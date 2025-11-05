BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika LightningBitcoin cena šodien ir 0.04941 USD. Seko līdzi reāllaika LBTC1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LBTC1 cenas tendenci MEXC.Reāllaika LightningBitcoin cena šodien ir 0.04941 USD. Seko līdzi reāllaika LBTC1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LBTC1 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LBTC1

LBTC1 Cenas informācija

Kas ir LBTC1

LBTC1 Tehniskais dokuments

LBTC1 Oficiālā tīmekļa vietne

LBTC1 Tokenomika

LBTC1 Cenas prognoze

LBTC1 Vēsture

LBTC1 iegādes rokasgrāmata

LBTC1 uz bezseguma valūtu konvertētājs

LBTC1 Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

LightningBitcoin logotips

LightningBitcoin kurss(LBTC1)

1 LBTC1 uz USD reāllaika cena:

$0.04941
$0.04941$0.04941
+0.52%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:09 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.046
$ 0.046$ 0.046
24h zemākā
$ 0.05259
$ 0.05259$ 0.05259
24h augstākā

$ 0.046
$ 0.046$ 0.046

$ 0.05259
$ 0.05259$ 0.05259

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

+0.38%

+0.52%

+1.93%

+1.93%

LightningBitcoin (LBTC1) reāllaika cena ir $ 0.04941. Pēdējo 24 stundu laikā LBTC1 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.046 līdz augstākajai $ 0.05259, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LBTC1 visu laiku augstākā cena ir $ 1,037.530029296875, savukārt zemākā - $ 0.05135513457072038.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LBTC1 ir mainījies par +0.38% pēdējā stundā, par +0.52% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.93% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

LightningBitcoin (LBTC1) tirgus informācija

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.50K
$ 57.50K$ 57.50K

$ 368.89K
$ 368.89K$ 368.89K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Pašreizējais LightningBitcoin tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.50K. LBTC1 apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 7465926. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 368.89K.

LightningBitcoin (LBTC1) cenas vēsture USD

Seko LightningBitcoin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0002556+0.52%
30 dienas$ -0.01496-23.25%
60 dienas$ -0.00831-14.40%
90 dienas$ -0.0216-30.42%
LightningBitcoin Cenas izmaiņas šodien

Šodien LBTC1 cena mainījās par $ +0.0002556 (+0.52%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

LightningBitcoin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01496 (-23.25%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

LightningBitcoin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LBTC1 piedzīvoja izmaiņas $ -0.00831 (-14.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

LightningBitcoin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0216 (-30.42%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu LightningBitcoin (LBTC1) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati LightningBitcoin cenas vēstures lapu.

Kas ir LightningBitcoin (LBTC1)?

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu LightningBitcoin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LBTC1 steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par LightningBitcoin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu LightningBitcoin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

LightningBitcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs LightningBitcoin (LBTC1) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu LightningBitcoin (LBTC1) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa LightningBitcoin prognozes.

Apskati LightningBitcoin cenas prognozi!

LightningBitcoin (LBTC1) tokenomika

LightningBitcoin (LBTC1) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LBTC1 tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties LightningBitcoin (LBTC1)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties LightningBitcoin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties LightningBitcoin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

LBTC1 uz vietējām valūtām

1 LightningBitcoin(LBTC1) uz VND
1,300.22415
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz AUD
A$0.0760914
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz GBP
0.0375516
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz EUR
0.0429867
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz USD
$0.04941
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MYR
RM0.2070279
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz TRY
2.0786787
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz JPY
¥7.55973
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz ARS
ARS$72.0259452
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz RUB
4.0017159
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz INR
4.3841493
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz IDR
Rp823.4996706
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz PHP
2.8978965
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz EGP
￡E.2.3375871
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BRL
R$0.266814
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz CAD
C$0.0696681
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BDT
6.023079
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz NGN
71.29863
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz COP
$190.77201
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz ZAR
R.0.8666514
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz UAH
2.0791728
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz TZS
T.Sh.121.6993005
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz VES
Bs11.01843
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz CLP
$46.74186
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz PKR
Rs13.9691952
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz KZT
25.895781
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz THB
฿1.6097778
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz TWD
NT$1.5277572
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz AED
د.إ0.1813347
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz CHF
Fr0.0400221
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz HKD
HK$0.3839157
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz AMD
֏18.9017955
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MAD
.د.م0.4600071
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MXN
$0.9234729
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz SAR
ريال0.1852875
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz ETB
Br7.5409542
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz KES
KSh6.3832779
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz JOD
د.أ0.03503169
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz PLN
0.1833111
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz RON
лв0.2183922
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz SEK
kr0.4733478
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BGN
лв0.083997
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz HUF
Ft16.7094738
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz CZK
1.0494684
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz KWD
د.ك0.01516887
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz ILS
0.1610766
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BOB
Bs0.3414231
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz AZN
0.083997
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz TJS
SM0.4555602
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz GEL
0.1343952
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz AOA
Kz45.2887119
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BHD
.د.ب0.01862757
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BMD
$0.04941
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz DKK
kr0.321165
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz HNL
L1.3014594
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MUR
2.267919
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz NAD
$0.8552871
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz NOK
kr0.5049702
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz NZD
$0.0869616
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz PAB
B/.0.04941
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz PGK
K0.2080161
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz QAR
ر.ق0.1798524
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz RSD
дин.5.0442669
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz UZS
soʻm595.3010679
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz ALL
L4.1558751
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz ANG
ƒ0.0884439
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz AWG
ƒ0.0884439
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BBD
$0.09882
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BAM
KM0.083997
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BIF
Fr145.71009
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BND
$0.064233
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BSD
$0.04941
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz JMD
$7.9317873
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz KHR
198.4335246
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz KMF
Fr21.04866
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz LAK
1,074.1304133
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz LKR
රු15.0591798
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MDL
L0.8370054
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MGA
Ar221.569263
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MOP
P0.39528
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MVR
0.760914
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MWK
MK85.7811951
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz MZN
MT3.1597695
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz NPR
रु7.0093026
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz PYG
350.41572
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz RWF
Fr71.59509
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz SBD
$0.4066443
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz SCR
0.7001397
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz SRD
$1.902285
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz SVC
$0.4323375
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz SZL
L0.8552871
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz TMT
m0.1734291
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz TND
د.ت0.14491953
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz TTD
$0.3349998
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz UGX
Sh172.14444
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz XAF
Fr28.21311
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz XCD
$0.133407
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz XOF
Fr28.21311
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz XPF
Fr5.08923
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BWP
P0.667035
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz BZD
$0.0993141
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz CVE
$4.7616417
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz DJF
Fr8.74557
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz DOP
$3.1745925
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz DZD
د.ج6.4643103
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz FJD
$0.1126548
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz GNF
Fr429.61995
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz GTQ
Q0.3784806
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz GYD
$10.336572
1 LightningBitcoin(LBTC1) uz ISK
kr6.27507

LightningBitcoin resurss

Dziļākai izpratnei par LightningBitcoin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā LightningBitcoin vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par LightningBitcoin

Kāda ir LightningBitcoin (LBTC1) vērtība šodien?
Reāllaika LBTC1 cena USD ir 0.04941 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LBTC1 uz USD cena?
Pašreizējā LBTC1 uz USD cena ir $ 0.04941. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir LightningBitcoin tirgus maksimums?
LBTC1 tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LBTC1 apjoms apgrozībā?
LBTC1 apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija LBTC1 vēsturiski augstākā cena?
LBTC1 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1,037.530029296875 USD apmērā.
Kāda bija LBTC1 vēsturiski zemākā cena?
LBTC1 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.05135513457072038 USD.
Kāds ir LBTC1 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LBTC1 tirdzniecības apjoms ir $ 57.50K USD.
Vai LBTC1 šogad kāps augstāk?
LBTC1 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LBTC1 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:49:09 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

LBTC1 uz USD kalkulators

Summa

LBTC1
LBTC1
USD
USD

1 LBTC1 = 0.04941 USD

Tirgot LBTC1

LBTC1/USDT
$0.04941
$0.04941$0.04941
+0.42%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,881.32
$100,881.32$100,881.32

-2.22%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,207.04
$3,207.04$3,207.04

-8.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.11
$154.11$154.11

-4.56%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1828
$2.1828$2.1828

-4.35%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,881.32
$100,881.32$100,881.32

-2.22%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,207.04
$3,207.04$3,207.04

-8.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.11
$154.11$154.11

-4.56%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1828
$2.1828$2.1828

-4.35%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16028
$0.16028$0.16028

-2.22%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.9447
$1.9447$1.9447

+1,196.46%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16071
$0.16071$0.16071

+947.65%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000263
$0.0000000000000000000000000263$0.0000000000000000000000000263

+281.15%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000222
$0.000000000222$0.000000000222

+158.13%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%