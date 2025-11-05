MultiBank Group kurss(MBG)
+0.10%
-7.68%
-4.23%
-4.23%
MultiBank Group (MBG) reāllaika cena ir $ 0.4829. Pēdējo 24 stundu laikā MBG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.48 līdz augstākajai $ 0.79, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MBG visu laiku augstākā cena ir $ 1.6915943417368275, savukārt zemākā - $ 0.36701751283509526.
Īstermiņa veiktspējas ziņā MBG ir mainījies par +0.10% pēdējā stundā, par -7.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
No.3253
ETH
Pašreizējais MultiBank Group tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 4.61M. MBG apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 482.90M.
Seko MultiBank Group cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.040172
|-7.68%
|30 dienas
|$ -0.6074
|-55.71%
|60 dienas
|$ -1.0361
|-68.21%
|90 dienas
|$ -1.5203
|-75.90%
Šodien MBG cena mainījās par $ -0.040172 (-7.68%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.6074 (-55.71%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, MBG piedzīvoja izmaiņas $ -1.0361 (-68.21%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -1.5203 (-75.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
Vēlies uzzināt pilnīgu MultiBank Group (MBG) cenas vēsturi un tās svārstības?
Apskati MultiBank Group cenas vēstures lapu.
MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.
Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.
MultiBank Group ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MultiBank Group ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MBG steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MultiBank Group mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MultiBank Group pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kāda būs MultiBank Group (MBG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MultiBank Group (MBG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MultiBank Group prognozes.
Apskati MultiBank Group cenas prognozi!
MultiBank Group (MBG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MBG tokena tokenomiku tagad!
Vēlies uzzināt, kā iegādāties MultiBank Group? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MultiBank Group MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.
Dziļākai izpratnei par MultiBank Group, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
Summa
1 MBG = 0.4829 USD
-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa
Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību
Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu
Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai
Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi
PlayMindProtocol
PMIND
+1,314.86%
Momentum
MMT
+1,327.26%
Memealchemy
MEAL
+281.15%
DEGENFI
DEGENFI
+160.46%
AEGIS
AEGIS
+90.24%