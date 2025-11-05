BiržaDEX+
Reāllaika Line Protocol cena šodien ir 0.0000115 USD. Seko līdzi reāllaika LINE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LINE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LINE

LINE Cenas informācija

Kas ir LINE

LINE Tehniskais dokuments

LINE Oficiālā tīmekļa vietne

LINE Tokenomika

LINE Cenas prognoze

LINE Vēsture

LINE iegādes rokasgrāmata

LINE uz bezseguma valūtu konvertētājs

LINE Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Line Protocol logotips

Line Protocol kurss(LINE)

1 LINE uz USD reāllaika cena:

$0.0000115
-2.54%1D
USD
Line Protocol (LINE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:35 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000114
24h zemākā
$ 0.0000187
$ 0.0000187
24h augstākā

$ 0.0000114

$ 0.0000187

--

--

0.00%

-2.54%

+1.76%

+1.76%

Line Protocol (LINE) reāllaika cena ir $ 0.0000115. Pēdējo 24 stundu laikā LINE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000114 līdz augstākajai $ 0.0000187, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LINE visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LINE ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -2.54% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Line Protocol (LINE) tirgus informācija

--

$ 144.07
$ 144.07

$ 5.75K
$ 5.75K

--

500,000,000
500,000,000

BASE

Pašreizējais Line Protocol tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 144.07. LINE apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 500000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.75K.

Line Protocol (LINE) cenas vēsture USD

Seko Line Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000003-2.54%
30 dienas$ -0.000018-61.02%
60 dienas$ -0.0029585-99.62%
90 dienas$ -0.0349885-99.97%
Line Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien LINE cena mainījās par $ -0.0000003 (-2.54%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Line Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000018 (-61.02%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Line Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LINE piedzīvoja izmaiņas $ -0.0029585 (-99.62%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Line Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0349885 (-99.97%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Line Protocol (LINE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Line Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir Line Protocol (LINE)?

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Line Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LINE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Line Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Line Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Line Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Line Protocol (LINE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Line Protocol (LINE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Line Protocol prognozes.

Apskati Line Protocol cenas prognozi!

Line Protocol (LINE) tokenomika

Line Protocol (LINE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LINE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Line Protocol (LINE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Line Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Line Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LINE uz vietējām valūtām

Line Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par Line Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Line Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Line Protocol

Kāda ir Line Protocol (LINE) vērtība šodien?
Reāllaika LINE cena USD ir 0.0000115 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LINE uz USD cena?
Pašreizējā LINE uz USD cena ir $ 0.0000115. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Line Protocol tirgus maksimums?
LINE tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LINE apjoms apgrozībā?
LINE apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija LINE vēsturiski augstākā cena?
LINE sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija LINE vēsturiski zemākā cena?
LINE sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir LINE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LINE tirdzniecības apjoms ir $ 144.07 USD.
Vai LINE šogad kāps augstāk?
LINE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LINE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:35 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

