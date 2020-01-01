Levva Protocol Token (LVVA) tokenomika

Levva Protocol Token (LVVA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Levva Protocol Token (LVVA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Levva Protocol Token (LVVA) informācija

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://levva.fi
Tehniskais dokuments:
https://docs.levva.fi/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76

Levva Protocol Token (LVVA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Levva Protocol Token (LVVA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.86M
$ 7.86M$ 7.86M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.017864
$ 0.017864$ 0.017864
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001758171727495775
$ 0.001758171727495775$ 0.001758171727495775
Pašreizējā cena:
$ 0.003929
$ 0.003929$ 0.003929

Levva Protocol Token (LVVA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Levva Protocol Token (LVVA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LVVA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LVVA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LVVA tokenomiku, uzzini LVVA tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.