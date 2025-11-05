BiržaDEX+
Reāllaika MultiBank Group cena šodien ir 0.4829 USD. Seko līdzi reāllaika MBG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MBG cenas tendenci MEXC.

MultiBank Group logotips

MultiBank Group kurss(MBG)

$0.4829
-7.68%1D
MultiBank Group (MBG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:47 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.10%

-7.68%

-4.23%

-4.23%

MultiBank Group (MBG) reāllaika cena ir $ 0.4829. Pēdējo 24 stundu laikā MBG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.48 līdz augstākajai $ 0.79, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MBG visu laiku augstākā cena ir $ 1.6915943417368275, savukārt zemākā - $ 0.36701751283509526.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MBG ir mainījies par +0.10% pēdējā stundā, par -7.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MultiBank Group (MBG) tirgus informācija

No.3253

ETH

Pašreizējais MultiBank Group tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 4.61M. MBG apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 482.90M.

MultiBank Group (MBG) cenas vēsture USD

Seko MultiBank Group cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.040172-7.68%
30 dienas$ -0.6074-55.71%
60 dienas$ -1.0361-68.21%
90 dienas$ -1.5203-75.90%
MultiBank Group Cenas izmaiņas šodien

Šodien MBG cena mainījās par $ -0.040172 (-7.68%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MultiBank Group 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.6074 (-55.71%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MultiBank Group 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MBG piedzīvoja izmaiņas $ -1.0361 (-68.21%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MultiBank Group 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -1.5203 (-75.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MultiBank Group (MBG) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MultiBank Group cenas vēstures lapu.

Kas ir MultiBank Group (MBG)?

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MultiBank Group ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MBG steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MultiBank Group mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MultiBank Group pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MultiBank Group cenas prognoze (USD)

Kāda būs MultiBank Group (MBG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MultiBank Group (MBG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MultiBank Group prognozes.

Apskati MultiBank Group cenas prognozi!

MultiBank Group (MBG) tokenomika

MultiBank Group (MBG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MBG tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MultiBank Group (MBG)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MultiBank Group? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MultiBank Group MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MBG uz vietējām valūtām

1 MultiBank Group(MBG) uz VND
12,707.5135
1 MultiBank Group(MBG) uz AUD
A$0.743666
1 MultiBank Group(MBG) uz GBP
0.367004
1 MultiBank Group(MBG) uz EUR
0.420123
1 MultiBank Group(MBG) uz USD
$0.4829
1 MultiBank Group(MBG) uz MYR
RM2.023351
1 MultiBank Group(MBG) uz TRY
20.315603
1 MultiBank Group(MBG) uz JPY
¥73.8837
1 MultiBank Group(MBG) uz ARS
ARS$703.932988
1 MultiBank Group(MBG) uz RUB
39.110071
1 MultiBank Group(MBG) uz INR
42.847717
1 MultiBank Group(MBG) uz IDR
Rp8,048.330114
1 MultiBank Group(MBG) uz PHP
28.322085
1 MultiBank Group(MBG) uz EGP
￡E.22.845999
1 MultiBank Group(MBG) uz BRL
R$2.60766
1 MultiBank Group(MBG) uz CAD
C$0.680889
1 MultiBank Group(MBG) uz BDT
58.86551
1 MultiBank Group(MBG) uz NGN
696.8247
1 MultiBank Group(MBG) uz COP
$1,864.4769
1 MultiBank Group(MBG) uz ZAR
R.8.470066
1 MultiBank Group(MBG) uz UAH
20.320432
1 MultiBank Group(MBG) uz TZS
T.Sh.1,189.406845
1 MultiBank Group(MBG) uz VES
Bs107.6867
1 MultiBank Group(MBG) uz CLP
$456.8234
1 MultiBank Group(MBG) uz PKR
Rs136.525488
1 MultiBank Group(MBG) uz KZT
253.08789
1 MultiBank Group(MBG) uz THB
฿15.732882
1 MultiBank Group(MBG) uz TWD
NT$14.931268
1 MultiBank Group(MBG) uz AED
د.إ1.772243
1 MultiBank Group(MBG) uz CHF
Fr0.391149
1 MultiBank Group(MBG) uz HKD
HK$3.752133
1 MultiBank Group(MBG) uz AMD
֏184.733395
1 MultiBank Group(MBG) uz MAD
.د.م4.495799
1 MultiBank Group(MBG) uz MXN
$9.025401
1 MultiBank Group(MBG) uz SAR
ريال1.810875
1 MultiBank Group(MBG) uz ETB
Br73.700198
1 MultiBank Group(MBG) uz KES
KSh62.385851
1 MultiBank Group(MBG) uz JOD
د.أ0.3423761
1 MultiBank Group(MBG) uz PLN
1.791559
1 MultiBank Group(MBG) uz RON
лв2.134418
1 MultiBank Group(MBG) uz SEK
kr4.626182
1 MultiBank Group(MBG) uz BGN
лв0.82093
1 MultiBank Group(MBG) uz HUF
Ft163.307122
1 MultiBank Group(MBG) uz CZK
10.256796
1 MultiBank Group(MBG) uz KWD
د.ك0.1482503
1 MultiBank Group(MBG) uz ILS
1.574254
1 MultiBank Group(MBG) uz BOB
Bs3.336839
1 MultiBank Group(MBG) uz AZN
0.82093
1 MultiBank Group(MBG) uz TJS
SM4.452338
1 MultiBank Group(MBG) uz GEL
1.313488
1 MultiBank Group(MBG) uz AOA
Kz442.621311
1 MultiBank Group(MBG) uz BHD
.د.ب0.1820533
1 MultiBank Group(MBG) uz BMD
$0.4829
1 MultiBank Group(MBG) uz DKK
kr3.13885
1 MultiBank Group(MBG) uz HNL
L12.719586
1 MultiBank Group(MBG) uz MUR
22.16511
1 MultiBank Group(MBG) uz NAD
$8.358999
1 MultiBank Group(MBG) uz NOK
kr4.935238
1 MultiBank Group(MBG) uz NZD
$0.849904
1 MultiBank Group(MBG) uz PAB
B/.0.4829
1 MultiBank Group(MBG) uz PGK
K2.033009
1 MultiBank Group(MBG) uz QAR
ر.ق1.757756
1 MultiBank Group(MBG) uz RSD
дин.49.299261
1 MultiBank Group(MBG) uz UZS
soʻm5,818.070951
1 MultiBank Group(MBG) uz ALL
L40.616719
1 MultiBank Group(MBG) uz ANG
ƒ0.864391
1 MultiBank Group(MBG) uz AWG
ƒ0.864391
1 MultiBank Group(MBG) uz BBD
$0.9658
1 MultiBank Group(MBG) uz BAM
KM0.82093
1 MultiBank Group(MBG) uz BIF
Fr1,424.0721
1 MultiBank Group(MBG) uz BND
$0.62777
1 MultiBank Group(MBG) uz BSD
$0.4829
1 MultiBank Group(MBG) uz JMD
$77.519937
1 MultiBank Group(MBG) uz KHR
1,939.355374
1 MultiBank Group(MBG) uz KMF
Fr205.7154
1 MultiBank Group(MBG) uz LAK
10,497.825877
1 MultiBank Group(MBG) uz LKR
රු147.178262
1 MultiBank Group(MBG) uz MDL
L8.180326
1 MultiBank Group(MBG) uz MGA
Ar2,165.46847
1 MultiBank Group(MBG) uz MOP
P3.8632
1 MultiBank Group(MBG) uz MVR
7.43666
1 MultiBank Group(MBG) uz MWK
MK838.367519
1 MultiBank Group(MBG) uz MZN
MT30.881455
1 MultiBank Group(MBG) uz NPR
रु68.504194
1 MultiBank Group(MBG) uz PYG
3,424.7268
1 MultiBank Group(MBG) uz RWF
Fr699.7221
1 MultiBank Group(MBG) uz SBD
$3.974267
1 MultiBank Group(MBG) uz SCR
6.842693
1 MultiBank Group(MBG) uz SRD
$18.59165
1 MultiBank Group(MBG) uz SVC
$4.225375
1 MultiBank Group(MBG) uz SZL
L8.358999
1 MultiBank Group(MBG) uz TMT
m1.694979
1 MultiBank Group(MBG) uz TND
د.ت1.4163457
1 MultiBank Group(MBG) uz TTD
$3.274062
1 MultiBank Group(MBG) uz UGX
Sh1,682.4236
1 MultiBank Group(MBG) uz XAF
Fr275.7359
1 MultiBank Group(MBG) uz XCD
$1.30383
1 MultiBank Group(MBG) uz XOF
Fr275.7359
1 MultiBank Group(MBG) uz XPF
Fr49.7387
1 MultiBank Group(MBG) uz BWP
P6.51915
1 MultiBank Group(MBG) uz BZD
$0.970629
1 MultiBank Group(MBG) uz CVE
$46.537073
1 MultiBank Group(MBG) uz DJF
Fr85.4733
1 MultiBank Group(MBG) uz DOP
$31.026325
1 MultiBank Group(MBG) uz DZD
د.ج63.177807
1 MultiBank Group(MBG) uz FJD
$1.101012
1 MultiBank Group(MBG) uz GNF
Fr4,198.8155
1 MultiBank Group(MBG) uz GTQ
Q3.699014
1 MultiBank Group(MBG) uz GYD
$101.02268
1 MultiBank Group(MBG) uz ISK
kr61.3283

Dziļākai izpratnei par MultiBank Group, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MultiBank Group

Kāda ir MultiBank Group (MBG) vērtība šodien?
Reāllaika MBG cena USD ir 0.4829 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MBG uz USD cena?
Pašreizējā MBG uz USD cena ir $ 0.4829. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MultiBank Group tirgus maksimums?
MBG tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MBG apjoms apgrozībā?
MBG apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija MBG vēsturiski augstākā cena?
MBG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.6915943417368275 USD apmērā.
Kāda bija MBG vēsturiski zemākā cena?
MBG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.36701751283509526 USD.
Kāds ir MBG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MBG tirdzniecības apjoms ir $ 4.61M USD.
Vai MBG šogad kāps augstāk?
MBG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MBG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:47 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

