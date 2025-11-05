BiržaDEX+
Papildinformācija par LIGHT1

LIGHT1 Cenas informācija

Kas ir LIGHT1

LIGHT1 Tehniskais dokuments

LIGHT1 Oficiālā tīmekļa vietne

LIGHT1 Tokenomika

LIGHT1 Cenas prognoze

LIGHT1 Vēsture

LIGHT1 iegādes rokasgrāmata

LIGHT1 uz bezseguma valūtu konvertētājs

LIGHT1 Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Light logotips

Light kurss(LIGHT1)

1 LIGHT1 uz USD reāllaika cena:

$0.00749
+14.82%1D
USD
Light (LIGHT1) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:30 (UTC+8)

Light (LIGHT1) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0065
24h zemākā
$ 0.00855
24h augstākā

$ 0.0065
$ 0.00855
$ 1.2978436058017955
$ 0.00819765213070406
+0.30%

+14.82%

-44.56%

-44.56%

Light (LIGHT1) reāllaika cena ir $ 0.007485. Pēdējo 24 stundu laikā LIGHT1 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0065 līdz augstākajai $ 0.00855, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LIGHT1 visu laiku augstākā cena ir $ 1.2978436058017955, savukārt zemākā - $ 0.00819765213070406.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LIGHT1 ir mainījies par +0.30% pēdējā stundā, par +14.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -44.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Light (LIGHT1) tirgus informācija

No.1472

$ 3.91M
$ 56.41K
$ 7.49M
521.96M
1,000,000,000
942,364,981.0953377
52.19%

SOL

Pašreizējais Light tirgus maksimums ir $ 3.91M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.41K. LIGHT1 apjoms apgrozībā ir 521.96M ar kopējo apjomu 942364981.0953377. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.49M.

Light (LIGHT1) cenas vēsture USD

Seko Light cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00096675+14.82%
30 dienas$ -0.011405-60.38%
60 dienas$ -0.029725-79.89%
90 dienas$ -0.042515-85.03%
Light Cenas izmaiņas šodien

Šodien LIGHT1 cena mainījās par $ +0.00096675 (+14.82%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Light 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.011405 (-60.38%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Light 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LIGHT1 piedzīvoja izmaiņas $ -0.029725 (-79.89%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Light 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.042515 (-85.03%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Light (LIGHT1) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Light cenas vēstures lapu.

Kas ir Light (LIGHT1)?

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Light ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Light ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LIGHT1 steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Light mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Light pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Light cenas prognoze (USD)

Kāda būs Light (LIGHT1) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Light (LIGHT1) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Light prognozes.

Apskati Light cenas prognozi!

Light (LIGHT1) tokenomika

Light (LIGHT1) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LIGHT1 tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Light (LIGHT1)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Light? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Light MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LIGHT1 uz vietējām valūtām

1 Light(LIGHT1) uz VND
196.967775
1 Light(LIGHT1) uz AUD
A$0.0115269
1 Light(LIGHT1) uz GBP
0.0056886
1 Light(LIGHT1) uz EUR
0.00651195
1 Light(LIGHT1) uz USD
$0.007485
1 Light(LIGHT1) uz MYR
RM0.03136215
1 Light(LIGHT1) uz TRY
0.31489395
1 Light(LIGHT1) uz JPY
¥1.145205
1 Light(LIGHT1) uz ARS
ARS$10.9110342
1 Light(LIGHT1) uz RUB
0.60621015
1 Light(LIGHT1) uz INR
0.66414405
1 Light(LIGHT1) uz IDR
Rp124.7499501
1 Light(LIGHT1) uz PHP
0.43899525
1 Light(LIGHT1) uz EGP
￡E.0.35411535
1 Light(LIGHT1) uz BRL
R$0.040419
1 Light(LIGHT1) uz CAD
C$0.01055385
1 Light(LIGHT1) uz BDT
0.9124215
1 Light(LIGHT1) uz NGN
10.800855
1 Light(LIGHT1) uz COP
$28.899585
1 Light(LIGHT1) uz ZAR
R.0.1312869
1 Light(LIGHT1) uz UAH
0.3149688
1 Light(LIGHT1) uz TZS
T.Sh.18.43592925
1 Light(LIGHT1) uz VES
Bs1.669155
1 Light(LIGHT1) uz CLP
$7.08081
1 Light(LIGHT1) uz PKR
Rs2.1161592
1 Light(LIGHT1) uz KZT
3.9228885
1 Light(LIGHT1) uz THB
฿0.2438613
1 Light(LIGHT1) uz TWD
NT$0.2314362
1 Light(LIGHT1) uz AED
د.إ0.02746995
1 Light(LIGHT1) uz CHF
Fr0.00606285
1 Light(LIGHT1) uz HKD
HK$0.05815845
1 Light(LIGHT1) uz AMD
֏2.86338675
1 Light(LIGHT1) uz MAD
.د.م0.06968535
1 Light(LIGHT1) uz MXN
$0.13989465
1 Light(LIGHT1) uz SAR
ريال0.02806875
1 Light(LIGHT1) uz ETB
Br1.1423607
1 Light(LIGHT1) uz KES
KSh0.96698715
1 Light(LIGHT1) uz JOD
د.أ0.005306865
1 Light(LIGHT1) uz PLN
0.02776935
1 Light(LIGHT1) uz RON
лв0.0330837
1 Light(LIGHT1) uz SEK
kr0.0717063
1 Light(LIGHT1) uz BGN
лв0.0127245
1 Light(LIGHT1) uz HUF
Ft2.5312773
1 Light(LIGHT1) uz CZK
0.1589814
1 Light(LIGHT1) uz KWD
د.ك0.002297895
1 Light(LIGHT1) uz ILS
0.0244011
1 Light(LIGHT1) uz BOB
Bs0.05172135
1 Light(LIGHT1) uz AZN
0.0127245
1 Light(LIGHT1) uz TJS
SM0.0690117
1 Light(LIGHT1) uz GEL
0.0203592
1 Light(LIGHT1) uz AOA
Kz6.86067615
1 Light(LIGHT1) uz BHD
.د.ب0.002821845
1 Light(LIGHT1) uz BMD
$0.007485
1 Light(LIGHT1) uz DKK
kr0.0486525
1 Light(LIGHT1) uz HNL
L0.1971549
1 Light(LIGHT1) uz MUR
0.3435615
1 Light(LIGHT1) uz NAD
$0.12956535
1 Light(LIGHT1) uz NOK
kr0.0764967
1 Light(LIGHT1) uz NZD
$0.0131736
1 Light(LIGHT1) uz PAB
B/.0.007485
1 Light(LIGHT1) uz PGK
K0.03151185
1 Light(LIGHT1) uz QAR
ر.ق0.0272454
1 Light(LIGHT1) uz RSD
дин.0.76414365
1 Light(LIGHT1) uz UZS
soʻm90.18070215
1 Light(LIGHT1) uz ALL
L0.62956335
1 Light(LIGHT1) uz ANG
ƒ0.01339815
1 Light(LIGHT1) uz AWG
ƒ0.01339815
1 Light(LIGHT1) uz BBD
$0.01497
1 Light(LIGHT1) uz BAM
KM0.0127245
1 Light(LIGHT1) uz BIF
Fr22.073265
1 Light(LIGHT1) uz BND
$0.0097305
1 Light(LIGHT1) uz BSD
$0.007485
1 Light(LIGHT1) uz JMD
$1.20156705
1 Light(LIGHT1) uz KHR
30.0602091
1 Light(LIGHT1) uz KMF
Fr3.18861
1 Light(LIGHT1) uz LAK
162.71738805
1 Light(LIGHT1) uz LKR
රු2.2812783
1 Light(LIGHT1) uz MDL
L0.1267959
1 Light(LIGHT1) uz MGA
Ar33.5649855
1 Light(LIGHT1) uz MOP
P0.05988
1 Light(LIGHT1) uz MVR
0.115269
1 Light(LIGHT1) uz MWK
MK12.99478335
1 Light(LIGHT1) uz MZN
MT0.47866575
1 Light(LIGHT1) uz NPR
रु1.0618221
1 Light(LIGHT1) uz PYG
53.08362
1 Light(LIGHT1) uz RWF
Fr10.845765
1 Light(LIGHT1) uz SBD
$0.06160155
1 Light(LIGHT1) uz SCR
0.10606245
1 Light(LIGHT1) uz SRD
$0.2881725
1 Light(LIGHT1) uz SVC
$0.06549375
1 Light(LIGHT1) uz SZL
L0.12956535
1 Light(LIGHT1) uz TMT
m0.02627235
1 Light(LIGHT1) uz TND
د.ت0.021953505
1 Light(LIGHT1) uz TTD
$0.0507483
1 Light(LIGHT1) uz UGX
Sh26.07774
1 Light(LIGHT1) uz XAF
Fr4.273935
1 Light(LIGHT1) uz XCD
$0.0202095
1 Light(LIGHT1) uz XOF
Fr4.273935
1 Light(LIGHT1) uz XPF
Fr0.770955
1 Light(LIGHT1) uz BWP
P0.1010475
1 Light(LIGHT1) uz BZD
$0.01504485
1 Light(LIGHT1) uz CVE
$0.72132945
1 Light(LIGHT1) uz DJF
Fr1.324845
1 Light(LIGHT1) uz DOP
$0.48091125
1 Light(LIGHT1) uz DZD
د.ج0.97926255
1 Light(LIGHT1) uz FJD
$0.0170658
1 Light(LIGHT1) uz GNF
Fr65.082075
1 Light(LIGHT1) uz GTQ
Q0.0573351
1 Light(LIGHT1) uz GYD
$1.565862
1 Light(LIGHT1) uz ISK
kr0.950595

Light resurss

Dziļākai izpratnei par Light, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Light vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Light

Kāda ir Light (LIGHT1) vērtība šodien?
Reāllaika LIGHT1 cena USD ir 0.007485 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LIGHT1 uz USD cena?
Pašreizējā LIGHT1 uz USD cena ir $ 0.007485. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Light tirgus maksimums?
LIGHT1 tirgus maksimums ir $ 3.91M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LIGHT1 apjoms apgrozībā?
LIGHT1 apjoms apgrozībā ir 521.96M USD.
Kāda bija LIGHT1 vēsturiski augstākā cena?
LIGHT1 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.2978436058017955 USD apmērā.
Kāda bija LIGHT1 vēsturiski zemākā cena?
LIGHT1 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00819765213070406 USD.
Kāds ir LIGHT1 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LIGHT1 tirdzniecības apjoms ir $ 56.41K USD.
Vai LIGHT1 šogad kāps augstāk?
LIGHT1 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LIGHT1 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:30 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

LIGHT1 uz USD kalkulators

Summa

LIGHT1
LIGHT1
USD
USD

1 LIGHT1 = 0.007485 USD

Tirgot LIGHT1

LIGHT1/USDT
$0.00749
+14.80%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

