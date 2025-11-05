BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika LITAS cena šodien ir 0.3082 USD. Seko līdzi reāllaika LITAS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LITAS cenas tendenci MEXC.Reāllaika LITAS cena šodien ir 0.3082 USD. Seko līdzi reāllaika LITAS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LITAS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LITAS

LITAS Cenas informācija

Kas ir LITAS

LITAS Tehniskais dokuments

LITAS Oficiālā tīmekļa vietne

LITAS Tokenomika

LITAS Cenas prognoze

LITAS Vēsture

LITAS iegādes rokasgrāmata

LITAS uz bezseguma valūtu konvertētājs

LITAS Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

LITAS logotips

LITAS kurss(LITAS)

1 LITAS uz USD reāllaika cena:

$0.3073
$0.3073$0.3073
-4.11%1D
USD
LITAS (LITAS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:56 (UTC+8)

LITAS (LITAS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2968
$ 0.2968$ 0.2968
24h zemākā
$ 0.3509
$ 0.3509$ 0.3509
24h augstākā

$ 0.2968
$ 0.2968$ 0.2968

$ 0.3509
$ 0.3509$ 0.3509

--
----

--
----

+0.35%

-4.10%

-1.88%

-1.88%

LITAS (LITAS) reāllaika cena ir $ 0.3082. Pēdējo 24 stundu laikā LITAS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2968 līdz augstākajai $ 0.3509, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LITAS visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LITAS ir mainījies par +0.35% pēdējā stundā, par -4.10% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

LITAS (LITAS) tirgus informācija

--
----

$ 137.32K
$ 137.32K$ 137.32K

$ 30.82M
$ 30.82M$ 30.82M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Pašreizējais LITAS tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 137.32K. LITAS apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 30.82M.

LITAS (LITAS) cenas vēsture USD

Seko LITAS cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.013171-4.10%
30 dienas$ +0.0621+25.23%
60 dienas$ +0.1183+62.29%
90 dienas$ +0.0813+35.83%
LITAS Cenas izmaiņas šodien

Šodien LITAS cena mainījās par $ -0.013171 (-4.10%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

LITAS 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.0621 (+25.23%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

LITAS 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LITAS piedzīvoja izmaiņas $ +0.1183 (+62.29%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

LITAS 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0813 (+35.83%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu LITAS (LITAS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati LITAS cenas vēstures lapu.

Kas ir LITAS (LITAS)?

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu LITAS ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LITAS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par LITAS mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu LITAS pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

LITAS cenas prognoze (USD)

Kāda būs LITAS (LITAS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu LITAS (LITAS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa LITAS prognozes.

Apskati LITAS cenas prognozi!

LITAS (LITAS) tokenomika

LITAS (LITAS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LITAS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties LITAS (LITAS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties LITAS? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties LITAS MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LITAS uz vietējām valūtām

1 LITAS(LITAS) uz VND
8,110.283
1 LITAS(LITAS) uz AUD
A$0.474628
1 LITAS(LITAS) uz GBP
0.234232
1 LITAS(LITAS) uz EUR
0.268134
1 LITAS(LITAS) uz USD
$0.3082
1 LITAS(LITAS) uz MYR
RM1.291358
1 LITAS(LITAS) uz TRY
12.965974
1 LITAS(LITAS) uz JPY
¥47.1546
1 LITAS(LITAS) uz ARS
ARS$449.269304
1 LITAS(LITAS) uz RUB
24.961118
1 LITAS(LITAS) uz INR
27.346586
1 LITAS(LITAS) uz IDR
Rp5,136.664612
1 LITAS(LITAS) uz PHP
18.07593
1 LITAS(LITAS) uz EGP
￡E.14.580942
1 LITAS(LITAS) uz BRL
R$1.66428
1 LITAS(LITAS) uz CAD
C$0.434562
1 LITAS(LITAS) uz BDT
37.56958
1 LITAS(LITAS) uz NGN
444.7326
1 LITAS(LITAS) uz COP
$1,189.9602
1 LITAS(LITAS) uz ZAR
R.5.405828
1 LITAS(LITAS) uz UAH
12.969056
1 LITAS(LITAS) uz TZS
T.Sh.759.11201
1 LITAS(LITAS) uz VES
Bs68.7286
1 LITAS(LITAS) uz CLP
$291.5572
1 LITAS(LITAS) uz PKR
Rs87.134304
1 LITAS(LITAS) uz KZT
161.52762
1 LITAS(LITAS) uz THB
฿10.041156
1 LITAS(LITAS) uz TWD
NT$9.529544
1 LITAS(LITAS) uz AED
د.إ1.131094
1 LITAS(LITAS) uz CHF
Fr0.249642
1 LITAS(LITAS) uz HKD
HK$2.394714
1 LITAS(LITAS) uz AMD
֏117.90191
1 LITAS(LITAS) uz MAD
.د.م2.869342
1 LITAS(LITAS) uz MXN
$5.760258
1 LITAS(LITAS) uz SAR
ريال1.15575
1 LITAS(LITAS) uz ETB
Br47.037484
1 LITAS(LITAS) uz KES
KSh39.816358
1 LITAS(LITAS) uz JOD
د.أ0.2185138
1 LITAS(LITAS) uz PLN
1.143422
1 LITAS(LITAS) uz RON
лв1.362244
1 LITAS(LITAS) uz SEK
kr2.952556
1 LITAS(LITAS) uz BGN
лв0.52394
1 LITAS(LITAS) uz HUF
Ft104.227076
1 LITAS(LITAS) uz CZK
6.546168
1 LITAS(LITAS) uz KWD
د.ك0.0946174
1 LITAS(LITAS) uz ILS
1.004732
1 LITAS(LITAS) uz BOB
Bs2.129662
1 LITAS(LITAS) uz AZN
0.52394
1 LITAS(LITAS) uz TJS
SM2.841604
1 LITAS(LITAS) uz GEL
0.838304
1 LITAS(LITAS) uz AOA
Kz282.493038
1 LITAS(LITAS) uz BHD
.د.ب0.1161914
1 LITAS(LITAS) uz BMD
$0.3082
1 LITAS(LITAS) uz DKK
kr2.0033
1 LITAS(LITAS) uz HNL
L8.117988
1 LITAS(LITAS) uz MUR
14.14638
1 LITAS(LITAS) uz NAD
$5.334942
1 LITAS(LITAS) uz NOK
kr3.149804
1 LITAS(LITAS) uz NZD
$0.542432
1 LITAS(LITAS) uz PAB
B/.0.3082
1 LITAS(LITAS) uz PGK
K1.297522
1 LITAS(LITAS) uz QAR
ر.ق1.121848
1 LITAS(LITAS) uz RSD
дин.31.464138
1 LITAS(LITAS) uz UZS
soʻm3,713.252158
1 LITAS(LITAS) uz ALL
L25.922702
1 LITAS(LITAS) uz ANG
ƒ0.551678
1 LITAS(LITAS) uz AWG
ƒ0.551678
1 LITAS(LITAS) uz BBD
$0.6164
1 LITAS(LITAS) uz BAM
KM0.52394
1 LITAS(LITAS) uz BIF
Fr908.8818
1 LITAS(LITAS) uz BND
$0.40066
1 LITAS(LITAS) uz BSD
$0.3082
1 LITAS(LITAS) uz JMD
$49.475346
1 LITAS(LITAS) uz KHR
1,237.749692
1 LITAS(LITAS) uz KMF
Fr131.2932
1 LITAS(LITAS) uz LAK
6,699.999866
1 LITAS(LITAS) uz LKR
රු93.933196
1 LITAS(LITAS) uz MDL
L5.220908
1 LITAS(LITAS) uz MGA
Ar1,382.06126
1 LITAS(LITAS) uz MOP
P2.4656
1 LITAS(LITAS) uz MVR
4.74628
1 LITAS(LITAS) uz MWK
MK535.069102
1 LITAS(LITAS) uz MZN
MT19.70939
1 LITAS(LITAS) uz NPR
रु43.721252
1 LITAS(LITAS) uz PYG
2,185.7544
1 LITAS(LITAS) uz RWF
Fr446.5818
1 LITAS(LITAS) uz SBD
$2.536486
1 LITAS(LITAS) uz SCR
4.367194
1 LITAS(LITAS) uz SRD
$11.8657
1 LITAS(LITAS) uz SVC
$2.69675
1 LITAS(LITAS) uz SZL
L5.334942
1 LITAS(LITAS) uz TMT
m1.081782
1 LITAS(LITAS) uz TND
د.ت0.9039506
1 LITAS(LITAS) uz TTD
$2.089596
1 LITAS(LITAS) uz UGX
Sh1,073.7688
1 LITAS(LITAS) uz XAF
Fr175.9822
1 LITAS(LITAS) uz XCD
$0.83214
1 LITAS(LITAS) uz XOF
Fr175.9822
1 LITAS(LITAS) uz XPF
Fr31.7446
1 LITAS(LITAS) uz BWP
P4.1607
1 LITAS(LITAS) uz BZD
$0.619482
1 LITAS(LITAS) uz CVE
$29.701234
1 LITAS(LITAS) uz DJF
Fr54.5514
1 LITAS(LITAS) uz DOP
$19.80185
1 LITAS(LITAS) uz DZD
د.ج40.321806
1 LITAS(LITAS) uz FJD
$0.702696
1 LITAS(LITAS) uz GNF
Fr2,679.799
1 LITAS(LITAS) uz GTQ
Q2.360812
1 LITAS(LITAS) uz GYD
$64.47544
1 LITAS(LITAS) uz ISK
kr39.1414

LITAS resurss

Dziļākai izpratnei par LITAS, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā LITAS vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par LITAS

Kāda ir LITAS (LITAS) vērtība šodien?
Reāllaika LITAS cena USD ir 0.3082 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LITAS uz USD cena?
Pašreizējā LITAS uz USD cena ir $ 0.3082. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir LITAS tirgus maksimums?
LITAS tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LITAS apjoms apgrozībā?
LITAS apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija LITAS vēsturiski augstākā cena?
LITAS sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija LITAS vēsturiski zemākā cena?
LITAS sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir LITAS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LITAS tirdzniecības apjoms ir $ 137.32K USD.
Vai LITAS šogad kāps augstāk?
LITAS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LITAS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:56 (UTC+8)

LITAS (LITAS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

LITAS uz USD kalkulators

Summa

LITAS
LITAS
USD
USD

1 LITAS = 0.3081 USD

Tirgot LITAS

LITAS/USDT
$0.3073
$0.3073$0.3073
-4.10%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,778.43
$100,778.43$100,778.43

-2.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.28
$3,200.28$3,200.28

-8.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.68
$153.68$153.68

-4.83%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1767
$2.1767$2.1767

-4.61%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,778.43
$100,778.43$100,778.43

-2.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.28
$3,200.28$3,200.28

-8.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.68
$153.68$153.68

-4.83%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1767
$2.1767$2.1767

-4.61%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15984
$0.15984$0.15984

-2.49%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0805
$2.0805$2.0805

+1,287.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17300
$0.17300$0.17300

+1,027.77%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000263
$0.0000000000000000000000000263$0.0000000000000000000000000263

+281.15%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000223
$0.000000000223$0.000000000223

+159.30%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%