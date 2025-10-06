Reāllaika MAY cena šodien ir 0.03987 USD. Seko līdzi reāllaika MAY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAY cenas tendenci MEXC.Reāllaika MAY cena šodien ir 0.03987 USD. Seko līdzi reāllaika MAY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAY cenas tendenci MEXC.

MAY kurss(MAY)

$0.03987
0.00%1D
MAY (MAY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:49:09 (UTC+8)

MAY (MAY) Cenas informācija (USD)

$ 0.03898
$ 0.04083
$ 0.03898
$ 0.04083
$ 10.157036358034295
$ 0.03733335169831041
+0.02%

0.00%

+3.20%

+3.20%

MAY (MAY) reāllaika cena ir $ 0.03987. Pēdējo 24 stundu laikā MAY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03898 līdz augstākajai $ 0.04083, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAY visu laiku augstākā cena ir $ 10.157036358034295, savukārt zemākā - $ 0.03733335169831041.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAY ir mainījies par +0.02% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +3.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MAY (MAY) tirgus informācija

No.1122

$ 12.47M
$ 50.56K
$ 39.87M
312.66M
1,000,000,000
1,000,000,000
31.26%

SOL

Pašreizējais MAY tirgus maksimums ir $ 12.47M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 50.56K. MAY apjoms apgrozībā ir 312.66M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 39.87M.

MAY (MAY) cenas vēsture USD

Seko MAY cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.0022-5.23%
60 dienas$ -0.01102-21.66%
90 dienas$ +0.02987+298.70%
MAY Cenas izmaiņas šodien

Šodien MAY cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MAY 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0022 (-5.23%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MAY 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MAY piedzīvoja izmaiņas $ -0.01102 (-21.66%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MAY 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.02987 (+298.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MAY (MAY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MAY cenas vēstures lapu.

Kas ir MAY (MAY)?

MAY ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MAY ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MAY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MAY mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MAY pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MAY cenas prognoze (USD)

Kāda būs MAY (MAY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MAY (MAY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MAY prognozes.

Apskati MAY cenas prognozi!

MAY (MAY) tokenomika

MAY (MAY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MAY (MAY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MAY? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MAY MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MAY uz vietējām valūtām

Dziļākai izpratnei par MAY, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā MAY vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MAY

Kāda ir MAY (MAY) vērtība šodien?
Reāllaika MAY cena USD ir 0.03987 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAY uz USD cena?
Pašreizējā MAY uz USD cena ir $ 0.03987. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MAY tirgus maksimums?
MAY tirgus maksimums ir $ 12.47M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAY apjoms apgrozībā?
MAY apjoms apgrozībā ir 312.66M USD.
Kāda bija MAY vēsturiski augstākā cena?
MAY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 10.157036358034295 USD apmērā.
Kāda bija MAY vēsturiski zemākā cena?
MAY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03733335169831041 USD.
Kāds ir MAY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAY tirdzniecības apjoms ir $ 50.56K USD.
Vai MAY šogad kāps augstāk?
MAY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:49:09 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

