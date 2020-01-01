Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomika

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Torch of Liberty (LIBERTY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Torch of Liberty (LIBERTY) informācija

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://torchofliberty.global/
Bloku pārlūks:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 75.08M
$ 75.08M$ 75.08M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 75.08M
$ 75.08M$ 75.08M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.14789
$ 0.14789$ 0.14789
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658$ 0.014208785126696658
Pašreizējā cena:
$ 0.07508
$ 0.07508$ 0.07508

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LIBERTY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LIBERTY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LIBERTY tokenomiku, uzzini LIBERTY tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.