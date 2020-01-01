Lido DAO (LDO) tokenomika

Lido DAO (LDO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Lido DAO (LDO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Lido DAO (LDO) informācija

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://lido.fi/
Tehniskais dokuments:
https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p

Lido DAO (LDO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Lido DAO (LDO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 895.80M
$ 895.80M$ 895.80M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
Visu laiku augstākā cena:
$ 8.115
$ 8.115$ 8.115
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.4060299707730653
$ 0.4060299707730653$ 0.4060299707730653
Pašreizējā cena:
$ 1.1906
$ 1.1906$ 1.1906

Lido DAO (LDO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Lido DAO (LDO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LDO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LDO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LDO tokenomiku, uzzini LDO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties LDO

Vēlies iekļaut Lido DAO (LDO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas LDO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Lido DAO (LDO) cenas vēsture

LDO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

LDO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LDO? Mūsu LDO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.