MARS4 (MARS4) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MARS4 (MARS4), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

MARS4 (MARS4) informācija

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.mars4.me/
Tehniskais dokuments:
https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87

MARS4 (MARS4) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MARS4 (MARS4) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 240.64K
Kopējais apjoms:
$ 4.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.48B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 387.64K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.08849
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000086262035047803
Pašreizējā cena:
$ 0.00009691
MARS4 (MARS4) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MARS4 (MARS4) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MARS4 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MARS4 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MARS4 tokenomiku, uzzini MARS4 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MARS4

Vēlies iekļaut MARS4 (MARS4) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MARS4 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

MARS4 (MARS4) cenas vēsture

MARS4 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MARS4 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MARS4? Mūsu MARS4 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.