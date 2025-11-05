BiržaDEX+
Reāllaika Lifeform cena šodien ir 0.0062 USD. Seko līdzi reāllaika LFT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LFT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LFT

LFT Cenas informācija

Kas ir LFT

LFT Tehniskais dokuments

LFT Oficiālā tīmekļa vietne

LFT Tokenomika

LFT Cenas prognoze

LFT Vēsture

LFT iegādes rokasgrāmata

LFT uz bezseguma valūtu konvertētājs

LFT Tūlītējie darījumi

LFT USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Lifeform logotips

Lifeform kurss(LFT)

1 LFT uz USD reāllaika cena:

$0.0062
$0.0062$0.0062
0.00%1D
USD
Lifeform (LFT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:16 (UTC+8)

Lifeform (LFT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0062
$ 0.0062$ 0.0062
24h zemākā
$ 0.00623
$ 0.00623$ 0.00623
24h augstākā

$ 0.0062
$ 0.0062$ 0.0062

$ 0.00623
$ 0.00623$ 0.00623

$ 0.5833313380234302
$ 0.5833313380234302$ 0.5833313380234302

$ 0.005437372504690078
$ 0.005437372504690078$ 0.005437372504690078

0.00%

0.00%

-0.17%

-0.17%

Lifeform (LFT) reāllaika cena ir $ 0.0062. Pēdējo 24 stundu laikā LFT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0062 līdz augstākajai $ 0.00623, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LFT visu laiku augstākā cena ir $ 0.5833313380234302, savukārt zemākā - $ 0.005437372504690078.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LFT ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lifeform (LFT) tirgus informācija

No.4495

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.67K
$ 21.67K$ 21.67K

$ 6.20M
$ 6.20M$ 6.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Pašreizējais Lifeform tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 21.67K. LFT apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.20M.

Lifeform (LFT) cenas vēsture USD

Seko Lifeform cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.000115-1.83%
60 dienas$ +0.0032+106.66%
90 dienas$ +0.0032+106.66%
Lifeform Cenas izmaiņas šodien

Šodien LFT cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Lifeform 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000115 (-1.83%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Lifeform 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LFT piedzīvoja izmaiņas $ +0.0032 (+106.66%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Lifeform 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0032 (+106.66%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Lifeform (LFT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Lifeform cenas vēstures lapu.

Kas ir Lifeform (LFT)?

Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.

Lifeform ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Lifeform ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LFT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Lifeform mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Lifeform pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Lifeform cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lifeform (LFT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lifeform (LFT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lifeform prognozes.

Apskati Lifeform cenas prognozi!

Lifeform (LFT) tokenomika

Lifeform (LFT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LFT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Lifeform (LFT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Lifeform? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Lifeform MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Lifeform resurss

Dziļākai izpratnei par Lifeform, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Lifeform vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Lifeform

Kāda ir Lifeform (LFT) vērtība šodien?
Reāllaika LFT cena USD ir 0.0062 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LFT uz USD cena?
Pašreizējā LFT uz USD cena ir $ 0.0062. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lifeform tirgus maksimums?
LFT tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LFT apjoms apgrozībā?
LFT apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija LFT vēsturiski augstākā cena?
LFT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.5833313380234302 USD apmērā.
Kāda bija LFT vēsturiski zemākā cena?
LFT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.005437372504690078 USD.
Kāds ir LFT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LFT tirdzniecības apjoms ir $ 21.67K USD.
Vai LFT šogad kāps augstāk?
LFT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LFT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Lifeform (LFT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

LFT uz USD kalkulators

Summa

LFT
LFT
USD
USD

1 LFT = 0.0062 USD

Tirgot LFT

LFT/USDT
$0.0062
$0.0062$0.0062
0.00%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

