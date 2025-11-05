BiržaDEX+
Reāllaika Luckify cena šodien ir 0.1531 USD. Seko līdzi reāllaika LUCK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LUCK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LUCK

LUCK Cenas informācija

Kas ir LUCK

LUCK Tehniskais dokuments

LUCK Oficiālā tīmekļa vietne

LUCK Tokenomika

LUCK Cenas prognoze

LUCK Vēsture

LUCK iegādes rokasgrāmata

LUCK uz bezseguma valūtu konvertētājs

LUCK Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Luckify logotips

Luckify kurss(LUCK)

1 LUCK uz USD reāllaika cena:

$0.1531
$0.1531
-2.42%1D
USD
Luckify (LUCK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:50:43 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1489
$ 0.1489
24h zemākā
$ 0.1735
$ 0.1735
24h augstākā

$ 0.1489
$ 0.1489

$ 0.1735
$ 0.1735

$ 0.42965712613217444
$ 0.42965712613217444

$ 0.16129988859178526
$ 0.16129988859178526

0.00%

-2.42%

-19.60%

-19.60%

Luckify (LUCK) reāllaika cena ir $ 0.1531. Pēdējo 24 stundu laikā LUCK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1489 līdz augstākajai $ 0.1735, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LUCK visu laiku augstākā cena ir $ 0.42965712613217444, savukārt zemākā - $ 0.16129988859178526.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LUCK ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -2.42% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.60% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Luckify (LUCK) tirgus informācija

No.4432

$ 0.00
$ 0.00

$ 94.41K
$ 94.41K

$ 153.10M
$ 153.10M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

999,999,317.224016
999,999,317.224016

0.00%

BSC

Pašreizējais Luckify tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 94.41K. LUCK apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 999999317.224016. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 153.10M.

Luckify (LUCK) cenas vēsture USD

Seko Luckify cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.003797-2.42%
30 dienas$ -0.1001-39.54%
60 dienas$ -0.2399-61.05%
90 dienas$ +0.0031+2.06%
Luckify Cenas izmaiņas šodien

Šodien LUCK cena mainījās par $ -0.003797 (-2.42%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Luckify 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1001 (-39.54%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Luckify 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LUCK piedzīvoja izmaiņas $ -0.2399 (-61.05%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Luckify 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0031 (+2.06%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Luckify (LUCK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Luckify cenas vēstures lapu.

Kas ir Luckify (LUCK)?

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Luckify ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LUCK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Luckify mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Luckify pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Luckify cenas prognoze (USD)

Kāda būs Luckify (LUCK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Luckify (LUCK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Luckify prognozes.

Apskati Luckify cenas prognozi!

Luckify (LUCK) tokenomika

Luckify (LUCK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LUCK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Luckify (LUCK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Luckify? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Luckify MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LUCK uz vietējām valūtām

1 Luckify(LUCK) uz VND
4,028.8265
1 Luckify(LUCK) uz AUD
A$0.235774
1 Luckify(LUCK) uz GBP
0.116356
1 Luckify(LUCK) uz EUR
0.133197
1 Luckify(LUCK) uz USD
$0.1531
1 Luckify(LUCK) uz MYR
RM0.641489
1 Luckify(LUCK) uz TRY
6.440917
1 Luckify(LUCK) uz JPY
¥23.4243
1 Luckify(LUCK) uz ARS
ARS$223.176932
1 Luckify(LUCK) uz RUB
12.399569
1 Luckify(LUCK) uz INR
13.584563
1 Luckify(LUCK) uz IDR
Rp2,551.665646
1 Luckify(LUCK) uz PHP
8.979315
1 Luckify(LUCK) uz EGP
￡E.7.243161
1 Luckify(LUCK) uz BRL
R$0.82674
1 Luckify(LUCK) uz CAD
C$0.215871
1 Luckify(LUCK) uz BDT
18.66289
1 Luckify(LUCK) uz NGN
220.9233
1 Luckify(LUCK) uz COP
$591.1191
1 Luckify(LUCK) uz ZAR
R.2.685374
1 Luckify(LUCK) uz UAH
6.442448
1 Luckify(LUCK) uz TZS
T.Sh.377.092955
1 Luckify(LUCK) uz VES
Bs34.1413
1 Luckify(LUCK) uz CLP
$144.8326
1 Luckify(LUCK) uz PKR
Rs43.284432
1 Luckify(LUCK) uz KZT
80.23971
1 Luckify(LUCK) uz THB
฿4.987998
1 Luckify(LUCK) uz TWD
NT$4.733852
1 Luckify(LUCK) uz AED
د.إ0.561877
1 Luckify(LUCK) uz CHF
Fr0.124011
1 Luckify(LUCK) uz HKD
HK$1.189587
1 Luckify(LUCK) uz AMD
֏58.568405
1 Luckify(LUCK) uz MAD
.د.م1.425361
1 Luckify(LUCK) uz MXN
$2.861439
1 Luckify(LUCK) uz SAR
ريال0.574125
1 Luckify(LUCK) uz ETB
Br23.366122
1 Luckify(LUCK) uz KES
KSh19.778989
1 Luckify(LUCK) uz JOD
د.أ0.1085479
1 Luckify(LUCK) uz PLN
0.568001
1 Luckify(LUCK) uz RON
лв0.676702
1 Luckify(LUCK) uz SEK
kr1.466698
1 Luckify(LUCK) uz BGN
лв0.26027
1 Luckify(LUCK) uz HUF
Ft51.775358
1 Luckify(LUCK) uz CZK
3.251844
1 Luckify(LUCK) uz KWD
د.ك0.0470017
1 Luckify(LUCK) uz ILS
0.499106
1 Luckify(LUCK) uz BOB
Bs1.057921
1 Luckify(LUCK) uz AZN
0.26027
1 Luckify(LUCK) uz TJS
SM1.411582
1 Luckify(LUCK) uz GEL
0.416432
1 Luckify(LUCK) uz AOA
Kz140.329929
1 Luckify(LUCK) uz BHD
.د.ب0.0577187
1 Luckify(LUCK) uz BMD
$0.1531
1 Luckify(LUCK) uz DKK
kr0.99515
1 Luckify(LUCK) uz HNL
L4.032654
1 Luckify(LUCK) uz MUR
7.02729
1 Luckify(LUCK) uz NAD
$2.650161
1 Luckify(LUCK) uz NOK
kr1.564682
1 Luckify(LUCK) uz NZD
$0.269456
1 Luckify(LUCK) uz PAB
B/.0.1531
1 Luckify(LUCK) uz PGK
K0.644551
1 Luckify(LUCK) uz QAR
ر.ق0.557284
1 Luckify(LUCK) uz RSD
дин.15.629979
1 Luckify(LUCK) uz UZS
soʻm1,844.577889
1 Luckify(LUCK) uz ALL
L12.877241
1 Luckify(LUCK) uz ANG
ƒ0.274049
1 Luckify(LUCK) uz AWG
ƒ0.274049
1 Luckify(LUCK) uz BBD
$0.3062
1 Luckify(LUCK) uz BAM
KM0.26027
1 Luckify(LUCK) uz BIF
Fr451.4919
1 Luckify(LUCK) uz BND
$0.19903
1 Luckify(LUCK) uz BSD
$0.1531
1 Luckify(LUCK) uz JMD
$24.577143
1 Luckify(LUCK) uz KHR
614.858786
1 Luckify(LUCK) uz KMF
Fr65.2206
1 Luckify(LUCK) uz LAK
3,328.260803
1 Luckify(LUCK) uz LKR
රු46.661818
1 Luckify(LUCK) uz MDL
L2.593514
1 Luckify(LUCK) uz MGA
Ar686.54633
1 Luckify(LUCK) uz MOP
P1.2248
1 Luckify(LUCK) uz MVR
2.35774
1 Luckify(LUCK) uz MWK
MK265.798441
1 Luckify(LUCK) uz MZN
MT9.790745
1 Luckify(LUCK) uz NPR
रु21.718766
1 Luckify(LUCK) uz PYG
1,085.7852
1 Luckify(LUCK) uz RWF
Fr221.8419
1 Luckify(LUCK) uz SBD
$1.260013
1 Luckify(LUCK) uz SCR
2.169427
1 Luckify(LUCK) uz SRD
$5.89435
1 Luckify(LUCK) uz SVC
$1.339625
1 Luckify(LUCK) uz SZL
L2.650161
1 Luckify(LUCK) uz TMT
m0.537381
1 Luckify(LUCK) uz TND
د.ت0.4490423
1 Luckify(LUCK) uz TTD
$1.038018
1 Luckify(LUCK) uz UGX
Sh533.4004
1 Luckify(LUCK) uz XAF
Fr87.4201
1 Luckify(LUCK) uz XCD
$0.41337
1 Luckify(LUCK) uz XOF
Fr87.4201
1 Luckify(LUCK) uz XPF
Fr15.7693
1 Luckify(LUCK) uz BWP
P2.06685
1 Luckify(LUCK) uz BZD
$0.307731
1 Luckify(LUCK) uz CVE
$14.754247
1 Luckify(LUCK) uz DJF
Fr27.0987
1 Luckify(LUCK) uz DOP
$9.836675
1 Luckify(LUCK) uz DZD
د.ج20.030073
1 Luckify(LUCK) uz FJD
$0.349068
1 Luckify(LUCK) uz GNF
Fr1,331.2045
1 Luckify(LUCK) uz GTQ
Q1.172746
1 Luckify(LUCK) uz GYD
$32.02852
1 Luckify(LUCK) uz ISK
kr19.4437

Luckify resurss

Dziļākai izpratnei par Luckify, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Luckify vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Luckify

Kāda ir Luckify (LUCK) vērtība šodien?
Reāllaika LUCK cena USD ir 0.1531 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LUCK uz USD cena?
Pašreizējā LUCK uz USD cena ir $ 0.1531. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Luckify tirgus maksimums?
LUCK tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LUCK apjoms apgrozībā?
LUCK apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija LUCK vēsturiski augstākā cena?
LUCK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.42965712613217444 USD apmērā.
Kāda bija LUCK vēsturiski zemākā cena?
LUCK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.16129988859178526 USD.
Kāds ir LUCK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LUCK tirdzniecības apjoms ir $ 94.41K USD.
Vai LUCK šogad kāps augstāk?
LUCK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LUCK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:50:43 (UTC+8)

Luckify (LUCK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

