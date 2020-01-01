Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomika

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Luna by Virtuals (LUNAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Luna by Virtuals (LUNAI) informācija

LUNAI is a meme coin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.virtuals.io/virtuals/68
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 13.28M
$ 13.28M$ 13.28M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 13.28M
$ 13.28M$ 13.28M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.28014
$ 0.28014$ 0.28014
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000061496208216134
$ 0.000061496208216134$ 0.000061496208216134
Pašreizējā cena:
$ 0.013283
$ 0.013283$ 0.013283

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LUNAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LUNAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LUNAI tokenomiku, uzzini LUNAI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties LUNAI

Vēlies iekļaut Luna by Virtuals (LUNAI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas LUNAI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Luna by Virtuals (LUNAI) cenas vēsture

LUNAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

LUNAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LUNAI? Mūsu LUNAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.