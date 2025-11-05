BiržaDEX+
Reāllaika Mastercard cena šodien ir 554.04 USD. Seko līdzi reāllaika MAON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MAON cenas tendenci MEXC.

Mastercard logotips

Mastercard kurss(MAON)

1 MAON uz USD reāllaika cena:

$554.07
$554.07$554.07
+0.46%1D
USD
Mastercard (MAON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:38 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 541.32
$ 541.32$ 541.32
24h zemākā
$ 554.88
$ 554.88$ 554.88
24h augstākā

$ 541.32
$ 541.32$ 541.32

$ 554.88
$ 554.88$ 554.88

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613$ 604.8777949802613

$ 541.1678571329096
$ 541.1678571329096$ 541.1678571329096

+0.13%

+0.46%

-2.48%

-2.48%

Mastercard (MAON) reāllaika cena ir $ 554.04. Pēdējo 24 stundu laikā MAON tika tirgots robežās no zemākās $ 541.32 līdz augstākajai $ 554.88, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MAON visu laiku augstākā cena ir $ 604.8777949802613, savukārt zemākā - $ 541.1678571329096.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MAON ir mainījies par +0.13% pēdējā stundā, par +0.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mastercard (MAON) tirgus informācija

No.2091

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 57.44K
$ 57.44K$ 57.44K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

2.02K
2.02K 2.02K

2,020.90701222
2,020.90701222 2,020.90701222

ETH

Pašreizējais Mastercard tirgus maksimums ir $ 1.12M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.44K. MAON apjoms apgrozībā ir 2.02K ar kopējo apjomu 2020.90701222. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.12M.

Mastercard (MAON) cenas vēsture USD

Seko Mastercard cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +2.5371+0.46%
30 dienas$ -23.41-4.06%
60 dienas$ +4.04+0.73%
90 dienas$ +4.04+0.73%
Mastercard Cenas izmaiņas šodien

Šodien MAON cena mainījās par $ +2.5371 (+0.46%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Mastercard 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -23.41 (-4.06%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Mastercard 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MAON piedzīvoja izmaiņas $ +4.04 (+0.73%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Mastercard 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +4.04 (+0.73%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Mastercard (MAON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Mastercard cenas vēstures lapu.

Kas ir Mastercard (MAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Mastercard ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MAON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Mastercard mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Mastercard pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Mastercard cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mastercard (MAON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mastercard (MAON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mastercard prognozes.

Apskati Mastercard cenas prognozi!

Mastercard (MAON) tokenomika

Mastercard (MAON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MAON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Mastercard (MAON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Mastercard? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Mastercard MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Mastercard resurss

Dziļākai izpratnei par Mastercard, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Mastercard vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Mastercard

Kāda ir Mastercard (MAON) vērtība šodien?
Reāllaika MAON cena USD ir 554.04 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MAON uz USD cena?
Pašreizējā MAON uz USD cena ir $ 554.04. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mastercard tirgus maksimums?
MAON tirgus maksimums ir $ 1.12M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MAON apjoms apgrozībā?
MAON apjoms apgrozībā ir 2.02K USD.
Kāda bija MAON vēsturiski augstākā cena?
MAON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 604.8777949802613 USD apmērā.
Kāda bija MAON vēsturiski zemākā cena?
MAON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 541.1678571329096 USD.
Kāds ir MAON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MAON tirdzniecības apjoms ir $ 57.44K USD.
Vai MAON šogad kāps augstāk?
MAON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MAON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:38 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

