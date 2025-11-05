BiržaDEX+
Reāllaika Lit Protocol cena šodien ir 0.04253 USD. Seko līdzi reāllaika LITKEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LITKEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LITKEY

LITKEY Cenas informācija

Kas ir LITKEY

LITKEY Tehniskais dokuments

LITKEY Oficiālā tīmekļa vietne

LITKEY Tokenomika

LITKEY Cenas prognoze

LITKEY Vēsture

LITKEY iegādes rokasgrāmata

LITKEY uz bezseguma valūtu konvertētājs

LITKEY Tūlītējie darījumi

LITKEY USDT-M Futures

Lit Protocol logotips

Lit Protocol kurss(LITKEY)

1 LITKEY uz USD reāllaika cena:

$0.04253
$0.04253
-12.14%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:33:49 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03699
$ 0.03699
24h zemākā
$ 0.05923
$ 0.05923
24h augstākā

$ 0.03699
$ 0.03699

$ 0.05923
$ 0.05923

--
--

--
--

+0.87%

-12.13%

-14.94%

-14.94%

Lit Protocol (LITKEY) reāllaika cena ir $ 0.04253. Pēdējo 24 stundu laikā LITKEY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03699 līdz augstākajai $ 0.05923, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LITKEY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LITKEY ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -12.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lit Protocol (LITKEY) tirgus informācija

--
--

$ 66.66K
$ 66.66K

$ 42.53M
$ 42.53M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Pašreizējais Lit Protocol tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 66.66K. LITKEY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 42.53M.

Lit Protocol (LITKEY) cenas vēsture USD

Seko Lit Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0058766-12.13%
30 dienas$ -0.00747-14.94%
60 dienas$ -0.00747-14.94%
90 dienas$ -0.00747-14.94%
Lit Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien LITKEY cena mainījās par $ -0.0058766 (-12.13%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Lit Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00747 (-14.94%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Lit Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LITKEY piedzīvoja izmaiņas $ -0.00747 (-14.94%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Lit Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00747 (-14.94%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Lit Protocol (LITKEY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Lit Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir Lit Protocol (LITKEY)?

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Lit Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LITKEY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Lit Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Lit Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Lit Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lit Protocol (LITKEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lit Protocol (LITKEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lit Protocol prognozes.

Apskati Lit Protocol cenas prognozi!

Lit Protocol (LITKEY) tokenomika

Lit Protocol (LITKEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LITKEY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Lit Protocol (LITKEY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Lit Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Lit Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LITKEY uz vietējām valūtām

1 Lit Protocol(LITKEY) uz VND
1,119.17695
1 Lit Protocol(LITKEY) uz AUD
A$0.0654962
1 Lit Protocol(LITKEY) uz GBP
0.0323228
1 Lit Protocol(LITKEY) uz EUR
0.0370011
1 Lit Protocol(LITKEY) uz USD
$0.04253
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MYR
RM0.1782007
1 Lit Protocol(LITKEY) uz TRY
1.7896624
1 Lit Protocol(LITKEY) uz JPY
¥6.50709
1 Lit Protocol(LITKEY) uz ARS
ARS$61.9968316
1 Lit Protocol(LITKEY) uz RUB
3.4445047
1 Lit Protocol(LITKEY) uz INR
3.7728363
1 Lit Protocol(LITKEY) uz IDR
Rp708.8330498
1 Lit Protocol(LITKEY) uz PHP
2.4994881
1 Lit Protocol(LITKEY) uz EGP
￡E.2.0120943
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BRL
R$0.2292367
1 Lit Protocol(LITKEY) uz CAD
C$0.0599673
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BDT
5.184407
1 Lit Protocol(LITKEY) uz NGN
61.37079
1 Lit Protocol(LITKEY) uz COP
$164.20833
1 Lit Protocol(LITKEY) uz ZAR
R.0.7459762
1 Lit Protocol(LITKEY) uz UAH
1.7896624
1 Lit Protocol(LITKEY) uz TZS
T.Sh.104.49621
1 Lit Protocol(LITKEY) uz VES
Bs9.48419
1 Lit Protocol(LITKEY) uz CLP
$40.23338
1 Lit Protocol(LITKEY) uz PKR
Rs12.0240816
1 Lit Protocol(LITKEY) uz KZT
22.289973
1 Lit Protocol(LITKEY) uz THB
฿1.3860527
1 Lit Protocol(LITKEY) uz TWD
NT$1.3175794
1 Lit Protocol(LITKEY) uz AED
د.إ0.1560851
1 Lit Protocol(LITKEY) uz CHF
Fr0.034024
1 Lit Protocol(LITKEY) uz HKD
HK$0.3304581
1 Lit Protocol(LITKEY) uz AMD
֏16.2698515
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MAD
.د.م0.3959543
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MXN
$0.7961616
1 Lit Protocol(LITKEY) uz SAR
ريال0.1594875
1 Lit Protocol(LITKEY) uz ETB
Br6.5049635
1 Lit Protocol(LITKEY) uz KES
KSh5.4944507
1 Lit Protocol(LITKEY) uz JOD
د.أ0.03015377
1 Lit Protocol(LITKEY) uz PLN
0.157361
1 Lit Protocol(LITKEY) uz RON
лв0.1879826
1 Lit Protocol(LITKEY) uz SEK
kr0.4078627
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BGN
лв0.072301
1 Lit Protocol(LITKEY) uz HUF
Ft14.3827954
1 Lit Protocol(LITKEY) uz CZK
0.9033372
1 Lit Protocol(LITKEY) uz KWD
د.ك0.01305671
1 Lit Protocol(LITKEY) uz ILS
0.1386478
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BOB
Bs0.2938823
1 Lit Protocol(LITKEY) uz AZN
0.072301
1 Lit Protocol(LITKEY) uz TJS
SM0.3921266
1 Lit Protocol(LITKEY) uz GEL
0.1156816
1 Lit Protocol(LITKEY) uz AOA
Kz38.9468475
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BHD
.د.ب0.01603381
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BMD
$0.04253
1 Lit Protocol(LITKEY) uz DKK
kr0.2760197
1 Lit Protocol(LITKEY) uz HNL
L1.1202402
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MUR
1.952127
1 Lit Protocol(LITKEY) uz NAD
$0.7395967
1 Lit Protocol(LITKEY) uz NOK
kr0.4350819
1 Lit Protocol(LITKEY) uz NZD
$0.0752781
1 Lit Protocol(LITKEY) uz PAB
B/.0.04253
1 Lit Protocol(LITKEY) uz PGK
K0.1807525
1 Lit Protocol(LITKEY) uz QAR
ر.ق0.1548092
1 Lit Protocol(LITKEY) uz RSD
дин.4.3406118
1 Lit Protocol(LITKEY) uz UZS
soʻm506.3094428
1 Lit Protocol(LITKEY) uz ALL
L3.5771983
1 Lit Protocol(LITKEY) uz ANG
ƒ0.0761287
1 Lit Protocol(LITKEY) uz AWG
ƒ0.0761287
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BBD
$0.08506
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BAM
KM0.072301
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BIF
Fr125.42097
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BND
$0.055289
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BSD
$0.04253
1 Lit Protocol(LITKEY) uz JMD
$6.8273409
1 Lit Protocol(LITKEY) uz KHR
170.8030318
1 Lit Protocol(LITKEY) uz KMF
Fr18.11778
1 Lit Protocol(LITKEY) uz LAK
924.5651989
1 Lit Protocol(LITKEY) uz LKR
රු12.9622934
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MDL
L0.7204582
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MGA
Ar191.576385
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MOP
P0.34024
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MVR
0.654962
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MWK
MK73.8367583
1 Lit Protocol(LITKEY) uz MZN
MT2.7197935
1 Lit Protocol(LITKEY) uz NPR
रु6.0333058
1 Lit Protocol(LITKEY) uz PYG
301.62276
1 Lit Protocol(LITKEY) uz RWF
Fr61.71103
1 Lit Protocol(LITKEY) uz SBD
$0.3500219
1 Lit Protocol(LITKEY) uz SCR
0.6434789
1 Lit Protocol(LITKEY) uz SRD
$1.637405
1 Lit Protocol(LITKEY) uz SVC
$0.3721375
1 Lit Protocol(LITKEY) uz SZL
L0.740022
1 Lit Protocol(LITKEY) uz TMT
m0.1492803
1 Lit Protocol(LITKEY) uz TND
د.ت0.12495314
1 Lit Protocol(LITKEY) uz TTD
$0.2883534
1 Lit Protocol(LITKEY) uz UGX
Sh148.17452
1 Lit Protocol(LITKEY) uz XAF
Fr24.28463
1 Lit Protocol(LITKEY) uz XCD
$0.114831
1 Lit Protocol(LITKEY) uz XOF
Fr24.28463
1 Lit Protocol(LITKEY) uz XPF
Fr4.38059
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BWP
P0.574155
1 Lit Protocol(LITKEY) uz BZD
$0.0854853
1 Lit Protocol(LITKEY) uz CVE
$4.0884089
1 Lit Protocol(LITKEY) uz DJF
Fr7.52781
1 Lit Protocol(LITKEY) uz DOP
$2.7329778
1 Lit Protocol(LITKEY) uz DZD
د.ج5.5548433
1 Lit Protocol(LITKEY) uz FJD
$0.0969684
1 Lit Protocol(LITKEY) uz GNF
Fr369.79835
1 Lit Protocol(LITKEY) uz GTQ
Q0.3257798
1 Lit Protocol(LITKEY) uz GYD
$8.897276
1 Lit Protocol(LITKEY) uz ISK
kr5.40131

Lit Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par Lit Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Lit Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Lit Protocol

Kāda ir Lit Protocol (LITKEY) vērtība šodien?
Reāllaika LITKEY cena USD ir 0.04253 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LITKEY uz USD cena?
Pašreizējā LITKEY uz USD cena ir $ 0.04253. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lit Protocol tirgus maksimums?
LITKEY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LITKEY apjoms apgrozībā?
LITKEY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija LITKEY vēsturiski augstākā cena?
LITKEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija LITKEY vēsturiski zemākā cena?
LITKEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir LITKEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LITKEY tirdzniecības apjoms ir $ 66.66K USD.
Vai LITKEY šogad kāps augstāk?
LITKEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LITKEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:33:49 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.04253
$101,154.98

$3,261.21

$153.86

$0.9998

$2.1970

$101,154.98

$3,261.21

$153.86

$2.1970

$0.16190

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.1753

$0.15522

$0.0000000000000000000000000279

$0.000000000184

$0.0000700

