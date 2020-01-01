MAIV (MAIV) tokenomika

MAIV (MAIV) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MAIV (MAIV), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

MAIV (MAIV) informācija

MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://maiv.io/
Tehniskais dokuments:
https://maiv.gitbook.io/maiv-finance
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a

MAIV (MAIV) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MAIV (MAIV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.35M
$ 5.35M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.79B
$ 2.79B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 19.17M
$ 19.17M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0041831
$ 0.0041831
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000157448218301527
$ 0.000157448218301527
Pašreizējā cena:
$ 0.0019166
$ 0.0019166

MAIV (MAIV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MAIV (MAIV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MAIV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MAIV tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MAIV tokenomiku, uzzini MAIV tokena reāllaika cenu!

Atruna

