald s xStock cenas prognozi!

McDonald s xStock (MCDX) tokenomika

McDonald s xStock (MCDX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MCDX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties McDonald s xStock (MCDX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties McDonald s xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties McDonald s xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MCDX uz vietējām valūtām

1 McDonald s xStock(MCDX) uz VND
7,894,236.85
1 McDonald s xStock(MCDX) uz AUD
A$461.9846
1 McDonald s xStock(MCDX) uz GBP
227.9924
1 McDonald s xStock(MCDX) uz EUR
260.9913
1 McDonald s xStock(MCDX) uz USD
$299.99
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MYR
RM1,256.9581
1 McDonald s xStock(MCDX) uz TRY
12,620.5793
1 McDonald s xStock(MCDX) uz JPY
¥45,898.47
1 McDonald s xStock(MCDX) uz ARS
ARS$437,301.4228
1 McDonald s xStock(MCDX) uz RUB
24,296.1901
1 McDonald s xStock(MCDX) uz INR
26,618.1127
1 McDonald s xStock(MCDX) uz IDR
Rp4,999,831.3334
1 McDonald s xStock(MCDX) uz PHP
17,594.4135
1 McDonald s xStock(MCDX) uz EGP
￡E.14,192.5269
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BRL
R$1,619.946
1 McDonald s xStock(MCDX) uz CAD
C$422.9859
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BDT
36,568.781
1 McDonald s xStock(MCDX) uz NGN
432,885.57
1 McDonald s xStock(MCDX) uz COP
$1,158,261.39
1 McDonald s xStock(MCDX) uz ZAR
R.5,261.8246
1 McDonald s xStock(MCDX) uz UAH
12,623.5792
1 McDonald s xStock(MCDX) uz TZS
T.Sh.738,890.3695
1 McDonald s xStock(MCDX) uz VES
Bs66,897.77
1 McDonald s xStock(MCDX) uz CLP
$283,790.54
1 McDonald s xStock(MCDX) uz PKR
Rs84,813.1728
1 McDonald s xStock(MCDX) uz KZT
157,224.759
1 McDonald s xStock(MCDX) uz THB
฿9,773.6742
1 McDonald s xStock(MCDX) uz TWD
NT$9,275.6908
1 McDonald s xStock(MCDX) uz AED
د.إ1,100.9633
1 McDonald s xStock(MCDX) uz CHF
Fr242.9919
1 McDonald s xStock(MCDX) uz HKD
HK$2,330.9223
1 McDonald s xStock(MCDX) uz AMD
֏114,761.1745
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MAD
.د.م2,792.9069
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MXN
$5,606.8131
1 McDonald s xStock(MCDX) uz SAR
ريال1,124.9625
1 McDonald s xStock(MCDX) uz ETB
Br45,784.4738
1 McDonald s xStock(MCDX) uz KES
KSh38,755.7081
1 McDonald s xStock(MCDX) uz JOD
د.أ212.69291
1 McDonald s xStock(MCDX) uz PLN
1,112.9629
1 McDonald s xStock(MCDX) uz RON
лв1,325.9558
1 McDonald s xStock(MCDX) uz SEK
kr2,873.9042
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BGN
лв509.983
1 McDonald s xStock(MCDX) uz HUF
Ft101,450.6182
1 McDonald s xStock(MCDX) uz CZK
6,371.7876
1 McDonald s xStock(MCDX) uz KWD
د.ك92.09693
1 McDonald s xStock(MCDX) uz ILS
977.9674
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BOB
Bs2,072.9309
1 McDonald s xStock(MCDX) uz AZN
509.983
1 McDonald s xStock(MCDX) uz TJS
SM2,765.9078
1 McDonald s xStock(MCDX) uz GEL
815.9728
1 McDonald s xStock(MCDX) uz AOA
Kz274,967.8341
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BHD
.د.ب113.09623
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BMD
$299.99
1 McDonald s xStock(MCDX) uz DKK
kr1,949.935
1 McDonald s xStock(MCDX) uz HNL
L7,901.7366
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MUR
13,769.541
1 McDonald s xStock(MCDX) uz NAD
$5,192.8269
1 McDonald s xStock(MCDX) uz NOK
kr3,065.8978
1 McDonald s xStock(MCDX) uz NZD
$527.9824
1 McDonald s xStock(MCDX) uz PAB
B/.299.99
1 McDonald s xStock(MCDX) uz PGK
K1,262.9579
1 McDonald s xStock(MCDX) uz QAR
ر.ق1,091.9636
1 McDonald s xStock(MCDX) uz RSD
дин.30,625.9791
1 McDonald s xStock(MCDX) uz UZS
soʻm3,614,336.5181
1 McDonald s xStock(MCDX) uz ALL
L25,232.1589
1 McDonald s xStock(MCDX) uz ANG
ƒ536.9821
1 McDonald s xStock(MCDX) uz AWG
ƒ536.9821
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BBD
$599.98
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BAM
KM509.983
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BIF
Fr884,670.51
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BND
$389.987
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BSD
$299.99
1 McDonald s xStock(MCDX) uz JMD
$48,157.3947
1 McDonald s xStock(MCDX) uz KHR
1,204,777.8394
1 McDonald s xStock(MCDX) uz KMF
Fr127,795.74
1 McDonald s xStock(MCDX) uz LAK
6,521,521.6087
1 McDonald s xStock(MCDX) uz LKR
රු91,430.9522
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MDL
L5,081.8306
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MGA
Ar1,345,245.157
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MOP
P2,399.92
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MVR
4,619.846
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MWK
MK520,815.6389
1 McDonald s xStock(MCDX) uz MZN
MT19,184.3605
1 McDonald s xStock(MCDX) uz NPR
रु42,556.5814
1 McDonald s xStock(MCDX) uz PYG
2,127,529.08
1 McDonald s xStock(MCDX) uz RWF
Fr434,685.51
1 McDonald s xStock(MCDX) uz SBD
$2,468.9177
1 McDonald s xStock(MCDX) uz SCR
4,250.8583
1 McDonald s xStock(MCDX) uz SRD
$11,549.615
1 McDonald s xStock(MCDX) uz SVC
$2,624.9125
1 McDonald s xStock(MCDX) uz SZL
L5,192.8269
1 McDonald s xStock(MCDX) uz TMT
m1,052.9649
1 McDonald s xStock(MCDX) uz TND
د.ت879.87067
1 McDonald s xStock(MCDX) uz TTD
$2,033.9322
1 McDonald s xStock(MCDX) uz UGX
Sh1,045,165.16
1 McDonald s xStock(MCDX) uz XAF
Fr171,294.29
1 McDonald s xStock(MCDX) uz XCD
$809.973
1 McDonald s xStock(MCDX) uz XOF
Fr171,294.29
1 McDonald s xStock(MCDX) uz XPF
Fr30,898.97
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BWP
P4,049.865
1 McDonald s xStock(MCDX) uz BZD
$602.9799
1 McDonald s xStock(MCDX) uz CVE
$28,910.0363
1 McDonald s xStock(MCDX) uz DJF
Fr53,098.23
1 McDonald s xStock(MCDX) uz DOP
$19,274.3575
1 McDonald s xStock(MCDX) uz DZD
د.ج39,247.6917
1 McDonald s xStock(MCDX) uz FJD
$683.9772
1 McDonald s xStock(MCDX) uz GNF
Fr2,608,413.05
1 McDonald s xStock(MCDX) uz GTQ
Q2,297.9234
1 McDonald s xStock(MCDX) uz GYD
$62,757.908
1 McDonald s xStock(MCDX) uz ISK
kr38,098.73

McDonald s xStock resurss

Dziļākai izpratnei par McDonald s xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā McDonald s xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par McDonald s xStock

Kāda ir McDonald s xStock (MCDX) vērtība šodien?
Reāllaika MCDX cena USD ir 299.99 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MCDX uz USD cena?
Pašreizējā MCDX uz USD cena ir $ 299.99. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir McDonald s xStock tirgus maksimums?
MCDX tirgus maksimums ir $ 878.41K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MCDX apjoms apgrozībā?
MCDX apjoms apgrozībā ir 2.93K USD.
Kāda bija MCDX vēsturiski augstākā cena?
MCDX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 319.1120635657469 USD apmērā.
Kāda bija MCDX vēsturiski zemākā cena?
MCDX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 293.2122259186859 USD.
Kāds ir MCDX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MCDX tirdzniecības apjoms ir $ 56.76K USD.
Vai MCDX šogad kāps augstāk?
MCDX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MCDX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:09 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MCDX uz USD kalkulators

Summa

MCDX
MCDX
USD
USD

1 MCDX = 299.99 USD

Tirgot MCDX

MCDX/USDT
$300.04
$300.04$300.04
+0.24%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,589.57
$3,187.84
$152.56
$1.0003
$2.1657
$100,589.57
$3,187.84
$152.56
$2.1657
$0.15933
