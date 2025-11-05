BiržaDEX+
Reāllaika Bitlight Labs cena šodien ir 1.4836 USD. Seko līdzi reāllaika LIGHT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIGHT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LIGHT

LIGHT Cenas informācija

Kas ir LIGHT

LIGHT Tehniskais dokuments

LIGHT Oficiālā tīmekļa vietne

LIGHT Tokenomika

LIGHT Cenas prognoze

LIGHT Vēsture

LIGHT iegādes rokasgrāmata

LIGHT uz bezseguma valūtu konvertētājs

LIGHT Tūlītējie darījumi

LIGHT USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bitlight Labs logotips

Bitlight Labs kurss(LIGHT)

1 LIGHT uz USD reāllaika cena:

$1.4842
$1.4842$1.4842
+2.59%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:23 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.397
$ 1.397$ 1.397
24h zemākā
$ 1.5209
$ 1.5209$ 1.5209
24h augstākā

$ 1.397
$ 1.397$ 1.397

$ 1.5209
$ 1.5209$ 1.5209

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

+2.51%

+2.59%

-27.82%

-27.82%

Bitlight Labs (LIGHT) reāllaika cena ir $ 1.4836. Pēdējo 24 stundu laikā LIGHT tika tirgots robežās no zemākās $ 1.397 līdz augstākajai $ 1.5209, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LIGHT visu laiku augstākā cena ir $ 2.619557835411834, savukārt zemākā - $ 0.5392876430024418.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LIGHT ir mainījies par +2.51% pēdējā stundā, par +2.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bitlight Labs (LIGHT) tirgus informācija

No.393

$ 63.88M
$ 63.88M$ 63.88M

$ 105.76K
$ 105.76K$ 105.76K

$ 623.11M
$ 623.11M$ 623.11M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

Pašreizējais Bitlight Labs tirgus maksimums ir $ 63.88M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 105.76K. LIGHT apjoms apgrozībā ir 43.06M ar kopējo apjomu 420000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 623.11M.

Bitlight Labs (LIGHT) cenas vēsture USD

Seko Bitlight Labs cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.03747+2.59%
30 dienas$ +0.6452+76.95%
60 dienas$ +1.3836+1,383.60%
90 dienas$ +1.3836+1,383.60%
Bitlight Labs Cenas izmaiņas šodien

Šodien LIGHT cena mainījās par $ +0.03747 (+2.59%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Bitlight Labs 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.6452 (+76.95%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Bitlight Labs 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LIGHT piedzīvoja izmaiņas $ +1.3836 (+1,383.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Bitlight Labs 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +1.3836 (+1,383.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Bitlight Labs (LIGHT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Bitlight Labs cenas vēstures lapu.

Kas ir Bitlight Labs (LIGHT)?

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Bitlight Labs ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LIGHT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Bitlight Labs mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Bitlight Labs pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Bitlight Labs cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bitlight Labs (LIGHT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bitlight Labs (LIGHT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bitlight Labs prognozes.

Apskati Bitlight Labs cenas prognozi!

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomika

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LIGHT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Bitlight Labs (LIGHT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Bitlight Labs? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Bitlight Labs MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LIGHT uz vietējām valūtām

1 Bitlight Labs(LIGHT) uz VND
39,040.934
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz AUD
A$2.284744
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz GBP
1.127536
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz EUR
1.290732
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz USD
$1.4836
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MYR
RM6.216284
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz TRY
62.415052
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz JPY
¥226.9908
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz ARS
ARS$2,162.673392
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz RUB
120.156764
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz INR
131.639828
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz IDR
Rp24,726.656776
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz PHP
87.01314
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz EGP
￡E.70.189116
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BRL
R$8.01144
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz CAD
C$2.091876
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BDT
180.85084
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz NGN
2,140.8348
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz COP
$5,728.1796
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz ZAR
R.26.022344
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz UAH
62.429888
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz TZS
T.Sh.3,654.18098
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz VES
Bs330.8428
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz CLP
$1,403.4856
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz PKR
Rs419.443392
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz KZT
777.55476
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz THB
฿48.335688
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz TWD
NT$45.872912
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz AED
د.إ5.444812
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz CHF
Fr1.201716
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz HKD
HK$11.527572
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz AMD
֏567.55118
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MAD
.د.م13.812316
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MXN
$27.728484
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz SAR
ريال5.5635
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz ETB
Br226.427032
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz KES
KSh191.666284
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz JOD
د.أ1.0518724
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz PLN
5.504156
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz RON
лв6.557512
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz SEK
kr14.212888
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BGN
лв2.52212
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz HUF
Ft501.723848
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz CZK
31.511664
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz KWD
د.ك0.4554652
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz ILS
4.836536
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BOB
Bs10.251676
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz AZN
2.52212
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz TJS
SM13.678792
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz GEL
4.035392
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz AOA
Kz1,359.852924
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BHD
.د.ب0.5593172
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BMD
$1.4836
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz DKK
kr9.6434
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz HNL
L39.078024
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MUR
68.09724
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz NAD
$25.681116
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz NOK
kr15.162392
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz NZD
$2.611136
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz PAB
B/.1.4836
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz PGK
K6.245956
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz QAR
ر.ق5.400304
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz RSD
дин.151.460724
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz UZS
soʻm17,874.694684
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz ALL
L124.785596
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz ANG
ƒ2.655644
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz AWG
ƒ2.655644
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BBD
$2.9672
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BAM
KM2.52212
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BIF
Fr4,375.1364
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BND
$1.92868
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BSD
$1.4836
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz JMD
$238.162308
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz KHR
5,958.226616
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz KMF
Fr632.0136
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz LAK
32,252.173268
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz LKR
රු452.171608
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MDL
L25.132184
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MGA
Ar6,652.90748
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MOP
P11.8688
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MVR
22.84744
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MWK
MK2,575.692796
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz MZN
MT94.87622
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz NPR
रु210.463496
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz PYG
10,521.6912
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz RWF
Fr2,149.7364
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz SBD
$12.210028
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz SCR
21.022612
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz SRD
$57.1186
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz SVC
$12.9815
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz SZL
L25.681116
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz TMT
m5.207436
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz TND
د.ت4.3513988
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz TTD
$10.058808
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz UGX
Sh5,168.8624
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz XAF
Fr847.1356
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz XCD
$4.00572
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz XOF
Fr847.1356
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz XPF
Fr152.8108
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BWP
P20.0286
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz BZD
$2.982036
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz CVE
$142.974532
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz DJF
Fr262.5972
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz DOP
$95.3213
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz DZD
د.ج194.099388
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz FJD
$3.382608
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz GNF
Fr12,899.902
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz GTQ
Q11.364376
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz GYD
$310.36912
1 Bitlight Labs(LIGHT) uz ISK
kr188.4172

Bitlight Labs resurss

Dziļākai izpratnei par Bitlight Labs, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Bitlight Labs vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Bitlight Labs

Kāda ir Bitlight Labs (LIGHT) vērtība šodien?
Reāllaika LIGHT cena USD ir 1.4836 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LIGHT uz USD cena?
Pašreizējā LIGHT uz USD cena ir $ 1.4836. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bitlight Labs tirgus maksimums?
LIGHT tirgus maksimums ir $ 63.88M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LIGHT apjoms apgrozībā?
LIGHT apjoms apgrozībā ir 43.06M USD.
Kāda bija LIGHT vēsturiski augstākā cena?
LIGHT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.619557835411834 USD apmērā.
Kāda bija LIGHT vēsturiski zemākā cena?
LIGHT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.5392876430024418 USD.
Kāds ir LIGHT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LIGHT tirdzniecības apjoms ir $ 105.76K USD.
Vai LIGHT šogad kāps augstāk?
LIGHT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LIGHT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:23 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

LIGHT uz USD kalkulators

Summa

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.4836 USD

Tirgot LIGHT

LIGHT/USDT
$1.4842
$1.4842$1.4842
+2.56%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

