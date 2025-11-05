BiržaDEX+
Reāllaika McDonalds cena šodien ir 299.64 USD. Seko līdzi reāllaika MCDON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MCDON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MCDON

MCDON Cenas informācija

Kas ir MCDON

MCDON Oficiālā tīmekļa vietne

MCDON Tokenomika

MCDON Cenas prognoze

MCDON Vēsture

MCDON iegādes rokasgrāmata

MCDON uz bezseguma valūtu konvertētājs

MCDON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

McDonalds logotips

McDonalds kurss(MCDON)

1 MCDON uz USD reāllaika cena:

$299.69
$299.69$299.69
+0.13%1D
USD
McDonalds (MCDON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:02 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 295.79
$ 295.79$ 295.79
24h zemākā
$ 300.33
$ 300.33$ 300.33
24h augstākā

$ 295.79
$ 295.79$ 295.79

$ 300.33
$ 300.33$ 300.33

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

+0.14%

+0.13%

-2.56%

-2.56%

McDonalds (MCDON) reāllaika cena ir $ 299.64. Pēdējo 24 stundu laikā MCDON tika tirgots robežās no zemākās $ 295.79 līdz augstākajai $ 300.33, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MCDON visu laiku augstākā cena ir $ 323.00794651626467, savukārt zemākā - $ 290.77283731780426.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MCDON ir mainījies par +0.14% pēdējā stundā, par +0.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

McDonalds (MCDON) tirgus informācija

No.1688

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

8.76K
8.76K 8.76K

8,759.73579942
8,759.73579942 8,759.73579942

ETH

Pašreizējais McDonalds tirgus maksimums ir $ 2.62M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.20K. MCDON apjoms apgrozībā ir 8.76K ar kopējo apjomu 8759.73579942. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.62M.

McDonalds (MCDON) cenas vēsture USD

Seko McDonalds cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.3891+0.13%
30 dienas$ -4.8-1.58%
60 dienas$ -17.19-5.43%
90 dienas$ +19.64+7.01%
McDonalds Cenas izmaiņas šodien

Šodien MCDON cena mainījās par $ +0.3891 (+0.13%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

McDonalds 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -4.8 (-1.58%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

McDonalds 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MCDON piedzīvoja izmaiņas $ -17.19 (-5.43%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

McDonalds 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +19.64 (+7.01%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu McDonalds (MCDON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati McDonalds cenas vēstures lapu.

Kas ir McDonalds (MCDON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu McDonalds ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MCDON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par McDonalds mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu McDonalds pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

McDonalds cenas prognoze (USD)

Kāda būs McDonalds (MCDON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu McDonalds (MCDON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa McDonalds prognozes.

Apskati McDonalds cenas prognozi!

McDonalds (MCDON) tokenomika

McDonalds (MCDON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MCDON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties McDonalds (MCDON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties McDonalds? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties McDonalds MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MCDON uz vietējām valūtām

1 McDonalds(MCDON) uz VND
7,885,026.6
1 McDonalds(MCDON) uz AUD
A$461.4456
1 McDonalds(MCDON) uz GBP
227.7264
1 McDonalds(MCDON) uz EUR
260.6868
1 McDonalds(MCDON) uz USD
$299.64
1 McDonalds(MCDON) uz MYR
RM1,255.4916
1 McDonalds(MCDON) uz TRY
12,605.8548
1 McDonalds(MCDON) uz JPY
¥45,844.92
1 McDonalds(MCDON) uz ARS
ARS$436,791.2208
1 McDonalds(MCDON) uz RUB
24,267.8436
1 McDonalds(MCDON) uz INR
26,587.0572
1 McDonalds(MCDON) uz IDR
Rp4,993,998.0024
1 McDonalds(MCDON) uz PHP
17,573.886
1 McDonalds(MCDON) uz EGP
￡E.14,175.9684
1 McDonalds(MCDON) uz BRL
R$1,618.056
1 McDonalds(MCDON) uz CAD
C$422.4924
1 McDonalds(MCDON) uz BDT
36,526.116
1 McDonalds(MCDON) uz NGN
432,380.52
1 McDonalds(MCDON) uz COP
$1,156,910.04
1 McDonalds(MCDON) uz ZAR
R.5,255.6856
1 McDonalds(MCDON) uz UAH
12,608.8512
1 McDonalds(MCDON) uz TZS
T.Sh.738,028.302
1 McDonalds(MCDON) uz VES
Bs66,819.72
1 McDonalds(MCDON) uz CLP
$283,459.44
1 McDonalds(MCDON) uz PKR
Rs84,714.2208
1 McDonalds(MCDON) uz KZT
157,041.324
1 McDonalds(MCDON) uz THB
฿9,762.2712
1 McDonalds(MCDON) uz TWD
NT$9,264.8688
1 McDonalds(MCDON) uz AED
د.إ1,099.6788
1 McDonalds(MCDON) uz CHF
Fr242.7084
1 McDonalds(MCDON) uz HKD
HK$2,328.2028
1 McDonalds(MCDON) uz AMD
֏114,627.282
1 McDonalds(MCDON) uz MAD
.د.م2,789.6484
1 McDonalds(MCDON) uz MXN
$5,600.2716
1 McDonalds(MCDON) uz SAR
ريال1,123.65
1 McDonalds(MCDON) uz ETB
Br45,731.0568
1 McDonalds(MCDON) uz KES
KSh38,710.4916
1 McDonalds(MCDON) uz JOD
د.أ212.44476
1 McDonalds(MCDON) uz PLN
1,111.6644
1 McDonalds(MCDON) uz RON
лв1,324.4088
1 McDonalds(MCDON) uz SEK
kr2,870.5512
1 McDonalds(MCDON) uz BGN
лв509.388
1 McDonalds(MCDON) uz HUF
Ft101,332.2552
1 McDonalds(MCDON) uz CZK
6,364.3536
1 McDonalds(MCDON) uz KWD
د.ك91.98948
1 McDonalds(MCDON) uz ILS
976.8264
1 McDonalds(MCDON) uz BOB
Bs2,070.5124
1 McDonalds(MCDON) uz AZN
509.388
1 McDonalds(MCDON) uz TJS
SM2,762.6808
1 McDonalds(MCDON) uz GEL
815.0208
1 McDonalds(MCDON) uz AOA
Kz274,647.0276
1 McDonalds(MCDON) uz BHD
.د.ب112.96428
1 McDonalds(MCDON) uz BMD
$299.64
1 McDonalds(MCDON) uz DKK
kr1,947.66
1 McDonalds(MCDON) uz HNL
L7,892.5176
1 McDonalds(MCDON) uz MUR
13,753.476
1 McDonalds(MCDON) uz NAD
$5,186.7684
1 McDonalds(MCDON) uz NOK
kr3,062.3208
1 McDonalds(MCDON) uz NZD
$527.3664
1 McDonalds(MCDON) uz PAB
B/.299.64
1 McDonalds(MCDON) uz PGK
K1,261.4844
1 McDonalds(MCDON) uz QAR
ر.ق1,090.6896
1 McDonalds(MCDON) uz RSD
дин.30,590.2476
1 McDonalds(MCDON) uz UZS
soʻm3,610,119.6516
1 McDonalds(MCDON) uz ALL
L25,202.7204
1 McDonalds(MCDON) uz ANG
ƒ536.3556
1 McDonalds(MCDON) uz AWG
ƒ536.3556
1 McDonalds(MCDON) uz BBD
$599.28
1 McDonalds(MCDON) uz BAM
KM509.388
1 McDonalds(MCDON) uz BIF
Fr883,638.36
1 McDonalds(MCDON) uz BND
$389.532
1 McDonalds(MCDON) uz BSD
$299.64
1 McDonalds(MCDON) uz JMD
$48,101.2092
1 McDonalds(MCDON) uz KHR
1,203,372.2184
1 McDonalds(MCDON) uz KMF
Fr127,646.64
1 McDonalds(MCDON) uz LAK
6,513,912.9132
1 McDonalds(MCDON) uz LKR
රු91,324.2792
1 McDonalds(MCDON) uz MDL
L5,075.9016
1 McDonalds(MCDON) uz MGA
Ar1,343,675.652
1 McDonalds(MCDON) uz MOP
P2,397.12
1 McDonalds(MCDON) uz MVR
4,614.456
1 McDonalds(MCDON) uz MWK
MK520,208.0004
1 McDonalds(MCDON) uz MZN
MT19,161.978
1 McDonalds(MCDON) uz NPR
रु42,506.9304
1 McDonalds(MCDON) uz PYG
2,125,046.88
1 McDonalds(MCDON) uz RWF
Fr434,178.36
1 McDonalds(MCDON) uz SBD
$2,466.0372
1 McDonalds(MCDON) uz SCR
4,245.8988
1 McDonalds(MCDON) uz SRD
$11,536.14
1 McDonalds(MCDON) uz SVC
$2,621.85
1 McDonalds(MCDON) uz SZL
L5,186.7684
1 McDonalds(MCDON) uz TMT
m1,051.7364
1 McDonalds(MCDON) uz TND
د.ت878.84412
1 McDonalds(MCDON) uz TTD
$2,031.5592
1 McDonalds(MCDON) uz UGX
Sh1,043,945.76
1 McDonalds(MCDON) uz XAF
Fr171,094.44
1 McDonalds(MCDON) uz XCD
$809.028
1 McDonalds(MCDON) uz XOF
Fr171,094.44
1 McDonalds(MCDON) uz XPF
Fr30,862.92
1 McDonalds(MCDON) uz BWP
P4,045.14
1 McDonalds(MCDON) uz BZD
$602.2764
1 McDonalds(MCDON) uz CVE
$28,876.3068
1 McDonalds(MCDON) uz DJF
Fr53,036.28
1 McDonalds(MCDON) uz DOP
$19,251.87
1 McDonalds(MCDON) uz DZD
د.ج39,201.9012
1 McDonalds(MCDON) uz FJD
$683.1792
1 McDonalds(MCDON) uz GNF
Fr2,605,369.8
1 McDonalds(MCDON) uz GTQ
Q2,295.2424
1 McDonalds(MCDON) uz GYD
$62,684.688
1 McDonalds(MCDON) uz ISK
kr38,054.28

McDonalds resurss

Dziļākai izpratnei par McDonalds, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā McDonalds vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par McDonalds

Kāda ir McDonalds (MCDON) vērtība šodien?
Reāllaika MCDON cena USD ir 299.64 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MCDON uz USD cena?
Pašreizējā MCDON uz USD cena ir $ 299.64. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir McDonalds tirgus maksimums?
MCDON tirgus maksimums ir $ 2.62M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MCDON apjoms apgrozībā?
MCDON apjoms apgrozībā ir 8.76K USD.
Kāda bija MCDON vēsturiski augstākā cena?
MCDON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 323.00794651626467 USD apmērā.
Kāda bija MCDON vēsturiski zemākā cena?
MCDON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 290.77283731780426 USD.
Kāds ir MCDON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MCDON tirdzniecības apjoms ir $ 54.20K USD.
Vai MCDON šogad kāps augstāk?
MCDON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MCDON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:02 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MCDON uz USD kalkulators

Summa

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 299.64 USD

Tirgot MCDON

MCDON/USDT
$299.69
$299.69$299.69
+0.11%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,589.57
$100,589.57$100,589.57

-2.51%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,187.84
$3,187.84$3,187.84

-9.10%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.56
$152.56$152.56

-5.52%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1657
$2.1657$2.1657

-5.10%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,589.57
$100,589.57$100,589.57

-2.51%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,187.84
$3,187.84$3,187.84

-9.10%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.56
$152.56$152.56

-5.52%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1657
$2.1657$2.1657

-5.10%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15933
$0.15933$0.15933

-2.80%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21705
$0.21705$0.21705

+1,314.92%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1653
$2.1653$2.1653

+1,343.53%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000263
$0.0000000000000000000000000263$0.0000000000000000000000000263

+281.15%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000222
$0.000000000222$0.000000000222

+158.13%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%