LoopNetwork (LOOP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LoopNetwork (LOOP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
LoopNetwork (LOOP) informācija

LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.getloop.network/
Tehniskais dokuments:
https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35

LoopNetwork (LOOP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LoopNetwork (LOOP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 180.70M
$ 180.70M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.81M
$ 6.81M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2854
$ 0.2854
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002182757752333215
$ 0.002182757752333215
Pašreizējā cena:
$ 0.03405
$ 0.03405

LoopNetwork (LOOP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LoopNetwork (LOOP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LOOP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LOOP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LOOP tokenomiku, uzzini LOOP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties LOOP

Vēlies iekļaut LoopNetwork (LOOP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas LOOP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

LoopNetwork (LOOP) cenas vēsture

LOOP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

LOOP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LOOP? Mūsu LOOP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

