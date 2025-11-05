BiržaDEX+
Reāllaika Lunch Protocol cena šodien ir 0.000936 USD. Seko līdzi reāllaika LUNCH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LUNCH cenas tendenci MEXC.

Lunch Protocol logotips

Lunch Protocol kurss(LUNCH)

1 LUNCH uz USD reāllaika cena:

-6.81%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:06 (UTC+8)

Lunch Protocol (LUNCH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00074
24h zemākā
$ 0.00156
24h augstākā

-3.01%

-6.81%

+61.10%

+61.10%

Lunch Protocol (LUNCH) reāllaika cena ir $ 0.000936. Pēdējo 24 stundu laikā LUNCH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00074 līdz augstākajai $ 0.00156, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LUNCH visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LUNCH ir mainījies par -3.01% pēdējā stundā, par -6.81% pēdējo 24 stundu laikā un par +61.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lunch Protocol (LUNCH) tirgus informācija

$ 29.21K
$ 29.21K$ 29.21K

$ 936.00K
$ 936.00K$ 936.00K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Pašreizējais Lunch Protocol tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 29.21K. LUNCH apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 936.00K.

Lunch Protocol (LUNCH) cenas vēsture USD

Seko Lunch Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00006796-6.81%
30 dienas$ +0.000286+44.00%
60 dienas$ -0.000656-41.21%
90 dienas$ -0.000697-42.69%
Lunch Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien LUNCH cena mainījās par $ -0.00006796 (-6.81%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Lunch Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.000286 (+44.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Lunch Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LUNCH piedzīvoja izmaiņas $ -0.000656 (-41.21%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Lunch Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000697 (-42.69%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Lunch Protocol (LUNCH) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Lunch Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir Lunch Protocol (LUNCH)?

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Lunch Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LUNCH steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Lunch Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Lunch Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Lunch Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lunch Protocol (LUNCH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lunch Protocol (LUNCH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lunch Protocol prognozes.

Apskati Lunch Protocol cenas prognozi!

Lunch Protocol (LUNCH) tokenomika

Lunch Protocol (LUNCH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LUNCH tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Lunch Protocol (LUNCH)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Lunch Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Lunch Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LUNCH uz vietējām valūtām

Lunch Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par Lunch Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Lunch Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Lunch Protocol

Kāda ir Lunch Protocol (LUNCH) vērtība šodien?
Reāllaika LUNCH cena USD ir 0.000936 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LUNCH uz USD cena?
Pašreizējā LUNCH uz USD cena ir $ 0.000936. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lunch Protocol tirgus maksimums?
LUNCH tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LUNCH apjoms apgrozībā?
LUNCH apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija LUNCH vēsturiski augstākā cena?
LUNCH sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija LUNCH vēsturiski zemākā cena?
LUNCH sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir LUNCH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LUNCH tirdzniecības apjoms ir $ 29.21K USD.
Vai LUNCH šogad kāps augstāk?
LUNCH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LUNCH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:06 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

