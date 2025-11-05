BiržaDEX+
Reāllaika LINEA cena šodien ir 0.01097 USD. Seko līdzi reāllaika LINEA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LINEA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LINEA

LINEA Cenas informācija

Kas ir LINEA

LINEA Tehniskais dokuments

LINEA Oficiālā tīmekļa vietne

LINEA Tokenomika

LINEA Cenas prognoze

LINEA Vēsture

LINEA iegādes rokasgrāmata

LINEA uz bezseguma valūtu konvertētājs

LINEA Tūlītējie darījumi

LINEA USDT-M Futures

LINEA logotips

LINEA kurss(LINEA)

1 LINEA uz USD reāllaika cena:

$0.01096
-4.02%1D
USD
LINEA (LINEA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:42 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0103
24h zemākā
$ 0.01213
24h augstākā

$ 0.0103
$ 0.01213
$ 0.04657278430753583
$ 0.007196492054667389
+2.23%

-4.02%

-19.76%

-19.76%

LINEA (LINEA) reāllaika cena ir $ 0.01097. Pēdējo 24 stundu laikā LINEA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0103 līdz augstākajai $ 0.01213, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LINEA visu laiku augstākā cena ir $ 0.04657278430753583, savukārt zemākā - $ 0.007196492054667389.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LINEA ir mainījies par +2.23% pēdējā stundā, par -4.02% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

LINEA (LINEA) tirgus informācija

No.180

$ 169.84M
$ 2.78M
$ 789.95M
15.48B
72,009,990,000
72,009,990,000
21.50%

0.01%

LINEA

Pašreizējais LINEA tirgus maksimums ir $ 169.84M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 2.78M. LINEA apjoms apgrozībā ir 15.48B ar kopējo apjomu 72009990000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 789.95M.

LINEA (LINEA) cenas vēsture USD

Seko LINEA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000459-4.02%
30 dienas$ -0.0158-59.03%
60 dienas$ +0.00597+119.40%
90 dienas$ +0.00597+119.40%
LINEA Cenas izmaiņas šodien

Šodien LINEA cena mainījās par $ -0.000459 (-4.02%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

LINEA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0158 (-59.03%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

LINEA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LINEA piedzīvoja izmaiņas $ +0.00597 (+119.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

LINEA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00597 (+119.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu LINEA (LINEA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati LINEA cenas vēstures lapu.

Kas ir LINEA (LINEA)?

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu LINEA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LINEA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par LINEA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu LINEA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

LINEA cenas prognoze (USD)

Kāda būs LINEA (LINEA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu LINEA (LINEA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa LINEA prognozes.

Apskati LINEA cenas prognozi!

LINEA (LINEA) tokenomika

LINEA (LINEA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LINEA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties LINEA (LINEA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties LINEA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties LINEA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LINEA uz vietējām valūtām

1 LINEA(LINEA) uz VND
288.67555
1 LINEA(LINEA) uz AUD
A$0.0168938
1 LINEA(LINEA) uz GBP
0.0083372
1 LINEA(LINEA) uz EUR
0.0095439
1 LINEA(LINEA) uz USD
$0.01097
1 LINEA(LINEA) uz MYR
RM0.0459643
1 LINEA(LINEA) uz TRY
0.4615079
1 LINEA(LINEA) uz JPY
¥1.67841
1 LINEA(LINEA) uz ARS
ARS$15.9911884
1 LINEA(LINEA) uz RUB
0.8884603
1 LINEA(LINEA) uz INR
0.9733681
1 LINEA(LINEA) uz IDR
Rp182.8332602
1 LINEA(LINEA) uz PHP
0.6433905
1 LINEA(LINEA) uz EGP
￡E.0.5189907
1 LINEA(LINEA) uz BRL
R$0.059238
1 LINEA(LINEA) uz CAD
C$0.0154677
1 LINEA(LINEA) uz BDT
1.337243
1 LINEA(LINEA) uz NGN
15.82971
1 LINEA(LINEA) uz COP
$42.35517
1 LINEA(LINEA) uz ZAR
R.0.1924138
1 LINEA(LINEA) uz UAH
0.4616176
1 LINEA(LINEA) uz TZS
T.Sh.27.0196585
1 LINEA(LINEA) uz VES
Bs2.44631
1 LINEA(LINEA) uz CLP
$10.37762
1 LINEA(LINEA) uz PKR
Rs3.1014384
1 LINEA(LINEA) uz KZT
5.749377
1 LINEA(LINEA) uz THB
฿0.3574026
1 LINEA(LINEA) uz TWD
NT$0.3391924
1 LINEA(LINEA) uz AED
د.إ0.0402599
1 LINEA(LINEA) uz CHF
Fr0.0088857
1 LINEA(LINEA) uz HKD
HK$0.0852369
1 LINEA(LINEA) uz AMD
֏4.1965735
1 LINEA(LINEA) uz MAD
.د.م0.1021307
1 LINEA(LINEA) uz MXN
$0.2050293
1 LINEA(LINEA) uz SAR
ريال0.0411375
1 LINEA(LINEA) uz ETB
Br1.6742414
1 LINEA(LINEA) uz KES
KSh1.4172143
1 LINEA(LINEA) uz JOD
د.أ0.00777773
1 LINEA(LINEA) uz PLN
0.0406987
1 LINEA(LINEA) uz RON
лв0.0484874
1 LINEA(LINEA) uz SEK
kr0.1050926
1 LINEA(LINEA) uz BGN
лв0.018649
1 LINEA(LINEA) uz HUF
Ft3.7098346
1 LINEA(LINEA) uz CZK
0.2330028
1 LINEA(LINEA) uz KWD
د.ك0.00336779
1 LINEA(LINEA) uz ILS
0.0357622
1 LINEA(LINEA) uz BOB
Bs0.0758027
1 LINEA(LINEA) uz AZN
0.018649
1 LINEA(LINEA) uz TJS
SM0.1011434
1 LINEA(LINEA) uz GEL
0.0298384
1 LINEA(LINEA) uz AOA
Kz10.0549923
1 LINEA(LINEA) uz BHD
.د.ب0.00413569
1 LINEA(LINEA) uz BMD
$0.01097
1 LINEA(LINEA) uz DKK
kr0.071305
1 LINEA(LINEA) uz HNL
L0.2889498
1 LINEA(LINEA) uz MUR
0.503523
1 LINEA(LINEA) uz NAD
$0.1898907
1 LINEA(LINEA) uz NOK
kr0.1121134
1 LINEA(LINEA) uz NZD
$0.0193072
1 LINEA(LINEA) uz PAB
B/.0.01097
1 LINEA(LINEA) uz PGK
K0.0461837
1 LINEA(LINEA) uz QAR
ر.ق0.0399308
1 LINEA(LINEA) uz RSD
дин.1.1199273
1 LINEA(LINEA) uz UZS
soʻm132.1686443
1 LINEA(LINEA) uz ALL
L0.9226867
1 LINEA(LINEA) uz ANG
ƒ0.0196363
1 LINEA(LINEA) uz AWG
ƒ0.0196363
1 LINEA(LINEA) uz BBD
$0.02194
1 LINEA(LINEA) uz BAM
KM0.018649
1 LINEA(LINEA) uz BIF
Fr32.35053
1 LINEA(LINEA) uz BND
$0.014261
1 LINEA(LINEA) uz BSD
$0.01097
1 LINEA(LINEA) uz JMD
$1.7610141
1 LINEA(LINEA) uz KHR
44.0561782
1 LINEA(LINEA) uz KMF
Fr4.67322
1 LINEA(LINEA) uz LAK
238.4782561
1 LINEA(LINEA) uz LKR
රු3.3434366
1 LINEA(LINEA) uz MDL
L0.1858318
1 LINEA(LINEA) uz MGA
Ar49.192771
1 LINEA(LINEA) uz MOP
P0.08776
1 LINEA(LINEA) uz MVR
0.168938
1 LINEA(LINEA) uz MWK
MK19.0451267
1 LINEA(LINEA) uz MZN
MT0.7015315
1 LINEA(LINEA) uz NPR
रु1.5562042
1 LINEA(LINEA) uz PYG
77.79924
1 LINEA(LINEA) uz RWF
Fr15.89553
1 LINEA(LINEA) uz SBD
$0.0902831
1 LINEA(LINEA) uz SCR
0.1554449
1 LINEA(LINEA) uz SRD
$0.422345
1 LINEA(LINEA) uz SVC
$0.0959875
1 LINEA(LINEA) uz SZL
L0.1898907
1 LINEA(LINEA) uz TMT
m0.0385047
1 LINEA(LINEA) uz TND
د.ت0.03217501
1 LINEA(LINEA) uz TTD
$0.0743766
1 LINEA(LINEA) uz UGX
Sh38.21948
1 LINEA(LINEA) uz XAF
Fr6.26387
1 LINEA(LINEA) uz XCD
$0.029619
1 LINEA(LINEA) uz XOF
Fr6.26387
1 LINEA(LINEA) uz XPF
Fr1.12991
1 LINEA(LINEA) uz BWP
P0.148095
1 LINEA(LINEA) uz BZD
$0.0220497
1 LINEA(LINEA) uz CVE
$1.0571789
1 LINEA(LINEA) uz DJF
Fr1.94169
1 LINEA(LINEA) uz DOP
$0.7048225
1 LINEA(LINEA) uz DZD
د.ج1.4352051
1 LINEA(LINEA) uz FJD
$0.0250116
1 LINEA(LINEA) uz GNF
Fr95.38415
1 LINEA(LINEA) uz GTQ
Q0.0840302
1 LINEA(LINEA) uz GYD
$2.294924
1 LINEA(LINEA) uz ISK
kr1.39319

LINEA resurss

Dziļākai izpratnei par LINEA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā LINEA vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par LINEA

Kāda ir LINEA (LINEA) vērtība šodien?
Reāllaika LINEA cena USD ir 0.01097 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LINEA uz USD cena?
Pašreizējā LINEA uz USD cena ir $ 0.01097. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir LINEA tirgus maksimums?
LINEA tirgus maksimums ir $ 169.84M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LINEA apjoms apgrozībā?
LINEA apjoms apgrozībā ir 15.48B USD.
Kāda bija LINEA vēsturiski augstākā cena?
LINEA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04657278430753583 USD apmērā.
Kāda bija LINEA vēsturiski zemākā cena?
LINEA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.007196492054667389 USD.
Kāds ir LINEA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LINEA tirdzniecības apjoms ir $ 2.78M USD.
Vai LINEA šogad kāps augstāk?
LINEA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LINEA cenas prognozi dziļākai analīzei.
LINEA (LINEA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

LINEA uz USD kalkulators

Summa

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01097 USD

Tirgot LINEA

LINEA/USDC
$0.01097
$0.01097$0.01097
-4.10%
LINEA/USDT
$0.01096
$0.01096$0.01096
-4.10%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

