MCDEX (MCB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MCDEX (MCB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MCDEX (MCB) informācija

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mux.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.mux.network/protocol/overview
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42

MCDEX (MCB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MCDEX (MCB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.67M
$ 7.67M
Kopējais apjoms:
$ 4.80M
$ 4.80M
Apjoms apgrozībā:
$ 3.82M
$ 3.82M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.64M
$ 9.64M
Visu laiku augstākā cena:
$ 83.29
$ 83.29
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.95068738
$ 0.95068738
Pašreizējā cena:
$ 2.007
$ 2.007

MCDEX (MCB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MCDEX (MCB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MCB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MCB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MCB tokenomiku, uzzini MCB tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MCB

Vēlies iekļaut MCDEX (MCB) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MCB iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

MCDEX (MCB) cenas vēsture

MCB cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MCB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MCB? Mūsu MCB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.