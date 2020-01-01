Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomika

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Heroes of Mavia (MAVIA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Heroes of Mavia (MAVIA) informācija

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mavia.com
Tehniskais dokuments:
https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 26.12M
$ 26.12M$ 26.12M
Kopējais apjoms:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 161.35M
$ 161.35M$ 161.35M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 41.61M
$ 41.61M$ 41.61M
Visu laiku augstākā cena:
$ 10.7952
$ 10.7952$ 10.7952
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239
Pašreizējā cena:
$ 0.1619
$ 0.1619$ 0.1619

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MAVIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MAVIA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MAVIA tokenomiku, uzzini MAVIA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MAVIA

Vēlies iekļaut Heroes of Mavia (MAVIA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MAVIA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Heroes of Mavia (MAVIA) cenas vēsture

MAVIA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MAVIA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MAVIA? Mūsu MAVIA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.