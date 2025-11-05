BiržaDEX+
Reāllaika MBOOM cena šodien ir 0.003957 USD. Seko līdzi reāllaika MBOOM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MBOOM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MBOOM

MBOOM Cenas informācija

Kas ir MBOOM

MBOOM Tehniskais dokuments

MBOOM Oficiālā tīmekļa vietne

MBOOM Tokenomika

MBOOM Cenas prognoze

MBOOM Vēsture

MBOOM iegādes rokasgrāmata

MBOOM uz bezseguma valūtu konvertētājs

MBOOM Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

MBOOM logotips

MBOOM kurss(MBOOM)

1 MBOOM uz USD reāllaika cena:

$0.003957
$0.003957$0.003957
0.00%1D
USD
MBOOM (MBOOM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:55 (UTC+8)

MBOOM (MBOOM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0036011
$ 0.0036011$ 0.0036011
24h zemākā
$ 0.0048886
$ 0.0048886$ 0.0048886
24h augstākā

$ 0.0036011
$ 0.0036011$ 0.0036011

$ 0.0048886
$ 0.0048886$ 0.0048886

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-62.67%

-62.67%

MBOOM (MBOOM) reāllaika cena ir $ 0.003957. Pēdējo 24 stundu laikā MBOOM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0036011 līdz augstākajai $ 0.0048886, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MBOOM visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MBOOM ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -62.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MBOOM (MBOOM) tirgus informācija

--
----

$ 11.26
$ 11.26$ 11.26

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais MBOOM tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 11.26. MBOOM apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.96M.

MBOOM (MBOOM) cenas vēsture USD

Seko MBOOM cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ +0.002242+130.72%
60 dienas$ -0.028743-87.90%
90 dienas$ -0.021043-84.18%
MBOOM Cenas izmaiņas šodien

Šodien MBOOM cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MBOOM 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.002242 (+130.72%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MBOOM 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MBOOM piedzīvoja izmaiņas $ -0.028743 (-87.90%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MBOOM 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.021043 (-84.18%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MBOOM (MBOOM) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MBOOM cenas vēstures lapu.

Kas ir MBOOM (MBOOM)?

Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol.

MBOOM ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MBOOM ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MBOOM steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MBOOM mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MBOOM pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MBOOM cenas prognoze (USD)

Kāda būs MBOOM (MBOOM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MBOOM (MBOOM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MBOOM prognozes.

Apskati MBOOM cenas prognozi!

MBOOM (MBOOM) tokenomika

MBOOM (MBOOM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MBOOM tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MBOOM (MBOOM)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MBOOM? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MBOOM MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MBOOM uz vietējām valūtām

MBOOM resurss

Dziļākai izpratnei par MBOOM, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā MBOOM vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MBOOM

Kāda ir MBOOM (MBOOM) vērtība šodien?
Reāllaika MBOOM cena USD ir 0.003957 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MBOOM uz USD cena?
Pašreizējā MBOOM uz USD cena ir $ 0.003957. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MBOOM tirgus maksimums?
MBOOM tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MBOOM apjoms apgrozībā?
MBOOM apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija MBOOM vēsturiski augstākā cena?
MBOOM sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija MBOOM vēsturiski zemākā cena?
MBOOM sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir MBOOM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MBOOM tirdzniecības apjoms ir $ 11.26 USD.
Vai MBOOM šogad kāps augstāk?
MBOOM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MBOOM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:55 (UTC+8)

