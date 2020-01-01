Messier (M87) tokenomika

Messier (M87) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Messier (M87), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Messier (M87) informācija

Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://messier.app/
Tehniskais dokuments:
https://messier.gitbook.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888

Messier (M87) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Messier (M87) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.49M
$ 33.49M$ 33.49M
Kopējais apjoms:
$ 884.85B
$ 884.85B$ 884.85B
Apjoms apgrozībā:
$ 884.85B
$ 884.85B$ 884.85B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 33.49M
$ 33.49M$ 33.49M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000085
$ 0.000085$ 0.000085
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000027472780135
$ 0.000000027472780135$ 0.000000027472780135
Pašreizējā cena:
$ 0.00003785
$ 0.00003785$ 0.00003785

Messier (M87) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Messier (M87) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais M87 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu M87 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti M87 tokenomiku, uzzini M87 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties M87

Vēlies iekļaut Messier (M87) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas M87 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Messier (M87) cenas vēsture

M87 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

M87 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas M87? Mūsu M87 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.