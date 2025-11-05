BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Eli Lilly cena šodien ir 902.98 USD. Seko līdzi reāllaika LLYON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LLYON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Eli Lilly cena šodien ir 902.98 USD. Seko līdzi reāllaika LLYON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LLYON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LLYON

LLYON Cenas informācija

Kas ir LLYON

LLYON Oficiālā tīmekļa vietne

LLYON Tokenomika

LLYON Cenas prognoze

LLYON Vēsture

LLYON iegādes rokasgrāmata

LLYON uz bezseguma valūtu konvertētājs

LLYON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Eli Lilly logotips

Eli Lilly kurss(LLYON)

1 LLYON uz USD reāllaika cena:

$903.77
$903.77$903.77
+0.64%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:50:11 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 869.1
$ 869.1$ 869.1
24h zemākā
$ 914.09
$ 914.09$ 914.09
24h augstākā

$ 869.1
$ 869.1$ 869.1

$ 914.09
$ 914.09$ 914.09

$ 901.4417067788223
$ 901.4417067788223$ 901.4417067788223

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

+0.05%

+0.64%

+10.27%

+10.27%

Eli Lilly (LLYON) reāllaika cena ir $ 902.98. Pēdējo 24 stundu laikā LLYON tika tirgots robežās no zemākās $ 869.1 līdz augstākajai $ 914.09, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LLYON visu laiku augstākā cena ir $ 901.4417067788223, savukārt zemākā - $ 712.8133541417105.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LLYON ir mainījies par +0.05% pēdējā stundā, par +0.64% pēdējo 24 stundu laikā un par +10.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Eli Lilly (LLYON) tirgus informācija

No.1556

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

$ 61.64K
$ 61.64K$ 61.64K

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

4.00K
4.00K 4.00K

3,998.30251417
3,998.30251417 3,998.30251417

ETH

Pašreizējais Eli Lilly tirgus maksimums ir $ 3.61M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 61.64K. LLYON apjoms apgrozībā ir 4.00K ar kopējo apjomu 3998.30251417. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.61M.

Eli Lilly (LLYON) cenas vēsture USD

Seko Eli Lilly cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +5.7473+0.64%
30 dienas$ +65.28+7.79%
60 dienas$ +222.98+32.79%
90 dienas$ +222.98+32.79%
Eli Lilly Cenas izmaiņas šodien

Šodien LLYON cena mainījās par $ +5.7473 (+0.64%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Eli Lilly 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +65.28 (+7.79%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Eli Lilly 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LLYON piedzīvoja izmaiņas $ +222.98 (+32.79%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Eli Lilly 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +222.98 (+32.79%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Eli Lilly (LLYON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Eli Lilly cenas vēstures lapu.

Kas ir Eli Lilly (LLYON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Eli Lilly ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LLYON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Eli Lilly mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Eli Lilly pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Eli Lilly cenas prognoze (USD)

Kāda būs Eli Lilly (LLYON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Eli Lilly (LLYON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Eli Lilly prognozes.

Apskati Eli Lilly cenas prognozi!

Eli Lilly (LLYON) tokenomika

Eli Lilly (LLYON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LLYON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Eli Lilly (LLYON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Eli Lilly? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Eli Lilly MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LLYON uz vietējām valūtām

1 Eli Lilly(LLYON) uz VND
23,761,918.7
1 Eli Lilly(LLYON) uz AUD
A$1,390.5892
1 Eli Lilly(LLYON) uz GBP
686.2648
1 Eli Lilly(LLYON) uz EUR
785.5926
1 Eli Lilly(LLYON) uz USD
$902.98
1 Eli Lilly(LLYON) uz MYR
RM3,783.4862
1 Eli Lilly(LLYON) uz TRY
37,988.3686
1 Eli Lilly(LLYON) uz JPY
¥138,155.94
1 Eli Lilly(LLYON) uz ARS
ARS$1,316,292.0056
1 Eli Lilly(LLYON) uz RUB
73,132.3502
1 Eli Lilly(LLYON) uz INR
80,121.4154
1 Eli Lilly(LLYON) uz IDR
Rp15,049,660.6468
1 Eli Lilly(LLYON) uz PHP
52,959.777
1 Eli Lilly(LLYON) uz EGP
￡E.42,719.9838
1 Eli Lilly(LLYON) uz BRL
R$4,876.092
1 Eli Lilly(LLYON) uz CAD
C$1,273.2018
1 Eli Lilly(LLYON) uz BDT
110,073.262
1 Eli Lilly(LLYON) uz NGN
1,303,000.14
1 Eli Lilly(LLYON) uz COP
$3,486,405.78
1 Eli Lilly(LLYON) uz ZAR
R.15,838.2692
1 Eli Lilly(LLYON) uz UAH
37,997.3984
1 Eli Lilly(LLYON) uz TZS
T.Sh.2,224,084.889
1 Eli Lilly(LLYON) uz VES
Bs201,364.54
1 Eli Lilly(LLYON) uz CLP
$854,219.08
1 Eli Lilly(LLYON) uz PKR
Rs255,290.5056
1 Eli Lilly(LLYON) uz KZT
473,251.818
1 Eli Lilly(LLYON) uz THB
฿29,419.0884
1 Eli Lilly(LLYON) uz TWD
NT$27,920.1416
1 Eli Lilly(LLYON) uz AED
د.إ3,313.9366
1 Eli Lilly(LLYON) uz CHF
Fr731.4138
1 Eli Lilly(LLYON) uz HKD
HK$7,016.1546
1 Eli Lilly(LLYON) uz AMD
֏345,434.999
1 Eli Lilly(LLYON) uz MAD
.د.م8,406.7438
1 Eli Lilly(LLYON) uz MXN
$16,876.6962
1 Eli Lilly(LLYON) uz SAR
ريال3,386.175
1 Eli Lilly(LLYON) uz ETB
Br137,812.8076
1 Eli Lilly(LLYON) uz KES
KSh116,655.9862
1 Eli Lilly(LLYON) uz JOD
د.أ640.21282
1 Eli Lilly(LLYON) uz PLN
3,350.0558
1 Eli Lilly(LLYON) uz RON
лв3,991.1716
1 Eli Lilly(LLYON) uz SEK
kr8,650.5484
1 Eli Lilly(LLYON) uz BGN
лв1,535.066
1 Eli Lilly(LLYON) uz HUF
Ft305,369.7764
1 Eli Lilly(LLYON) uz CZK
19,179.2952
1 Eli Lilly(LLYON) uz KWD
د.ك277.21486
1 Eli Lilly(LLYON) uz ILS
2,943.7148
1 Eli Lilly(LLYON) uz BOB
Bs6,239.5918
1 Eli Lilly(LLYON) uz AZN
1,535.066
1 Eli Lilly(LLYON) uz TJS
SM8,325.4756
1 Eli Lilly(LLYON) uz GEL
2,456.1056
1 Eli Lilly(LLYON) uz AOA
Kz827,662.4382
1 Eli Lilly(LLYON) uz BHD
.د.ب340.42346
1 Eli Lilly(LLYON) uz BMD
$902.98
1 Eli Lilly(LLYON) uz DKK
kr5,869.37
1 Eli Lilly(LLYON) uz HNL
L23,784.4932
1 Eli Lilly(LLYON) uz MUR
41,446.782
1 Eli Lilly(LLYON) uz NAD
$15,630.5838
1 Eli Lilly(LLYON) uz NOK
kr9,228.4556
1 Eli Lilly(LLYON) uz NZD
$1,589.2448
1 Eli Lilly(LLYON) uz PAB
B/.902.98
1 Eli Lilly(LLYON) uz PGK
K3,801.5458
1 Eli Lilly(LLYON) uz QAR
ر.ق3,286.8472
1 Eli Lilly(LLYON) uz RSD
дин.92,185.2282
1 Eli Lilly(LLYON) uz UZS
soʻm10,879,274.6062
1 Eli Lilly(LLYON) uz ALL
L75,949.6478
1 Eli Lilly(LLYON) uz ANG
ƒ1,616.3342
1 Eli Lilly(LLYON) uz AWG
ƒ1,616.3342
1 Eli Lilly(LLYON) uz BBD
$1,805.96
1 Eli Lilly(LLYON) uz BAM
KM1,535.066
1 Eli Lilly(LLYON) uz BIF
Fr2,662,888.02
1 Eli Lilly(LLYON) uz BND
$1,173.874
1 Eli Lilly(LLYON) uz BSD
$902.98
1 Eli Lilly(LLYON) uz JMD
$144,955.3794
1 Eli Lilly(LLYON) uz KHR
3,626,421.8588
1 Eli Lilly(LLYON) uz KMF
Fr384,669.48
1 Eli Lilly(LLYON) uz LAK
19,629,999.6074
1 Eli Lilly(LLYON) uz LKR
රු275,210.2444
1 Eli Lilly(LLYON) uz MDL
L15,296.4812
1 Eli Lilly(LLYON) uz MGA
Ar4,049,233.214
1 Eli Lilly(LLYON) uz MOP
P7,223.84
1 Eli Lilly(LLYON) uz MVR
13,905.892
1 Eli Lilly(LLYON) uz MWK
MK1,567,672.6078
1 Eli Lilly(LLYON) uz MZN
MT57,745.571
1 Eli Lilly(LLYON) uz NPR
रु128,096.7428
1 Eli Lilly(LLYON) uz PYG
6,403,934.16
1 Eli Lilly(LLYON) uz RWF
Fr1,308,418.02
1 Eli Lilly(LLYON) uz SBD
$7,431.5254
1 Eli Lilly(LLYON) uz SCR
12,795.2266
1 Eli Lilly(LLYON) uz SRD
$34,764.73
1 Eli Lilly(LLYON) uz SVC
$7,901.075
1 Eli Lilly(LLYON) uz SZL
L15,630.5838
1 Eli Lilly(LLYON) uz TMT
m3,169.4598
1 Eli Lilly(LLYON) uz TND
د.ت2,648.44034
1 Eli Lilly(LLYON) uz TTD
$6,122.2044
1 Eli Lilly(LLYON) uz UGX
Sh3,145,982.32
1 Eli Lilly(LLYON) uz XAF
Fr515,601.58
1 Eli Lilly(LLYON) uz XCD
$2,438.046
1 Eli Lilly(LLYON) uz XOF
Fr515,601.58
1 Eli Lilly(LLYON) uz XPF
Fr93,006.94
1 Eli Lilly(LLYON) uz BWP
P12,190.23
1 Eli Lilly(LLYON) uz BZD
$1,814.9898
1 Eli Lilly(LLYON) uz CVE
$87,020.1826
1 Eli Lilly(LLYON) uz DJF
Fr159,827.46
1 Eli Lilly(LLYON) uz DOP
$58,016.465
1 Eli Lilly(LLYON) uz DZD
د.ج118,136.8734
1 Eli Lilly(LLYON) uz FJD
$2,058.7944
1 Eli Lilly(LLYON) uz GNF
Fr7,851,411.1
1 Eli Lilly(LLYON) uz GTQ
Q6,916.8268
1 Eli Lilly(LLYON) uz GYD
$188,903.416
1 Eli Lilly(LLYON) uz ISK
kr114,678.46

Eli Lilly resurss

Dziļākai izpratnei par Eli Lilly, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Eli Lilly vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Eli Lilly

Kāda ir Eli Lilly (LLYON) vērtība šodien?
Reāllaika LLYON cena USD ir 902.98 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LLYON uz USD cena?
Pašreizējā LLYON uz USD cena ir $ 902.98. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Eli Lilly tirgus maksimums?
LLYON tirgus maksimums ir $ 3.61M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LLYON apjoms apgrozībā?
LLYON apjoms apgrozībā ir 4.00K USD.
Kāda bija LLYON vēsturiski augstākā cena?
LLYON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 901.4417067788223 USD apmērā.
Kāda bija LLYON vēsturiski zemākā cena?
LLYON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 712.8133541417105 USD.
Kāds ir LLYON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LLYON tirdzniecības apjoms ir $ 61.64K USD.
Vai LLYON šogad kāps augstāk?
LLYON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LLYON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:50:11 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

LLYON uz USD kalkulators

Summa

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 902.98 USD

Tirgot LLYON

LLYON/USDT
$903.77
$903.77$903.77
+0.55%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,773.37
$100,773.37$100,773.37

-2.33%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.25
$3,200.25$3,200.25

-8.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.51
$153.51$153.51

-4.93%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1744
$2.1744$2.1744

-4.71%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,773.37
$100,773.37$100,773.37

-2.33%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.25
$3,200.25$3,200.25

-8.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.51
$153.51$153.51

-4.93%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1744
$2.1744$2.1744

-4.71%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15959
$0.15959$0.15959

-2.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0449
$2.0449$2.0449

+1,263.26%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17860
$0.17860$0.17860

+1,064.27%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000263
$0.0000000000000000000000000263$0.0000000000000000000000000263

+281.15%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000223
$0.000000000223$0.000000000223

+159.30%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%