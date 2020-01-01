Solayer (LAYER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Solayer (LAYER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Solayer (LAYER) informācija

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.solayer.org
Tehniskais dokuments:
https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc

Solayer (LAYER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Solayer (LAYER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 153.10M
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 283.62M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 539.80M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.5684
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.49495142346524207
Pašreizējā cena:
$ 0.5398
Solayer (LAYER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Solayer (LAYER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LAYER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LAYER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LAYER tokenomiku, uzzini LAYER tokena reāllaika cenu!

Solayer (LAYER) cenas vēsture

LAYER cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

LAYER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LAYER? Mūsu LAYER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

